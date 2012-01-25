Метрополитен показал дизайн трех новых станций В интернете появились проекты станций «Алма-Атинская», «Новокосино» и «Пятницкое шоссе», которые должны открыться уже в этом году.
Метро в столице строят почти стахановскими темпами. Только в ближайшие пять лет в Москве появится 36 новых станций, три из которых — «Новокосино», «Алма-Атинская» и «Пятницкое шоссе» — откроются уже в этом году. Все они выполнены по типовому проекту, однако интерьер все-таки будет отличаться.
«НОВОКОСИНО»
Вестибюли конечной станции Калининской линии для лучшего ориентирования сделают разноцветными. Восточный выполнят в охристо-оранжевых тонах, а западный — в зелено-салатовых. Сама платформа «Новокосино» будет черно-серой, с отделкой из натурального камня и геометрическим рисунком на потолке.
«ПЯТНИЦКОЕ ШОССЕ»
Новая станция Митинско-Строгинской линии откроется в декабре и будет оформлена в темных тонах, а по форме будет полукруглой, с колоннами по центру. Стены, расположенные по внутренней дуге станции, планируют облицевать белым мрамором, а внешнюю дугу сделают из черного. Рядом со станцией будет построена перехватывающая парковка, а само Пятницкое шоссе обещают расширить.
«АЛМА-АТИНСКАЯ»
Главной особенностью конечной станции Замоскворецкой линии станут 9 красных конструкций, установленных по центру платформы. Каждая представляет собой две дуги примерно по 11 метров, верхние концы которой расходятся веером. На полу будет полированный гранит трех цветов: белого, серого и черного. Кстати, до недавнего времени эта станция называлась «Братеево» — по имени соответствующего района. Но в декабре власти решили переименовать ее в честь бывшей столицы Казахстана. Местные жители выступили против и даже начали сбор подписей за возвращение первоначального названия. Станция «Алма-Атинская» должна открыться также в декабре 2012 года.
Напомним, что в минувшем декабре на Люблинской линии открылось сразу три новых станции: «Борисово», «Шипиловская» и «Зябликово». Их ввели в эксплуатацию на месяц раньше запланированного, но спустя уже пару недель в «Борисово» потек потолок. Трещина появилась по всему своду в центре зала, а штукатурка разошлась. Руководство метрополитена признало, что течь возникла из-за ошибок при строительстве. Однако власти не намерены сбавлять ударных темпов: мэр Собянин потребовал строить по 15 километров линий ежегодно, а финансирование метро в этом году увеличили до 100 миллиардов рублей.
Фоторепортаж: Как выглядят станции «Борисово», «Шипиловская», «Зябликово»
Комментарии
можете одну станцию до пятницкого проехать и сесть)
я так скорее всего буду делать,когда алма-атинскую откроют
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