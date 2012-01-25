Новое место (Петербург): I Believe Bar На Зверинской улице открылся паб, где подают 70 сортов пива и смотрят футбольные трансляции.
I Believe Bar основали трое друзей, познакомившиеся на почве увлечения футболом и пивом. Собственный паб Дмитрий, Сергей и Павел решили открыть после закрытия бара «Король Плющ», где они работали вместе. Хотели создать заведение, куда по вечерам спускаются жители соседних домов, приходят друзья, а в дни матчей стекаются фанаты футбола. Здесь транслируют все значимые игры, однако жесткой привязки к спортивному клубу нет — решили обойтись без стандартной для пабов атрибутики на стенах.
Сейчас в I Believe Bar подают 10 сортов разливного пива (бельгийское, немецкое, английское, украинское) и 60 видов бутылочного. Пивное меню, которое составляют на основе личных предпочтений, постоянно меняется: буквально за месяц работы появилось 4 новых сорта, действуют сезонные предложения. А вот крепкий алкоголь пока не наливают, но это дело времени. В меню внесли пабную классику, включая fish&chips и куриные крылышки. Есть суп дня, вскоре появятся обеденные позиции и возможность заказать полпорции, чтобы суп, горячее и кофе стоили как стандартный бизнес-ланч — около 250 рублей.
В помещении бара раньше находилась кондитерская «Сливки» и кафе «Фортуна» с евроотделкой и гипроковыми стенами. Под белым покрытием во время ремонта обнаружили кирпичную кладку. Интерьер ребята придумали сами, вложив в него минимум средств. Обои нашли дома на антресоли. Антикварные столы, стулья и лампы привезли с финских блошиных рынков, кресла купили на распродаже в гостинице «Москва». Медного быка, который много лет хранился дома у Дмитрия, когда-то отлил скульптор художественного комбината на Удельной; неизвестно зачем его много лет назад принес домой папа Дмитрия. Стойку собрали по собственным чертежам.
Выдержки из меню:
- Колбаски жареные с картофельным пюре и тушеной капустой — 300 рублей
- Fish & Chips — 280 рублей
- Рулька — 600 рублей
- Суп дня — 120 рублей
- Селедка с гренками — 120 рублей
- Крылья куриные — 250 рублей
- Лёгкий овощной салат с яйцом — 150 рублей
- Сбитень — 150 рублей
- Американо — 80 рублей
Пиво 0,3/0,56 л:
- Local Beer, светлое, Украина — 110/160 рублей
- London Pride Ale, эль, Англия — 130/220 рублей
- Marston’s Oyster Stout, тёмное, Англия — 130/220 рублей
- Bourgogne des Flandres, полутёмное, Бельгия — 140/230 рублей
- Belle-Vue Kriek, вишнёвое, Бельгия — 130/210 рублей
- Maisels Weisse, пшеничное, Германия — 130/200 рублей
- Harp, светлое, Ирландия — 130/210 рублей
Комментарии
Пустынные фотографии при дневном свете не дают полного представления о баре.
Там очень, очень уютно, и очень по-дружески. Музыка подобрана великолепная, по большей части британская, и играет негромко, не перекрывая голоса.
Дружелюбные и приятнейшие бармены.
Атмосфера — чувствуешь себя, как в английском пабе. Особенно когда футбол :)
Интересный выбор пива. Всем рекомендую Bourgogne des Flandres — темное пиво, выдержанное в бочках из-под портвейна, получается слегка заметный фруктовый привкус. Из светлых — Maisels Weisse, нефильтрованное, не горчит. И то, и другое прекрасно сочетается с крылышками, которые здесь — объедение.
Вот в "Фидель" как-то зазорно заявляться чаще раза в неделю, а в "I Believe" я бы каждый день ходил, право слово.
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