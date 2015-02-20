На центральных автобусных маршрутах названия петербургских достопримечательностей будут объявлять по-английски. Проект стартует в марте, сообщает пресс-служба «Пассажиравтотранса».

К настоящему моменту запись звуковых объявлений завершена. В объявления для пассажиров включат названия музеев или других объектов, находящихся вблизи остановки, на русском и английском языках. Новое правило коснётся и автобусных линий, проходящих мимо железнодорожных вокзалов. Эксперимент распространят на 30 городских маршрутов.

Сегодня информация на английском языке доступна в автобусах, следующих в аэропорт (№ 39, 39а) и в пассажирский порт «Морской фасад» (№ 158). Для пассажиров транслируют информацию о направлении следования автобуса, времени в пути, стоимости провоза багажа, а также просьбу не забывать свои вещи в салоне.