Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании

Приготовить ванильное масло. Масло предварительно нарезать на небольшие кубики. Положить в сотейник пряности, масло, сахар и при низкой температуре на маленьком огне растопить масло, постоянно помешивая венчиком. Ни в коем случае не доводить до кипения или до очень сильного нагрева.

Когда масло растает, добавить мороженое и, продолжая непрерывно помешивать венчиком, растворить его в масле.

После снять с огня, дать этой массе немного остыть и процедить через сито.

Приготовить коктейль. Арак, яблочный сок также разогреть, смешать с ванильным маслом и налить в бокал.