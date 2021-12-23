Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании Для новогодней и любой другой вечеринки
Коктейли вместо традиционных напитков вроде вина или в дополнение к ним — отличная возможность придать индивидуальность любой вечеринке. Кроме этого, по аналогии с семейной лепкой пельменей их можно готовить всем вместе, тем самым еще и добавляя разнообразия времяпрепровождению. Но как быть, если готовить коктейли никто не умеет, а тратить время и деньги на неудачные попытки не хочется? Мы узнали у барменов и бар-менеджеров известных московских баров восемь простых рецептов коктейлей, которые не могут не получиться и не требуют специальных навыков и инвентаря.
Максим Ситницкий
бар-менеджер бара The Bix
Snowball
Коктейль Snowball, был придуман в Великобритании на рубеже 40-х и 50-х годов и обрел свою популярность в английских пабах. На его родине в супермаркетах даже продается готовый напиток.
Инвентарь:
Высокий стакан (хайболл)
Ложка для перемешивания
Ингредиенты (на 1 коктейль):
Яичный ликер «Адвокат» — 50 мл
Газировка со вкусом лимона (содовая) — по вкусу
Сок лимона или лайма — 20 мл
Кусковой лед — 1 стакан
Способ приготовления:
Заполнить стакан доверху льдом, залить ликером «Адвокат» и соком лимона.
Долить до конца лимонной содовой и перемешать.
Лимонную содовую можно заменить имбирным элем, чтобы напиток стал более рождественским. Также можно приготовить Champagne Snowball, заменив газировку игристым вином.
The Bix Sgroppino
Этот напиток родом из Италии. В оригинальной версии он готовится с лимонным сорбетом, в нашей новогодней — с мандариновым. Для приготовления нужен блендер, зато удобно готовить сразу несколько порций на компанию.
Инвентарь:
Блендер
Бокал для тихого или игристого вина
Ингредиенты (на 1 коктейль):
Мандариновый сорбет — 2 ст. л.
Молотая корица — щепотка
Водка — 25 мл
Просекко — 100 мл
Способ приготовления:
Положить сорбет в чашу блендера, добавить просекко, водку и маленькую щепотку корицы. Все взбить в блендере и разлить в бокалы.
Павел Филитов
шеф-бармен Mitzva Bar
Holy Land
Этот простой в приготовлении коктейль получается островато-пряным, с ярким вкусом манго. Одновременно согревает тропическими и пикантными нотами и переносит в лето.
Ингредиенты (на 1 коктейль):
Грейпфрутовая водка — 40 мл
Лимонный сок — 20 мл
Сахар — 1 ч. л.
Соус амба — 2 ч. л. (можно купить, например, в «Рынок и общепит», «Абу Гош», магазинах кошерных продуктов или в интернете)
Способ приготовления:
Все ингредиенты смешать и хорошо потрясти до полного соединения в любой удобной таре. Перелить в охлажденный бокал.
Hot Buttered Arak
В основе этого горячего напитка арак — крепкий алкогольный напиток, распространенный на Ближнем Востоке. В промышленных масштабах в Израиле, Ливане и других странах его производят с помощью ароматизации анисом и бадьяном и с добавлением сахара. В России мы в Mitzva Bar решили делать крафтовый арак без добавления сахара: у него так же выражен аромат и вкус аниса, но при этом мы добавляем и другие пряности — например, можжевельник, кардамон, кориандр.
Ингредиенты (на 1 коктейль):
Арак — 50 мл
Яблочный сок — 100 мл
Ванильное масло (рецепт ниже) — 50 мл
Ванильное масло:
Сливочное масло — 200 г
Ванильное мороженое — 500 г
Тростниковый сахар — 200 г
Гвоздика — 6 шт.
Корица, палочки — 2 шт.
Анис — 1 шт.
Душистый перец горошком — 6 шт.
