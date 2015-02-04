От станции метро «Площадь Ленина» до «Лесной» с 7 февраля будет ходить автобус по временному маршруту № 52. Мера связана с закрытием на капитальный ремонт станции «Выборгская», сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

Трасса движения автобусов:

ул. Академика Лебедева, Боткинская ул., пл. Военных Медиков, Большой Сампсониевский пр., Выборгская ул., Лесной пр., Кантемировская ул.

в обратном направлении: Кантемировская ул., Харченко ул., 1-й Муринский пр., Лесной пр., ул. Академика Лебедева.

Для обслуживания маршрута задействуют шесть автобусов большой вместимости.

Также с 7 февраля изменится трасса маршрута № 86. Автобусы будут следовать от остановки на улице Жени Егоровой до метро «Выборгская», далее по Лесному проспекту, улице Академика Лебедева (обратно по Боткинской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, Выборгской улице, Лесному проспекту, Гренадерской улице) до конечной остановки «Финляндский вокзал».

Кроме того, с 7 февраля будет введён временный трамвайный маршрут № 32. Как сообщает пресс-служба «Горэлектротранса», трамваи будут следовать от конечной станции «Тихорецкий проспект» по Политехнической улице, Лесному проспекту до конечной «Станция Выборгская» (обратно: по Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту, улице Смолячкова, Лесному проспекту).

Также временно продлят трассу трамвайного маршрута № 38. Трамваи проследуют от конечной станции «Проспект Мечникова» по действующей трассе до Гренадерской улицы, далее по Лесному проспекту, улице Академика Лебедева, улице Комсомола до конечной станции «Площадь Ленина» (обратно: по Боткинской улице, улице Академика Лебедева).

Капитальный ремонт станции «Выборгская» продлится 11 месяцев.