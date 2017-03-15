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Транспорт15 марта 2017

Станцию метро «Ладожская» закрывали на вход Движение поездов приостанавливали

РедакторСергей Феофанов

В Санкт-Петербурге на вход для пассажиров закрыли станцию метро «Ладожская», говорится в сообщении на официальном канале Петербургского метрополитена в Telegram. Движение поездов от станции «Улица Дыбенко» до «Ладожской» приостановлено.

Станцию закрыли из-за падения пассажира на пути.

Упавшая на пути девушка выжила. «Жива, сейчас сама вылезла по аварийной лестнице в сопровождении машиниста и полицейского», — пишут очевидцы в социальных сетях.

Около 11:00 движение поездов восстановили, сообщают очевидцы. Вход на станцию вновь открыт.

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