Способ приготовления:
Приготовить ванильное масло. Масло предварительно нарезать на небольшие кубики. Положить в сотейник пряности, масло, сахар и при низкой температуре на маленьком огне растопить масло, постоянно помешивая венчиком. Ни в коем случае не доводить до кипения или до очень сильного нагрева.
Когда масло растает, добавить мороженое и, продолжая непрерывно помешивать венчиком, растворить его в масле.
После снять с огня, дать этой массе немного остыть и процедить через сито.
Приготовить коктейль. Арак, яблочный сок также разогреть, смешать с ванильным маслом и налить в бокал.
Никита Хлопянов
шеф-бартендер Barbosco
Fluffy Garibaldi
Это твист на классический коктейль «Гарибальди» (смесь апельсинового сока и горького ликера «Кампари»), который готовят в легендарном Dante Cafe в Нью-Йорке. Этот коктейль принес бару международную славу и до сих пор является его визитной карточкой. Особенность этого «твиста» в том, что апельсиновый сок делается не в классической соковыжималке для цитрусов, а в центрифужной соковыжималке для твердых фруктов. Это делает его воздушным и добавляет красивую пенку. Мы добавили в коктейль игристое вино, чтобы придать ему праздничное настроение.
Если вы планируете готовить Fluffy Garibaldi на большую компанию, сок лучше выжать заранее и приготовить побольше льда, бокалов и игристого.
Инвентарь:
Соковыжималка для твердых фруктов и овощей
Бокал с высокими стенками объемом 250–300 мл
Ингредиенты (на 1 коктейль):
Свежевыжатый апельсиновый сок (выдавленный на центрифужной соковыжималке) — 100 мл
Ликер «Кампари» — 30 мл
Игристое вино — 60 мл
Украшение (опционально):
Сублимированная малина — 1 г (купить сублимированную малину можно в кондитерских магазинах или в интернет-магазинах)
Способ приготовления:
Приготовить пыль из сублимированной малины (опционально). Перебить сублимированную малину в кофемолке, пересыпать в солонку или перечницу.
Приготовить коктейль. Очистить апельсин. Выжать его в соковыжималке для твердых фруктов и овощей.
Бокал наполнить полностью льдом, слегка охладить его, слить лишнюю талую воду.
Налить в бокал игристое. Поверх игристого налить сок. Добавить ликер. Коктейль можно не перемешивать, все ингредиенты сами перемешаются из-за разности плотностей.
Для украшения посыпать коктейль пылью из сублимированной малины или просто положить сверху дольку апельсина.
Ринат Фахрутдинов
шеф-бармен Shortlist Bar
Milk Punch
Молочный пунш — напиток который начали готовить еще во времена президентства Линкольна в Америке и продолжают его смешивать в современных коктейльных барах. Отличный вариант для любителей заготовить заранее несколько бутылок коктейля и наслаждаться ими еще долгое время, храня в холодильнике, или выпить с друзьями в праздник.
Мы с вами будем готовить вариацию на всеми любимый New York Sour.
Тип виски не играет особой роли в этом напитке, но я бы рекомендовал вам взять что-то фактурное. Например, бурбон или ржаной. Вино же, наоборот, дает большинство вкуса, поэтому я рекомендую взять бутылочку хорошего шираза.
Инвентарь:
Мешок для изготовления сыра (если его нет под рукой — вот сюрприз! — то подойдет полотно марли, сложенное в несколько раз, или кофейные фильтры)
3 кастрюли объемом больше 1 л
Бокал в стиле «олд фэшн»
Ингредиенты (на 1 коктейль):
Виски — 60 мл
Лимонный сок — 30 мл
Сироп корицы (приготовить самим или купить готовый) — 20 мл
Молоко — 10 мл
Красное сухое вино — 15 мл
Сироп корицы:
Палочки корицы — 3 шт.
Вода — 300 мл
Сахар — 250 г
Способ приготовления:
Приготовить сироп корицы. Положить палочки корицы в небольшую кастрюльку, залить водой, довести до кипения. Выключить огонь, растворить в коричной воде сахар, остудить.
Приготовить коктейль. Смешать в небольшой кастрюле виски, сок лимона и сироп корицы.
