Метро в столице строят почти стахановскими темпами. Только в ближайшие пять лет в Москве появится 36 новых станций, три из которых — «Новокосино», «Алма-Атинская» и «Пятницкое шоссе» — откроются уже в этом году. Все они выполнены по типовому проекту, однако интерьер все-таки будет отличаться.

«НОВОКОСИНО»

Вестибюли конечной станции Калининской линии для лучшего ориентирования сделают разноцветными. Восточный выполнят в охристо-оранжевых тонах, а западный — в зелено-салатовых. Сама платформа «Новокосино» будет черно-серой, с отделкой из натурального камня и геометрическим рисунком на потолке.

«ПЯТНИЦКОЕ ШОССЕ»

Новая станция Митинско-Строгинской линии откроется в декабре и будет оформлена в темных тонах, а по форме будет полукруглой, с колоннами по центру. Стены, расположенные по внутренней дуге станции, планируют облицевать белым мрамором, а внешнюю дугу сделают из черного. Рядом со станцией будет построена перехватывающая парковка, а само Пятницкое шоссе обещают расширить.









«АЛМА-АТИНСКАЯ»

Главной особенностью конечной станции Замоскворецкой линии станут 9 красных конструкций, установленных по центру платформы. Каждая представляет собой две дуги примерно по 11 метров, верхние концы которой расходятся веером. На полу будет полированный гранит трех цветов: белого, серого и черного.﻿ Кстати, до недавнего времени эта станция называлась «Братеево» — по имени соответствующего района. Но в декабре власти решили переименовать ее в честь бывшей столицы Казахстана. Местные жители выступили против и даже начали сбор подписей за возвращение первоначального названия. Станция «Алма-Атинская» должна открыться также в декабре 2012 года.