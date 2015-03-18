В кассах петербургского автовокзала на набережной Обводного канала, 36 можно будет расплатиться банковской картой. Новый способ оплаты планируют внедрить до конца апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс».

Сейчас предприятие собирает предложения и по итогам определит компанию, которая обеспечит кассы автовокзала необходимым оборудованием. Предполагается, что при покупке билета в любой кассе пассажиры смогут произвести оплату банковской картой, в том числе с бесконтактным интерфейсом (поддерживающим технологии PayWave и PayPass).

Сегодня пассажиры могут покупать билеты на автобусы через интернет. До конца апреля планируется также установить оборудование для приёма банковских карт в автобусах маршрутов № 39 и 39а, соединяющих станцию «Московская» и аэропорт Пулково.