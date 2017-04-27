«Яндекс» запустит онлайн-продажу билетов на электрички Сроки запуска и пилотные регионы пока неизвестны
«Яндекс» работает над запуском онлайн-продажи билетов на пригородные поезда через приложение «Яндекс.Электрички». Об этом сообщает агентство «Москва».
По словам консультанта группы транспортных сервисов «Яндекса» Дмитрия Крюкова, сейчас прорабатываются варианты контроля и погашения электронных билетов. В частности, компания консультируется с «РЖД» по поводу рисков реализации проекта.
Конкретные сроки запуска и пилотные регионы, где будет внедряться сервис, пока неизвестны. «В случае удачной работы первых пилотных регионов, мы будем, разумеется, стремиться к продаже пригородных билетов онлайн по всей России», — отметил консультант «Яндекса».
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