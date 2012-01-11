На Измайловском проспекте открылся ресторан «XII», где классическую итальянскую кухню готовят со скоростью сетевого фастфуда. Заведения «XII» работают во всех крупных городах Германии и принадлежат немецкой ресторанной группе La Familia. Первый ресторан сети в Петербурге немцы открыли совместно с «Альянс Групп» («Гимназия», «Фиолет», Parma Sushi, ночной клуб Maximus и другие). Оригинальное название «12 апостолов» (XII Apostoli) в российских филиалах решили сократить до более нейтрального «XII».

Меню во всех пиццериях сети одинаковое, его разрабатывает бренд-шеф Аня Баслер. За основу взяли традиционные итальянские блюда без модных примесей: несколько видов ризотто, пасту, пиццу, рыбные блюда, карпаччо. Пармскую ветчину, колбасы и моцареллу, а также все алкогольные напитки, кроме шампанского, привозят из Италии. Меню планируют дополнять еженедельными предложениями от шефа.

Мебель в петербургском ресторане, как и в немецких, сделана на заказ. В интерьере ориентировались на традиционные дома аристократических семей Милана и Флоренции. Пол сделан из веронского мрамора, на потолке — написанные маслом фрески. Дубовые столы, стулья и тяжеловесные бархатные шторы привезли из Италии. В заведении два этажа и отдельный винный погреб со столом на 20 человек и открытой кухней.

В обеденное время, с 12:00 до 16:00, действует скидка 20 %, до трех часов дня предлагают итальянский завтрак, ежедневно в 18:00 по миланской традиции на барную стойку выставляют бесплатные закуски, по воскресеньям устраивают бранчи. Все блюда можно заказать навынос. Для детей есть отдельная программа с мастер-классами по приготовлению пиццы.







ИРИНА ШАБАЛИНА Управляющая

«Мы старались максимально придерживаться формата аутентичных итальянских ресторанов с качественной кухней. Хоть заведение сетевое и блюда готовят здесь очень быстро, мы хотели воссоздать ощущение размеренной итальянской трапезы и душевный подход. У нас проходят семейные бранчи по воскресеньям с детскими аниматорами. Ресторан подходит как для романтических встреч, так и для деловых обедов и ужинов. Компания, открывающая рестораны сети в Германии, давно дружит с „Альянс Групп“, поэтому решили попробовать открыть несколько ресторанов в Санкт-Петербурге. Основа нашей концепции — горячая итальянская кровь в жилах шеф-поваров и внимание даже к самой незначительной детали как в рецептах, так и в интерьере. Мы ориентируемся на посетителей со средним достатком. В планах — открытие сети в Петербурге и по всей России».







Выдержки из меню:

Филе говядины с соусом из горгонзолы, шпинатом и итальянским картофелем — 1 090 рублей

Тунец, жаренный в кунжуте, с томатами и паприкой — 650 рублей

Суп Minestrone — 280 рублей

Пицца «XII» — 580 рублей

Пицца Bartolomeo — 480 рублей

«XII» тарелка-гриль на 4 человек — 4 240 рублей

Моцарелла с томатами и базиликом — 420 рублей

Омар в сливочном масле с зеленью — 1 900 рублей

Фетучини с креветками, черри и рукколой — 650 рублей

Спагетти с креветками, средне-острым чили, черри и рукколой — 590 рублей

Спагетти с вялеными томатами и кедровыми орешками в соусе песто — 420 рублей

Лазанья — 430 рублей

Панакота — 240 рублей

Вино красное Chianti Classico DOCG Rocca Delle Macie — 520 рублей за бокал

Граппа Di Picolit Monovitigno — 500 рублей за 0,02 л

Кофе Latte — 200 рублей

Горячий шоколад — 150 рублей