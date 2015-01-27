Транспорт27 января 2015
В Петербурге запускают журнал «Городской велосипед» В Петербурге запускают журнал «Городской велосипед»
В Петербурге запускают интернет-издание «Городской велосипед». Над журналом будут работать активисты велосипедного движения. Они позиционируют своё издание как первое в России, созданное для энтузиастов, профессионалов и просто людей, заинтересованных в развитии велосипедной культуры.
Официальная презентация, на которой будут присутствовать представители движения «Велосипедизация», велобрендов и клубов, а также чиновники, пройдёт 1 февраля в 15:00 в пространстве «Миракл» (Мошков переулок, 4).
Share
Читайте также:
Как и зачем ехать в зимнее велопутешествие Петербуржец и москвич, совершившие новогоднее велопутешествие по Карелии, рассказали The Village, зачем ехать в зимний тур на двух колёсах, как не замёрзнуть насмерть и общаться с местными
Как и зачем ехать в зимнее велопутешествие Петербуржец и москвич, совершившие новогоднее велопутешествие по Карелии, рассказали The Village, зачем ехать в зимний тур на двух колёсах, как не замёрзнуть насмерть и общаться с местными
Как и зачем ехать в зимнее велопутешествие Петербуржец и москвич, совершившие новогоднее велопутешествие по Карелии, рассказали The Village, зачем ехать в зимний тур на двух колёсах, как не замёрзнуть насмерть и общаться с местными