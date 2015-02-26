В Правила дорожного движения хотят внести изменения, которые позволят российским велосипедистам ездить по выделенной полосе для общественного транспорта. Также появится новый дорожный знак «Полоса для велосипедистов». Об этом сообщает движение «Велосипедизация Санкт-Петербурга».



Проект соответствующего постановления опубликован на официальном правительственном портале. Из него следует, что велосипедное движение разрешат только по выделенным полосам, расположенным справа на проезжей части. Передвижение по выделенке в центре улицы, по мнению законодателей, небезопасно, к тому же такие полосы часто совмещены с трамвайными путями. Когда именно могут быть приняты поправки в ПДД, пока неизвестно.

Ранее Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга ответил на запрос движения «Велосипедизация», что местным велосипедистам не разрешат ездить по выделенной полосе для общественного транспорта.