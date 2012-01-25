I Believe Bar основали трое друзей, познакомившиеся на почве увлечения футболом и пивом. Собственный паб Дмитрий, Сергей и Павел решили открыть после закрытия бара «Король Плющ», где они работали вместе. Хотели создать заведение, куда по вечерам спускаются жители соседних домов, приходят друзья, а в дни матчей стекаются фанаты футбола. Здесь транслируют все значимые игры, однако жесткой привязки к спортивному клубу нет — решили обойтись без стандартной для пабов атрибутики на стенах.

Сейчас в I Believe Bar подают 10 сортов разливного пива (бельгийское, немецкое, английское, украинское) и 60 видов бутылочного. Пивное меню, которое составляют на основе личных предпочтений, постоянно меняется: буквально за месяц работы появилось 4 новых сорта, действуют сезонные предложения. А вот крепкий алкоголь пока не наливают, но это дело времени. В меню внесли пабную классику, включая fish&chips и куриные крылышки. Есть суп дня, вскоре появятся обеденные позиции и возможность заказать полпорции, чтобы суп, горячее и кофе стоили как стандартный бизнес-ланч — около 250 рублей.

В помещении бара раньше находилась кондитерская «Сливки» и кафе «Фортуна» с евроотделкой и гипроковыми стенами. Под белым покрытием во время ремонта обнаружили кирпичную кладку. Интерьер ребята придумали сами, вложив в него минимум средств. Обои нашли дома на антресоли. Антикварные столы, стулья и лампы привезли с финских блошиных рынков, кресла купили на распродаже в гостинице «Москва». Медного быка, который много лет хранился дома у Дмитрия, когда-то отлил скульптор художественного комбината на Удельной; неизвестно зачем его много лет назад принес домой папа Дмитрия. Стойку собрали по собственным чертежам.



ДМИТРИЙ КАРЧЕВСКИЙ Владелец бара

«Мы сами любим ходить по барам, но всё время получалось, что не хватает какого-то правильного места, где сидят друзья, пьют пиво, смотрят футбол. Есть либо совсем низкий сегмент — рюмочные, либо дорогие пабы, либо DJ-бары, где шумно и не то, чего хочется. В Петербурге паб до недавнего времени был скорее дорогим пивным рестораном в викторианском стиле, нежели местом, куда можно зайти просто поболтать с барменом. Хотелось совместить качественное пивное предложение и хороший ценник, без шумных вечеринок, но с приятной музыкой. У нас есть еда, но мы не планируем работать как ресторан, хотя можно хорошенько поесть, перед тем как сильно выпить».

Выдержки из меню:

Колбаски жареные с картофельным пюре и тушеной капустой — 300 рублей

Fish & Chips — 280 рублей

Рулька — 600 рублей

Суп дня — 120 рублей

Селедка с гренками — 120 рублей

Крылья куриные — 250 рублей

Лёгкий овощной салат с яйцом — 150 рублей

Сбитень — 150 рублей

Американо — 80 рублей

Пиво 0,3/0,56 л:

Local Beer, светлое, Украина — 110/160 рублей

London Pride Ale, эль, Англия — 130/220 рублей

Marston’s Oyster Stout, тёмное, Англия — 130/220 рублей

Bourgogne des Flandres, полутёмное, Бельгия — 140/230 рублей

Belle-Vue Kriek, вишнёвое, Бельгия — 130/210 рублей

Maisels Weisse, пшеничное, Германия — 130/200 рублей

Harp, светлое, Ирландия — 130/210 рублей