«Яндекс» выпустил бесплатное приложение «Навигатор» «Яндекс» запустил мобильное приложение «Навигатор». Теперь можно прокладывать маршруты по большинству городов России и Украины с учетом пробок и искать организации и заведения в ближайшем радиусе.
«Яндекс» выпустил бесплатное навигационное мобильное приложение для автомобилей. В него включены маршруты по большинству городов России и Украины, он учитывает пробки и может искать организации по названию и сфере деятельности. Новое приложение доступно для смартфонов и планшетов с платформами iOS и Android. Карты и сетка дорог в навигаторе такие же, как и на сервисе «Яндекс.Карты». При возникновении на пути пробок, сведения о которых обновляются каждые две минуты, навигатор меняет маршрут на более оптимальный. То же самое программа делает, если водитель проскочил поворот.
Сейчас «Яндекс.Навигатор» прокладывает маршруты как внутри одного населённого пункта, так и по всей стране, и знает подробные схемы более 500 городов России. Половину из них составляли профессиональные картографы, остальные прокладывали пользователи на «Народной карте». В приложение также включено большинство городов Украины. Единственное ограничение: навигация внутри российских городов доступна лишь для населённых пунктов с количеством жителей свыше 200 тысяч человек. На Украине же ориентироваться можно и в совсем маленьких городах.
Скачать приложение можно здесь.
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«Яндекс.Навигатор» умеет искать организации — по их названию или сфере деятельности. Например, на запрос «ресторан» он выдаст ближайшие места в масштабе экрана. В базе содержится 2,5 миллионов российских и 270 тысяч украинских компаний. При этом список организаций обновляется каждый день.
У нового навигатора есть дополнительные функции: расчет времени и расстояния в пути, голосовое сопровождение, автоматическое увеличение масштаба карты перед маневром, дневной и ночной режимы, два варианта маршрута на выбор, индикатор пробок на всем маршруте. Скачать приложение можно бесплатно в App Store или Google Play (бывший Android Market).
Элина Ставиская, менеджер по работе со СМИ компании «Яндекс»: «В „Яндекс.Навигаторе“ есть возможность выбрать голос, который будет предупреждать о маневрах: женский или мужской. Кстати, женский — это голос нашей сотрудницы Оксаны Мандрыки, руководителя группы маркетинга „Яндекс.Украины“, а мужской — голос профессионального диктора. Сейчас „Яндекс.Карты“ и „Навигатор“ — это два разных приложения, в дальнейшем они будут связаны более тесно. Например, чтобы можно было искать и задавать пункт назначения в мобильных „Яндекс.Картах“, а ехать уже в сопровождении „Яндекс.Навигатора“. Точные сроки исполнения сейчас назвать сложно.
Комментарии
Из нового векторные карты и движок, обновленные маршруты, дизайн.
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