Тоня, Жора, Хома и другие питомцы редакции The Village
Мы давно хотели рассказывать в рубрике «Звери в городе» про питомцев интересных горожан или просто публиковать истории, связанные с животными, ну и решили по традиции начать с себя — в этом материале коты, кошки и рыбки редакции The Village Нижний Новгород.
Мы давно хотели рассказывать в рубрике «Звери в городе» про питомцев интересных горожан или просто публиковать истории, связанные с животными, ну и решили по традиции начать с себя — в этом материале коты, кошки и рыбки редакции The Village Нижний Новгород.
Илья Большаков
фотограф
Я закоренелый кошатник. С самого детства у меня были только коты, собаки не было никогда, я не знаю, как с ними общаться и не очень их понимаю в принципе. Коты — другое дело! Гулять с ними не нужно, знай наполнитель меняй, да пожрать насыпай. Взамен, если, конечно, кот более-менее адекватный, тебя всегда дома ждет живое, теплое и смешное животное, которое ни к чему особо не обязывает и может вполне существовать само по себе.
Сейчас у нас живут двое — кот Крис и кошка Тоня. Криса мы забрали, можно сказать, из-под колеса автомобиля, как только начали встречаться с моей девушкой Верой. Так что он практически ровесник наших отношений — в феврале будет шесть лет. В детстве Крис был сущим демоном, не пускал нас на кровать спать, всячески косячил и жрал все растения, которые Вера так заботливо дома выращивала. С возрастом и особенно после появления Тони, он стал, можно сказать, идеальным котом. Огромный, мягкий, вкусно пахнущий кошара, который почти не досаждает и всегда не прочь поваляться на тебе или подмышкой.
Тоню мы ездили забирать в Сормово буквально три месяца назад. Жила в неблагополучной семье, где ее периодически выкидывали из окна, почти не кормили и все такое. Сейчас ей месяцев шесть-семь, то есть, совсем мелкая. В первые два дня, когда принесли ее домой, Крис, конечно, распереживался. Не пускал ее на пол, поэтому ей приходилось обитать на верхних уровнях — на диване или кровати. Мы даже немного начали беспокоиться — смогут ли ужиться? Но уже на третий день Тоня дала Крису «по щщам» и начала сама за ним носиться — так и подружились.
Тоня, конечно, безумно красивая кошка. Если Крис — это черная дыра, которую невозможно сфотографировать, то Тоня всегда выглядит максимально роскошно. Пока, конечно, все разрушает и сметает на своем пути, зато играть с ней очень весело — она готова это делать, кажется, круглосуточно. Не то, что этот черный барин. Ну и Тоня, конечно, максимально милая кошка, на которую сердиться дольше чем несколько минут, невозможно. В целом, по ощущениям, сейчас у нас полная гармония. У Криса появилась подружка, которая играет с ним и спит, а у Тони появился теплый дом и хозяева, которые даже за разбитую настольную лампу моего прадедушки не выкинули ее в окно.
Стася Карпова
дизайнер
Всю жизнь думала, что я собачница, а похоже, мне без разницы, каких животных любить — все нравятся. Нашей кисе уже шестой год, и я все никак не нарадуюсь, что мы ее когда-то взяли.
А случилось это в уже далеком и прекрасном 2016 году: мы тогда года полтора как съехались с моим парнем Егором, а он давно хотел завести кошку и сердечно вспоминал свою мировую Мусю из детства, которая кротов и птичек на даче подкладывала под кровать в знак любви и уважения. И вот, приближался его день рождения, так что на какой-то праздничной волне я сказала, что готова завести кошку, и Егор начал смотреть объявления. Я-то думала про какой-нибудь приют, но он увидел на «Авито» букет из котят в чьих-то мощных безжалостных ручищах, и мы решили — надо спасать. Так что морозным октябрьским вечером мы уже мчали нашу крошку с края Автозавода, и всю дорогу до центра она провела на приборной панели машины — таращилась сквозь лобовое стекло и пищала. Ночью Егор ушел на работу, а я осталась адаптировать кису, ну и считаю, довольно успешно справилась — она ни разу за все пять лет не сходила мимо туалета, например. Имя мы ей так и не дали, потому что каждый день придумывалось какое-нибудь новое, и как будто все подходило и ничего одновременно, так что у девочки нет имени, просто киса.
Мне, конечно, кажется, что она у нас удивительная: в детстве таскала кактусы из горшков и ела огурцы, почти не разговаривала в первые годы, до сих пор носится как угорелая под музыку и делает со мной зарядку, приносит мячики и палочки в зубах, как собака, и залезает в раковину, когда хочет, чтобы я почистила ей уши, хотя потом и ходит хмурая — в общем, очень умное и забавное животное. И еще она абсолютный анти-стресс: когда ты грустишь, всегда придет помять тебе живот и составить компанию, а когда теряешь бдительность, может из-за угла выскочить и напасть на ногу — все-таки зверь!
Ну, а в целом, кошки — это как будто +100 к уюту: заходишь домой уставший, а тут она идет встречать и давай крутиться-вертеться, всегда поможет сумки разобрать и сразу как-то все заботы отходят на второй план. В детстве у меня была афганская борзая, мы ее ну очень любили, и когда собаки не стало, мама зареклась заводить еще животных. Но я до сих пор мечтаю о собаке «когда вырасту», только теперь в этих мечтах в нашем роскошном загородном доме рядом с моим псом, свернувшись в кресле у камина, спит еще и безымянная киса.
