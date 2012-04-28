20 апреля в Москве в 79-й раз открылся пассажирский навигационный сезон. О том, можно ли победить с помощью речных судов проблемы пробок в Москве, о катерах с мигалками и о новом маршруте для Болотной The Village побеседовал с генеральным директором «Московского речного пароходства» Константином Анисимовым.





ПРОБЛЕМА ПРОБОК

Речной транспорт в Москве не может стать полноценным аналогом обычному. Прежде всего потому, что нет спроса на такую услугу. Посмотрите на географию — мы же не Санкт-Петербург и не Венеция, Москва-река петляет, к тому же есть перерывы в реке в районе Перервы и Мневников. В центральной части Москвы передвигаться вроде бы можно, но она вся изрезана метро, поэтому нет смысла садиться в катер, это дольше и непривычней. Длина Москвы-реки — 502 километра Длина Москвы-реки —

Тем не менее в этом году мы запустим сразу два транспортных маршрута. Один в районе «Крокус Экспо», рядом с метро «Мякинино». Там жилой квартал находится на одной стороне Москвы-реки, а станция метрополитена — на другой. Моста пока нет, объездной путь занимается время. Вот там речной транспорт необходим и, думаю, будет востребован. Мы также решили провести эксперимент и открыть один маршрут водного метро на скоростном теплоходе «Ракета»: от причала «Печатники» до Устьинского моста на Китай-городе. Пока запустим два-три утренних и вечерних рейса. От Печатников можно будет доехать всего за 20 минут. «Ракета» развивает скорость до 60 км/ч — это очень ощутимая на воде скорость, пассажиры прокатятся с ветерком.

В таком экспериментальном режиме мы планируем оценить все риски и перспективы, а также коммерческую сторону вопроса. Сейчас мы установим цену в 30–50 рублей, это примерно та же цена, о которой говорили в мэрии. Вообще, мы бы хотели поучаствовать в государственном конкурсе, если такой будут объявлять, у нас есть и готовый транспорт, и маршрут, и опыт. В целом мне кажется, что, развивая это направление дальше, мы не прогадаем: город давно нуждается в альтернативных транспортных путях, хотя бы на летнее время.

О ДИСКОТЕКАХ НА ВОДЕ

И МАРШРУТЕ ДЛЯ БОЛОТНОЙ

Москва-река не остается в запустении: наберите в интернете «отдых на реке» — там будет куча предложений. Есть рестораны на воде, дискотеки на воде, просто прогулки. Я прекрасно понимаю, что многим не нравится та музыка, которая раздается с палуб, но это дело вкуса. Тем более, по моим наблюдениям, градус на теплоходе выше, чем на берегу, люди выпивают больше и больше расслабляются. Но у нас есть отдел маркетинга, они стараются придумывать какие-то новые предложения, джазовые круизы например. Новые маршруты придумать сложно: реки не повернешь вспять, все маршруты в основном придумали в 50-х годах. Но вот в прошлом году мы запустили новую прогулку от причала на Болотной площади с выходом на Москву-реку около храма Христа Спасителя. За навигацию 2012 года планируют перевезти

800 тыс. пассажиров на прогулочном флоте и

около 35 тыс. человек на круизном

Теплоход проходит мимо Кремля, уходит в Старое Замоскворечье и возвращается к Лужкову мосту. Там, как вы знаете, очень низкие мосты, и обычное наше судно по этому маршруту не пройдет. Но недавно мы презентовали теплоход нового класса «Столичный» — это низкое судно со стеклянной выдвигающейся крышей, такой кабриолет на воде, способный проходить под мостами Обводного канала. С него открывается прекрасная панорама.

Кстати, в прошлом году маршрут не пользовался особой популярностью. Но теперь, когда Болотная площадь стала символическим местом в Москве, надеемся, востребованность нашей прогулки возрастет.

