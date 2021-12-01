Тоня, Жора, Хома и другие питомцы редакции The Village

Илья Большаков

фотограф

Я закоренелый кошатник. С самого детства у меня были только коты, собаки не было никогда, я не знаю, как с ними общаться и не очень их понимаю в принципе. Коты — другое дело! Гулять с ними не нужно, знай наполнитель меняй, да пожрать насыпай. Взамен, если, конечно, кот более-менее адекватный, тебя всегда дома ждет живое, теплое и смешное животное, которое ни к чему особо не обязывает и может вполне существовать само по себе.

Сейчас у нас живут двое — кот Крис и кошка Тоня. Криса мы забрали, можно сказать, из-под колеса автомобиля, как только начали встречаться с моей девушкой Верой. Так что он практически ровесник наших отношений — в феврале будет шесть лет. В детстве Крис был сущим демоном, не пускал нас на кровать спать, всячески косячил и жрал все растения, которые Вера так заботливо дома выращивала. С возрастом и особенно после появления Тони, он стал, можно сказать, идеальным котом. Огромный, мягкий, вкусно пахнущий кошара, который почти не досаждает и всегда не прочь поваляться на тебе или подмышкой.

Тоню мы ездили забирать в Сормово буквально три месяца назад. Жила в неблагополучной семье, где ее периодически выкидывали из окна, почти не кормили и все такое. Сейчас ей месяцев шесть-семь, то есть, совсем мелкая. В первые два дня, когда принесли ее домой, Крис, конечно, распереживался. Не пускал ее на пол, поэтому ей приходилось обитать на верхних уровнях — на диване или кровати. Мы даже немного начали беспокоиться — смогут ли ужиться? Но уже на третий день Тоня дала Крису «по щщам» и начала сама за ним носиться — так и подружились.

Тоня, конечно, безумно красивая кошка. Если Крис — это черная дыра, которую невозможно сфотографировать, то Тоня всегда выглядит максимально роскошно. Пока, конечно, все разрушает и сметает на своем пути, зато играть с ней очень весело — она готова это делать, кажется, круглосуточно. Не то, что этот черный барин. Ну и Тоня, конечно, максимально милая кошка, на которую сердиться дольше чем несколько минут, невозможно. В целом, по ощущениям, сейчас у нас полная гармония. У Криса появилась подружка, которая играет с ним и спит, а у Тони появился теплый дом и хозяева, которые даже за разбитую настольную лампу моего прадедушки не выкинули ее в окно.