Транспорт3 февраля 2015
В Ленобласти снизят тарифы на проезд в электричках В Ленобласти снизят тарифы на проезд в электричках. Все действующие маршруты сохранят
В Ленинградской области снизят тариф на пригородные перевозки, что позволит сохранить все маршруты электричек. Такое решение принял губернатор области Александр Дрозденко, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новый тариф составит 2,5 рубля за километр — это на 0,15 рубля меньше тарифа, действующего с 1 января. Межтарифную разницу перевозчику (Северо-Западной пригородной пассажирской компании) компенсируют из областного бюджета. Соответствующий договор областные чиновники надеются подписать в марте.
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