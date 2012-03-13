«Яндекс» выпустил бесплатное навигационное мобильное приложение для автомобилей. В него включены маршруты по большинству городов России и Украины, он учитывает пробки и может искать организации по названию и сфере деятельности. Новое приложение доступно для смартфонов и планшетов с платформами iOS и Android. Карты и сетка дорог в навигаторе такие же, как и на сервисе «Яндекс.Карты». При возникновении на пути пробок, сведения о которых обновляются каждые две минуты, навигатор меняет маршрут на более оптимальный. То же самое программа делает, если водитель проскочил поворот. Сейчас «Яндекс.Навигатор» прокладывает маршруты как внутри одного населённого пункта, так и по всей стране, и знает подробные схемы более 500 городов России. Половину из них составляли профессиональные картографы, остальные прокладывали пользователи на «Народной карте». В приложение также включено большинство городов Украины. Единственное ограничение: навигация внутри российских городов доступна лишь для населённых пунктов с количеством жителей свыше 200 тысяч человек. На Украине же ориентироваться можно и в совсем маленьких городах. Скачать приложение можно здесь.