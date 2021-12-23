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Рецепты шефов23 декабря 2021

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании Для новогодней и любой другой вечеринки

Не игристым едины: 8 простых коктейлей, которые можно приготовить дома для большой компании
АвторВалерия Перфильева
РедакторТаня Решетник

Коктейли вместо традиционных напитков вроде вина или в дополнение к ним — отличная возможность придать индивидуальность любой вечеринке. Кроме этого, по аналогии с семейной лепкой пельменей их можно готовить всем вместе, тем самым еще и добавляя разнообразия времяпрепровождению. Но как быть, если готовить коктейли никто не умеет, а тратить время и деньги на неудачные попытки не хочется? Мы узнали у барменов и бар-менеджеров известных московских баров восемь  простых рецептов коктейлей, которые не могут не получиться и не требуют специальных навыков и инвентаря.

Максим Ситницкий

бар-менеджер бара The Bix

Snowball

Коктейль Snowball, был придуман в Великобритании на рубеже 40-х и 50-х годов и обрел свою популярность в английских пабах. На его родине в супермаркетах даже продается готовый напиток.

Инвентарь:

Высокий стакан (хайболл)

Ложка для перемешивания

Ингредиенты (на 1 коктейль):

Яичный ликер «Адвокат» — 50 мл

Газировка со вкусом лимона (содовая) — по вкусу

Сок лимона или лайма — 20 мл

Кусковой лед — 1 стакан

Способ приготовления:

Заполнить стакан доверху льдом, залить ликером «Адвокат» и соком лимона.

Долить до конца лимонной содовой и перемешать.

Лимонную содовую можно заменить имбирным элем, чтобы напиток стал более рождественским. Также можно приготовить Champagne Snowball, заменив газировку игристым вином.

The Bix Sgroppino

Этот напиток родом из Италии. В оригинальной версии он готовится с лимонным сорбетом, в нашей новогодней — с мандариновым. Для приготовления нужен блендер, зато удобно готовить сразу несколько порций на компанию.

Инвентарь:

Блендер

Бокал для тихого или игристого вина

Ингредиенты (на 1 коктейль):

Мандариновый сорбет — 2 ст. л.

Молотая корица — щепотка

Водка — 25 мл

Просекко — 100 мл

Способ приготовления:

Положить сорбет в чашу блендера, добавить просекко, водку и маленькую щепотку корицы. Все взбить в блендере и разлить в бокалы.

Павел Филитов

шеф-бармен Mitzva Bar

Holy Land

Этот простой в приготовлении коктейль получается островато-пряным, с ярким вкусом манго. Одновременно согревает тропическими и пикантными нотами и переносит в лето.

Ингредиенты (на 1 коктейль):

Грейпфрутовая водка — 40 мл

Лимонный сок — 20 мл

Сахар — 1 ч. л.

Соус амба — 2 ч. л. (можно купить, например, в «Рынок и общепит», «Абу Гош», магазинах кошерных продуктов или в интернете)

Способ приготовления:

Все ингредиенты смешать и хорошо потрясти до полного соединения в любой удобной таре. Перелить в охлажденный бокал.

Hot Buttered Arak

В основе этого горячего напитка арак — крепкий алкогольный напиток, распространенный на Ближнем Востоке. В промышленных масштабах в Израиле, Ливане и других странах его производят с помощью ароматизации анисом и бадьяном и с добавлением сахара. В России мы в Mitzva Bar решили делать крафтовый арак без добавления сахара: у него так же выражен аромат и вкус аниса, но при этом мы добавляем и другие пряности — например, можжевельник, кардамон, кориандр. 

Ингредиенты (на 1 коктейль):

Арак — 50 мл

Яблочный сок — 100 мл

Ванильное масло (рецепт ниже) — 50 мл

Ванильное масло:

Сливочное масло — 200 г

Ванильное мороженое — 500 г

Тростниковый сахар — 200 г

Гвоздика — 6 шт.

Корица, палочки — 2 шт.

Анис — 1 шт.

Душистый перец горошком — 6 шт.