О ТУРИСТАХ

Москва — очень не туристический город. Последние четыре года идет падение туристического потока. При этом за последние годы в столице сносили гостиницы — в общем, многое делали для того, чтобы сюда никто не приезжал. Сейчас эта тенденция, кажется, переломилась, и ситуация должна меняться. Если посмотреть на Париж, там по Сене ходит масса теплоходиков, и на них битком набито людей, но 90 % — это иностранцы или французы, которые приехали в Париж познакомиться со столицей. Площадь бассейна 17 600 квадратных километров. Площадь бассейна

Вода — это в первую очередь туристический продукт. Все наши новые корабли оборудованы средствами синхронного перевода на многие языки, имеют экскурсионную программу. Среди туристов очень популярны круизы от Москвы до Санкт-Петербурга. Два судна заcтрахованы иностранными компаниями, там есть VIP-каюты, спутниковое ТВ, Wi-Fi.

Вот в этом году мы запустили медицинский круиз, вернее, диетический. Там расписано всё меню по дням, туристов сопровождают диетологи. Есть этнографические круизы — это касается больше маршрутов по Волге. Там живет много народностей: татары, чуваши, мордва. Рассказывают про их историю, быт.

О КАТЕРАХ С МИГАЛКАМИ

В центре города на Москве-реке практически нет частных катеров и яхт: тут негде пришвартоваться. А просто кататься по реке, не выходя на сушу, уже не так интересно. А вот в районе канала им. Москвы сейчас всё очень бурно развивается: там очень много яхт-клубов, катеров. Отсюда все эти случаи — столкновения с теми, кто купается. Вы же понимаете: люди выезжают на воду, выпивают, садятся за штурвал — всё как на суше. Глубина не превышает шести метров. Глубина не превышает

Молодые, богатые... Но ведь на машинах каждый день погибают несколько человек, по сравнению с этим один-два инцидента на воде за навигацию — этого нельзя избежать. Тем более как раз последний год подобных случаев стало меньше, с этим шла жестокая борьба. Пятнадцать лет назад люди на гидроциклах пьяные в пляжных зонах ездили просто по головам отдыхающих, погибало много людей — об этом просто не очень писали, а сейчас каждый случай резонансный. И государственная инспекция по маломерным судам — она входит в систему МЧС — всю ситуацию внимательно контролирует: у них есть свои катера, здесь более-менее порядок навели, больше такой наглости нет.

О ЯХТАХ ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА

Я абсолютно уверен в социализации яхтенного спорта. Естественно, до сих пор основное количество яхт-клубов, сосредоточенных в Подмосковье, — это дорогостоящее удовольствие. Часть таких клубов принадлежит частным коттеджным поселкам, где яхт-клуб является средством повышения капитализации. И все-таки, если верить статистике, абсолютное большинство яхт разбросаны по различным лодочным стоянкам, люди возят яхты домой, ставят в гаражи или на закрытую воду, где нет судоходства. Это говорит о том, что яхтенный спорт становится интересным не только очень богатым людям. Развивается именно средний, доступный сегмент: количество миллионных яхт сокращается, они уходят из России за границу, появляются 7- и 10-метровые яхты, стоимость которых колеблется от ста тысяч до нескольких миллионов рублей.

О ЛИЧНОМ КАТЕРЕ В ЕВРОПЕ

В Европе яхтенный спорт — привычное дело. Франция, Нидерланды, Бельгия буквально изрезаны маленькими реками и каналами, по ним ходят небольшие суда (до 20 метров). Встать за штурвал может каждый — достаточно предъявить паспорт и оставить залог. Нам, конечно, до этих стран очень далеко, прежде всего по уровню инфраструктуры: заправок, лодочных станций, обслуживания — у нас всего этого нет. При этом проблема еще в том, что в России реки гораздо глубже и шире, развито крупное судоходство, и лавировать на маленькой яхте по таким водоемам гораздо опаснее. Поэтому в России, чтобы встать за штурвал, нужны специальные права. И не везде вам дадут яхту напрокат, мы, например, отпускаем яхты только со своим экипажем. В Москву-реку впадают 92 притока, а сами они питаются огромным количеством рек, речек, ручьев, ключей; к бассейну Москвы-реки примыкают 362 реки и около 550 ручьев. В Москву-реку впадают, а сами они питаются огромным количеством рек, речек, ручьев, ключей; к бассейну Москвы-реки примыкаюти около

Стоимость билетов:

взрослый — 400 рублей

детский — 150 рублей

В будни до 15:00 пенсионеры, ветераны, школьники и студенты могут приобрести билеты за 150 рублей.