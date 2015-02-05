Стоимость стоянки в пилотной зоне платной парковоки будет зависеть от категории транспортного средства. Это следует из прейскуранта на 2015 год, который вступил в силу 4 февраля, пишет «Водитель Петербурга».

Из тарифного плана стало известно, что час парковки для мотоциклов, мопедов и электромобилей обойдётся в 30 рублей. Больше всего будет стоить размещение автобусов и грузовиков — 120 рублей в час. Владельцы легковых автомобилей, как и сообщалось ранее, смогут парковаться за 60 рублей в час. С 20:00 до 08:00 автомобиль можно будет ставить бесплатно.

Годовой льготный абонемент за 1 800 рублей вправе приобрести только жители прилегающих к платным парковкам домов. Остальные автомобилисты смогут с небольшим бонусом внести аванс на специальный электронный счёт: на месяц — 12 тысяч рублей, на год — 108 тысяч.

Зона платной парковки должна заработать с 1 мая.