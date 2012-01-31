Активно устанавливать билетные терминалы начали еще в прошлом году — сейчас их более 700. Они должны заметно сократить очереди у касс, но, правда, уже вызвали волну критики. Помимо того, что в автоматах продают билеты максимум на десять поездок, помещается в них только 600 билетов, так что автоматы часто приходится перезаряжать. А ведь в часы пик, например, через станцию «Комсомольская» проходит больше 20 тысяч человек.

Еще один недостаток терминалов — они принимают только банкноты достоинством 10, 50 и 100 рублей, а значит тем пассажирам, у которых нет мелких купюр, придется идти в кассы. При этом каждую купюру аппарат обрабатывает около пяти секунд, и покупка билета затягивается.

Чтобы установить билетные терминалы, в конце декабря из метро убрали 10 % банкоматов. Но этого оказалось недостаточно, и теперь администрация взялась за газетные автоматы. Как рассказали «Известиям» в департаменте СМИ и рекламы, всего в столичной подземке установлено 878 газетных автоматов на 117 станциях.