Способ приготовления:

Приготовить ванильное масло. Масло предварительно нарезать на небольшие кубики. Положить в сотейник пряности, масло, сахар и при низкой температуре на маленьком огне растопить масло, постоянно помешивая венчиком. Ни в коем случае не доводить до кипения или до очень сильного нагрева.

Когда масло растает, добавить мороженое и, продолжая непрерывно помешивать венчиком, растворить его в масле.

После снять с огня, дать этой массе немного остыть и процедить через сито.

Приготовить коктейль. Арак, яблочный сок также разогреть, смешать с ванильным маслом и налить в бокал.

Никита Хлопянов

шеф-бартендер Barbosco

Fluffy Garibaldi

Это твист на классический коктейль «Гарибальди» (смесь апельсинового сока и горького ликера «Кампари»), который готовят в легендарном Dante Cafe в Нью-Йорке. Этот коктейль принес бару международную славу и до сих пор является его визитной карточкой. Особенность этого «твиста» в том, что апельсиновый сок делается не в классической соковыжималке для цитрусов, а в центрифужной соковыжималке для твердых фруктов. Это делает его воздушным и добавляет красивую пенку. Мы добавили в коктейль игристое вино, чтобы придать ему праздничное настроение.

Если вы планируете готовить Fluffy Garibaldi на большую компанию, сок лучше выжать заранее и приготовить побольше льда, бокалов и игристого.

Инвентарь:

Соковыжималка для твердых фруктов и овощей

Бокал с высокими стенками объемом 250–300 мл

Ингредиенты (на 1 коктейль):

Свежевыжатый апельсиновый сок (выдавленный на центрифужной соковыжималке) — 100 мл

Ликер «Кампари» — 30 мл

Игристое вино — 60 мл

Украшение (опционально):

Сублимированная малина — 1 г (купить сублимированную малину можно в кондитерских магазинах или в интернет-магазинах)

Способ приготовления:

Приготовить пыль из сублимированной малины (опционально). Перебить сублимированную малину в кофемолке, пересыпать в солонку или перечницу.

Приготовить коктейль. Очистить апельсин. Выжать его в соковыжималке для твердых фруктов и овощей.

Бокал наполнить полностью льдом, слегка охладить его, слить лишнюю талую воду.

Налить в бокал игристое. Поверх игристого налить сок. Добавить ликер. Коктейль можно не перемешивать, все ингредиенты сами перемешаются из-за разности плотностей.

Для украшения посыпать коктейль пылью из сублимированной малины или просто положить сверху дольку апельсина.

Ринат Фахрутдинов

шеф-бармен Shortlist Bar

Milk Punch

Молочный пунш — напиток который начали готовить еще во времена президентства Линкольна в Америке и продолжают его смешивать в современных коктейльных барах. Отличный вариант для любителей заготовить заранее несколько бутылок коктейля и наслаждаться ими еще долгое время, храня в холодильнике, или выпить с друзьями в праздник.

Мы с вами будем готовить вариацию на всеми любимый New York Sour.

Тип виски не играет особой роли в этом напитке, но я бы рекомендовал вам взять что-то фактурное. Например, бурбон или ржаной. Вино же, наоборот, дает большинство вкуса, поэтому я рекомендую взять бутылочку хорошего шираза.

Инвентарь:

Мешок для изготовления сыра (если его нет под рукой — вот сюрприз! — то подойдет полотно марли, сложенное в несколько раз, или кофейные фильтры)

3 кастрюли объемом больше 1 л

Бокал в стиле «олд фэшн»

Ингредиенты (на 1 коктейль):

Виски — 60 мл

Лимонный сок — 30 мл

Сироп корицы (приготовить самим или купить готовый) — 20 мл

Молоко — 10 мл

Красное сухое вино — 15 мл

Сироп корицы:

Палочки корицы — 3 шт.

Вода — 300 мл

Сахар — 250 г

Способ приготовления:

Приготовить сироп корицы. Положить палочки корицы в небольшую кастрюльку, залить водой, довести до кипения. Выключить огонь, растворить в коричной воде сахар, остудить.

