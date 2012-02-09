«Синие ведерки» открыли сайт с перекрытыми дорогами Узнать, где перекрыли улицу из-за мигалок чиновников или каких-то происшествий, теперь можно на сайте Perekrili.org — собранную статистику будут передавать в ФСО.
Общественное движение «Синие ведерки», выступающее против засилья на дорогах машин со спецсигналами и блатными номерами, запустило собственный сайт Perekrili.org. Там будет собираться вся информация о перекрытых участках московских дорог.
Отметить затруднение движения может каждый водитель, зайдя на сайт через аккаунт Facebook или «Вконтакте». Так за последние два часа пользователи сообщили о перекрытии Новоарбатского моста, пробке на Якиманке из-за проезда кортежей, а также о перекрытии на Волоколамском шоссе у дома 69: там в магазине произошел пожар.
Как рассказал The Village координатор движения Петр Шкуматов, собранные данные будут отправлены в ФСО, ведь чиновники зачастую попросту отрицают, что те или иные дороги в Москве перекрывают из-за мигалок. Также вся информация дублируется в твитер @perekrili. А в скором времени разработчики обещают запустить мобильные приложения для смартфонов на базе iOS и Android, чтобы сообщать о заторах можно было за рулем.
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Петр Шкуматов, координатор движения «Синие ведерки»: «Нам постоянно говорят, что перекрытий у нас как бы нет. Нет и всё. Например, обращаетесь вы в Федеральную службы охраны с жалобой на перекрытие, а они вам говорят: „Знаете, а его не было“. В результате всё это превращается в какой-то бред. Поэтому мы и решили сделать такую штуку, куда каждый смог бы сообщать о перекрытиях, а затем накапливать всю статистику. Всё это нужно для того, чтобы показать, насколько остро стоит проблема мигалок в Москве».
Комментарии
они вообще частенько отрицают свое существование)
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