В отдельной таре немного нагреть молоко. После влить в него смесь из виски, сока лимона и коричного сиропа.
Аккуратно перемешать и оставить на 10–15 минут до выпадения хлопьев.
Медленно переливаем полученную смесь в мешок, расположенный над пустой емкостью, и оставляем скапывать. Если итоговый напиток получился мутным, то его надо пролить еще раз через тот же мешок, не очищая его.
Разлить по бутылкам полученную жидкость и убрать в холодильник.
Подавать в бокале в стиле «олд фэшн», наполненном льдом. Поверх медленно влить 15 мл вина.
Василий Жеглов
шеф-бармен «Шалом, бар!», Touch Chef’s place & Bar и Asiatique Kitchen x Bar
«Юдзу и кумкват»
Легкий и свежий напиток в стиле French 75. Свежий и цитрусовый — идеально подойдет ко всем блюдам новогоднего стола.
Ингредиенты (на 1 коктейль):
Джин — 30 мл
Сок лайма — 5 мл
Сок юдзу — 5 мл
Пюре каламанси (плоды дерева каламанси — гибрида мандаринового дерева с кумкватом) — 10 мл
Ананасовый сироп — 30 мл
Ананасовый сироп:
Ананас — 500 г
Сахар — 1 кг
Вода — 500 мл
Просекко — 70 мл
Кумкват — 5 г
Украшение (опционально):
Листья лайма и кумквата
Способ приготовления:
Приготовить ананасовый сироп. Соединить в сотейнике сахар и воду. Поставить на средний огонь, довести до кипения, остудить
Добавить мякоть ананаса в получившийся сахарный сироп и замочить на 5 часов. После вынуть кусочки ананаса.
Приготовить коктейль. Раздавить кумкват в шейкер или блендер, добавить все ингредиенты, кроме просекко, взбить и процедить в винный бокал со льдом.
В конце добавить просекко и украсить листьями лайма и кумквата.
«Ягоды и перец»
Легкий аперитивный коктейль на основе джина и ягодного вермута, который готовится путем настаивания сублимированных ягод в розовом вермуте, с добавлением кордиала из красного болгарского перца (смесь кислоты, сахара, воды и сегментов перца), бузинного ликера, просекко и тоника. Все это можно без особого труда приготовить дома, несмотря на сложные названия. Свежий, игристый, ягодный — идеальное начало праздничного ужина.
Ингредиенты (на 1 коктейль):
Джин — 20 мл
Просекко — 50 мл
Ликер бузина — 10 мл
Тоник Fever Tree бузина — 50 мл
Кордиал перец — 20 мл
Розовый вермут на ягодах — 40 мл
Кордиал перец:
Сахар — 100 г
Вода — 500 мл
Лимонная кислота — 12 г
Перец болгарский красный — 200 г
Розовый вермут на ягодах:
Вермут Bianco — 1 000 мл
Малина сублимированная — 30 г
Клубника сублимированная — 30 г (сублимированные ягоды можно купить в кондитерских магазинах или в интернет-магазинах)
Украшения (опционально):
Кружок перца — 20 г
Способ приготовления:
Сделать заготовку вермута, настоянного на ягодах. Мелко нарезать дегидрированные малину и клубнику, добавить в вермут и настаивать 1 сутки.
Сделать заготовку кордиала. Мелко нарезать болгарский перец.
В воде развести лимонную кислоту и сахар, замочить все вместе с перцем в пакете и оставить на 6 часов в теплом помещении.
Приготовить коктейль. Все ингредиенты смешать в высоком бокале (хайболле) со льдом. По желанию украсить кружком перца.
Фотографии: обложка – Haley - stock.adobe.com, 1 – petrrgoskov - stock.adobe.com, 2 – The Bix, 3 – Mitzva Bar, 4 – Brent Hofacker - stock.adobe.com, 5 – Barbosco, 6 – Shortlist Bar, 7, 8 – Touch Chef’s place & Bar