Транспорт26 февраля 2015
Себестоимость жетона метро Петербургский метрополитен впервые раскрыл себестоимость жетона
Петербургский метрополитен впервые раскрыл себестоимость жетона. Об этом пишет Dp.ru.
13,27
рубля стоит один жетон,
купленный петербургским метрополитеном у Гознака
В «Петербургском метрополитене» не смогли ответить на вопрос издания о том, сколько раз один жетон используется пассажирами. По грубым подсчётам, один жетон покупают около 200 раз в год (в день совершают около 2,5 миллиона поездок и половину из них оплачивают жетонами, всего в обороте — более 2 миллионов жетонов). На данный момент жетон в петербургском метро стоит 31 рубль.
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