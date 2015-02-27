В Петербурге сегодня запустили сервис вызова такси Aerotaxi, который позволяет вызвать машину в аэропорт или из аэропорта. Об этом The Village сообщил основатель сервиса Андрей Азаров.

Отличие сервиса от других заключается в том, что клиент сам назначает цену, за которую готов уехать, в мобильном приложении, а Aerotaxi ищет исполнителей заказа среди петербургских таксистов. Пока приложение доступно только в AppStore, в апреле появится версия для Android. После заказа приложение отправит запрос по базе таксистов и найдёт водителя или предложит поднять цену.

По словам Андрея Азарова, пока в приложении стоят рекомендованные цены. Они будут постоянно обновляться в зависимости от поездок: например, если один пассажир поедет за 500 рублей, второй — за 550, а третий — за 700, средняя рекомендованная цена в этот день будет 583 рубля.

Проект Aerotaxi стартовал в конце 2014 года в Москве. Приложение установили более 10 тысяч пользователей. По подсчётам разработчиков, благодаря сервису 4 тысячи пассажиров сэкономили на поездках более 1,5 миллиона рублей.