Приготовить коктейль. Смешать в небольшой кастрюле виски, сок лимона и сироп корицы.

В отдельной таре немного нагреть молоко. После влить в него смесь из виски, сока лимона и коричного сиропа.

Аккуратно перемешать и оставить на 10–15 минут до выпадения хлопьев.

Медленно переливаем полученную смесь в мешок, расположенный над пустой емкостью, и оставляем скапывать. Если итоговый напиток получился мутным, то его надо пролить еще раз через тот же мешок, не очищая его.

Разлить по бутылкам полученную жидкость и убрать в холодильник.

Подавать в бокале в стиле «олд фэшн», наполненном льдом. Поверх медленно влить 15 мл вина.

Василий Жеглов

шеф-бармен «Шалом, бар!», Touch Chef’s place & Bar и Asiatique Kitchen x Bar

«Юдзу и кумкват»

Легкий и свежий напиток в стиле French 75. Свежий и цитрусовый — идеально подойдет ко всем блюдам новогоднего стола.

Ингредиенты (на 1 коктейль):

Джин — 30 мл

Сок лайма — 5 мл

Сок юдзу — 5 мл

Пюре каламанси (плоды дерева каламанси — гибрида мандаринового дерева с кумкватом) — 10 мл

Ананасовый сироп — 30 мл

Ананасовый сироп:

Ананас — 500 г

Сахар — 1 кг

Вода — 500 мл

Просекко — 70 мл

Кумкват — 5 г

Украшение (опционально):

Листья лайма и кумквата

Способ приготовления:

Приготовить ананасовый сироп. Соединить в сотейнике сахар и воду. Поставить на средний огонь, довести до кипения, остудить

Добавить мякоть ананаса в получившийся сахарный сироп и замочить на 5 часов. После вынуть кусочки ананаса.

Приготовить коктейль. Раздавить кумкват в шейкер или блендер, добавить все ингредиенты, кроме просекко, взбить и процедить в винный бокал со льдом.

В конце добавить просекко и украсить листьями лайма и кумквата.

«Ягоды и перец»

Легкий аперитивный коктейль на основе джина и ягодного вермута, который готовится путем настаивания сублимированных ягод в розовом вермуте, с добавлением кордиала из красного болгарского перца (смесь кислоты, сахара, воды и сегментов перца), бузинного ликера, просекко и тоника. Все это можно без особого труда приготовить дома, несмотря на сложные названия. Свежий, игристый, ягодный — идеальное начало праздничного ужина.

Ингредиенты (на 1 коктейль):

Джин — 20 мл

Просекко — 50 мл

Ликер бузина — 10 мл

Тоник Fever Tree бузина — 50 мл

Кордиал перец — 20 мл

Розовый вермут на ягодах — 40 мл

Кордиал перец:

Сахар — 100 г

Вода — 500 мл

Лимонная кислота — 12 г

Перец болгарский красный — 200 г

Розовый вермут на ягодах:

Вермут Bianco — 1 000 мл

Малина сублимированная — 30 г

Клубника сублимированная — 30 г (сублимированные ягоды можно купить в кондитерских магазинах или в интернет-магазинах)

Украшения (опционально):

Кружок перца — 20 г

Способ приготовления:

Сделать заготовку вермута, настоянного на ягодах. Мелко нарезать дегидрированные малину и клубнику, добавить в вермут и настаивать 1 сутки.

Сделать заготовку кордиала. Мелко нарезать болгарский перец.

В воде развести лимонную кислоту и сахар, замочить все вместе с перцем в пакете и оставить на 6 часов в теплом помещении.

Приготовить коктейль. Все ингредиенты смешать в высоком бокале (хайболле) со льдом. По желанию украсить кружком перца.

Фотографии: обложка – Haley - stock.adobe.com, 1 – petrrgoskov - stock.adobe.com, 2 – The Bix, 3 – Mitzva Bar, 4 – Brent Hofacker - stock.adobe.com, 5 – Barbosco, 6 – Shortlist Bar, 7, 8 – Touch Chef’s place & Bar

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