Марк Григорьев
шеф-редактор
Кажется, за всю жизнь у меня было только месяца два, когда дома не жил какой-нибудь кот — еще в бытность мою орущим младенцем наша Симка прибегала ко мне в кроватку, чтобы я успокоился (непредставимая по нынешним временам антисанитария — кошка-то была уличная!). Коты всегда появлялись дома неожиданно и случайно — только один раз мы завели кошку специально, когда только приехали в Нижний, это была сиамка по кличке Люся, единственная породистая из всех, что жили у меня дома.
Котов нам подбрасывали под дверь (дважды!), они буквально падали мне на голову (котенок сидел на дереве и орал, слез только ко мне в руки), кого-то забирали с дачи перед зимой (сейчас у меня двое таких живут), одна из кошек залезла к маме на колени в электричке из Шахуньи (никому в руки не давалась во всем вагоне!), а кто-то, понятное дело, появлялся естественным путем, потому что протормозили со стерилизацией. Максимум у меня жило, кажется, шестеро кошек — пять на постоянной основе и еще одного иногда привозили родственники, когда не с кем было оставить.
Сейчас у меня две кошки и два кота — самая старшая Анфиса, кот Жора (назван так в честь Летова — его подкинули под двери в день рождения Егора), а также дачные друзья Ася (изначально была Васей, потому что очень пушистая и пол распознать не получалось) и Федя. Живется с ними забавно — периодически дерутся, делят территорию, играют и просто красиво спят — часто говорю, что мне и телевизора дома не нужно, можно просто сидеть и залипать на их передвижения. Кот, вообще, всегда красив, как его ты ни сфотографируй — поэтому я довольно редко их выкладываю в свои соцсети, для меня это немножко «читерские» лайки, я стесняюсь, хотя историй, конечно, миллион.
Один из самых популярных вопросов — «А у тебя дома не пахнет?». Так вот — не особо. Звери, несмотря на свою изначальную уличность, у меня крайне цивилизованные — к туалету приучить их удалось довольно быстро, хотя особых усилий я к этому не прикладывал. Еще часто говорят, что, наверное, классно зимой ими обкладываться и спать — нет, не классно, совсем, потому что спать восемь часов кошки не умеют и начинают ходить, а иногда и бегать прямо по мне, а также ронять всякие нужные вещи, так что на ночь я их обычно выгоняю из спальни и предоставляю им в пользование всю остальную квартиру.
В общем, при всех плюсах, все это довольно утомительно, и я не думаю, что буду заводить новых (ха-ха, сколько раз я уже такое себе говорил!).
Олеся Гудыма
редактор спецпроектов
Домашнее животное иметь для меня очень важно и всегда очень хотелось. В детстве у нас был дома кот Уголек (но называли мы его по выросшему из слова «Уголешка» — Лешкой), а в старших классах появилась собака, Жуля — рыжая двортерьесса на коротеньких лапах. Я обожала с ними возиться, гулять, мыть и что там еще нужно и мне никогда почему-то не было лень.
Переехав в Нижний в 18 лет, понятие домашнего животного надолго ушло из моей жизни. В общаге нельзя, на съемных квартирах тоже нельзя, да и ритм жизни сейчас такой — когда уделять внимание питомцу? Но в этом году ситуация наконец немного изменилась, благодаря коллеге по редакции Илье Большакову и его девушке Вере — ребята расширяли численность креветок в своем насыщенном разнообразием аквариуме и должны были «выселить» четырех неоново-желтых малышек, рыбок породы Данио. Я их с радостью забрала.
Сначала они поселились в большой полукруглой вазе, позже я взяла им полноценный аквариум. С непривычки сложностей было немало: со всем разобраться — какой нужен фильтр, как бороться, если вода быстро цветет и еще много всякого такого. Постепенно система была налажена и даже не верится, что вот уже год у меня живут настоящие питомцы. Это действительно добавляет жилью жизни, когда ты приходишь и кто-то в комнате есть, кого нужно покормить, за кем можно понаблюдать, кому нужна твоя мало-мальская забота — в данном случае, раз в неделю помыть фильтр и аквариум.
Рыбок, конечно, не потискаешь, как кошку или собаку, зато аквариум действительно заметный и симпатичный предмет интерьера. Ну, и в целом, я уже точно решила, что еще максимум пару лет и заведу собаку.
Маша Гончарова
главный редактор
У меня живет кот Хома. Ему 12 лет. Это мой враг номер один. Это совершенно неуправляемый, злой, нервный кот, которому нет никакого прощения. Он знает, что я его ненавижу и делает все, чтобы я ненавидела его больше. Разбивает редкие фарфоровые статуэтки, превратил ножки стола в изгрызанные палки, царапал меня столько раз, что я сбилась со счета (есть шрамы!), будит своим ором каждый день в четыре утра, а то и просто орет всю ночь так, что невозможно спать, его шерсть везде, его корм везде, его наполнитель повсюду!
Мне кажется, он уже старый и мои страдания скоро закончатся, но, при этом, он слишком бодрый и все говорят, что он может еще прожить лет пять-семь. Говорят, что питомцы похожи на своих хозяев, но я отказываюсь в это верить. От Хомы нет никакого толку, только вред, его нельзя погладить, он сразу вгрызается в руку, он даже ребенка царапает, а это уж никуда не годится. Когда-то у меня был добрый кот Шура, вот это было чудо, что такое!
А вообще всю жизнь у меня были попугаи, которых я обожала, они разговаривали, создавали какую-то африканскую атмосферу дома и радовали каждый день. Парочке Кеше и Розе мы даже соорудили гнездо и они регулярно удивляли нас маленькими птенцами, которых мы дарили всем друзьям. Когда Хома нас покинет, я обязательно заведу себе чижа или попугая, пока же это сделать невозможно, потому что этот агрессивный котяра любую птичку сразу сожрет.