В петербургском метро внедрили платёжную технологию MasterCard PayPass. Это совместный проект Комитета по транспорту, метрополитена, международной платёжной системы MasterCard и банка «Санкт-Петербург». Пока подобная бесконтактная оплата на турникетах внедрена только в Петербурге, сообщает пресс-служба MasterCard.

На всех станциях метрополитена для оплаты PayPass оборудовали левую тумбу багажного турникета, она отмечена надписью «Оплачивайте проезд картой». Для прохода достаточно коснуться бесконтактной банковской картой или устройством с MasterCard PayPass (телефоном, брелоком или часами) жёлтого круга на тумбе. Эквайринг (приём к оплате) безналичных платежей обеспечивает банк «Санкт-Петербург».

Предполагается, что технология PayPass избавит метрополитен от очередей в кассы: пассажирам, которые будут ею пользоваться, не нужно тратить время на приобретение билетов или жетонов и заранее пополнять транспортное приложение. По словам председателя Комитета по транспорту Александра Воробьёва, следующий шаг — внедрение бесконтактных банковских технологий для оплаты проезда в наземном пассажирском транспорте.

Подробнее об использовании технологии PayPass можно прочитать по ссылке.