Общественное движение «Синие ведерки», выступающее против засилья на дорогах машин со спецсигналами и блатными номерами, запустило собственный сайт Perekrili.org. Там будет собираться вся информация о перекрытых участках московских дорог.

Отметить затруднение движения может каждый водитель, зайдя на сайт через аккаунт Facebook или «Вконтакте». Так за последние два часа пользователи сообщили о перекрытии Новоарбатского моста, пробке на Якиманке из-за проезда кортежей, а также о перекрытии на Волоколамском шоссе у дома 69: там в магазине произошел пожар.﻿

Как рассказал The Village координатор движения Петр Шкуматов, собранные данные будут отправлены в ФСО, ведь чиновники зачастую попросту отрицают, что те или иные дороги в Москве перекрывают из-за мигалок. Также вся информация дублируется в твитер @perekrili. А в скором времени разработчики обещают запустить мобильные приложения для смартфонов на базе iOS и Android, чтобы сообщать о заторах можно было за рулем.