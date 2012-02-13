«При замешивании теста картофель должен быть еще горячим, потому что так он поглощает меньше муки и ньокки получаются более мягкими.

При выборе пармезана нужно обратить внимание на вкус. Он должен быть мягким, не острым. Свежий пармезан более сладкий, зрелый — более соленый. Для этого рецепта я использую более соленый зрелый пармезан, он ароматнее и вкуснее, а солоноватость компенсирует сладкий вкус тыквы.

В сочетании с картофельными ньокки лучше использовать обычную круглую тыкву большого размера с мякотью оранжевого цвета (это придаст насыщенный цвет блюду) и сладковатым вкусом. Либо выбрать тыкву удлиненной формы темно-зеленого или оранжевого цвета.

Тыква должна быть свежая (без черных точек) и зрелая. Чтобы определить спелось, нужно постучать по тыкве костяшками пальцев. Если звук глухой, значит тыква созрела».