«Яндекс» работает над запуском онлайн-продажи билетов на пригородные поезда через приложение «Яндекс.Электрички». Об этом сообщает агентство «Москва».

По словам консультанта группы транспортных сервисов «Яндекса» Дмитрия Крюкова, сейчас прорабатываются варианты контроля и погашения электронных билетов. В частности, компания консультируется с «РЖД» по поводу рисков реализации проекта.

Конкретные сроки запуска и пилотные регионы, где будет внедряться сервис, пока неизвестны. «В случае удачной работы первых пилотных регионов, мы будем, разумеется, стремиться к продаже пригородных билетов онлайн по всей России», — отметил консультант «Яндекса».