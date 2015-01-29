13 февраля пройдёт всемирная акция «На работу на велосипеде зимой», к которой присоединится Петербург. Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрировать свой маршрут на специальном сайте (на настоящий момент он недоступен, но его обещают починить в ближайшее время) и приехать 13 февраля на работу или учёбу на велосипеде.

Организаторы петербургской акции приглашают кафе, антикафе, магазины и прочие уютные пространства, которые могли бы угостить участников бесплатным чаем, кофе или горячим супом, стать партнёрами. Все откликнувшиеся заведения появятся на специальной карте, которую организаторы распространят перед акцией по социальным сетям и в СМИ.

Чтобы поддержать зимнюю велосипедизацию, необходимо до 9 февраля занести себя в таблицу по ссылке.