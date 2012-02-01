На месте ресторана «Москва», на последнем этаже бизнес-центра «Сити-центр», заработал новый коктейль-бар «Москва City». Открыли заведение совладелец баров ХХХХ и ресторана «Восадули» Дмитрий Соколов и бизнесмен Константин Звонник. В будние дни «Москва City» работает как ресторан, а по выходным превращается в коктейль-бар с приглашенными музыкантами, играющими джазовые каверы, и сдержанным караоке: без шансона и российской эстрады, зато с Ниной Симон и Фрэнком Синатрой. Один из совладельцев, Владимир Кристовский из группы «Уматурман», отвечает за музыкальную составляющую.

Кухня паназиатская, японская и европейская, меню разработал Максим Крылов, бывший шеф-повар ресторана «Палкин». Большинство позиций — универсальная адаптация национальных блюд: привычные суши, роллы и сашими соседствуют с карпаччо, пастами и салатом «Цезарь». В паназиатское меню не включили слишком экзотические блюда, это скорее европейская кухня, но с паназиатским уклоном: с обилием кисло-сладкого соуса, кориандра и тигровых креветок. Винную и коктейльную карты составлял Александр Костянников, некогда сомелье ресторанов Ginza, «Царь» и Tiffani.

Интерьер создан коллективными усилиями владельцев заведения; его хотели сделать фактурным, но не тяжеловесным. Использовали много дерева, обработанного и нет, зелени, пустых винных бутылок, преломляющих свет. Барную стойку из выдвижных винных ящиков сконструировали по собственным эскизам. В каминном зале вместо открытого огня — плазменная панель, зато дровница самая настоящая. Стулья заказали у британской компании Andrew Martin, которая в 90-х годах учредила в Великобритании ежегодную интерьерную премию. Летом откроется веранда, и количество посадочных мест увеличится почти вдвое.







ДАРЬЯ КРАТНОВА PR-директор ресторана

«М ы хотели создать такую обстановку, как будто приходишь на день рождения или в гости к друзьям. Ориентировались на людей 25–40 лет, которые обращают внимание не только на еду, но и на антураж. Мы поощряем активное участие гостей в пятничных и субботних мероприятиях. Не хотелось бы, чтобы начинали петь шансон, поэтому можно исполнять только наш репертуар, хотя он и весьма широк: от Фрэнка Синатры до старых добрых советских песен. Раз в месяц у нас будут ударные мероприятия с приглашенными звездами. А по четвергам, тоже раз в месяц, собираемся проводить творческие вечера в различных интерпретациях ».







Выдержки из меню:

Кисло-сладкий суп с овощами, курицей и кориандром — 190 рублей

Морепродукты по-вьетнамски в соусе из копченой паприки и кориандра — 620 рублей

Филе говядины с баклажанами и цукини в чесночно-соевом соусе — 380 рублей

Гречневая лапша с овощами, шимиджи и белыми грибами — 310 рублей

Салат «Цезарь» классический — 360 рублей

Карпаччо из говядины — 460 рублей

Винегрет с ломтиками копченого лосося — 210 рублей

Овощной суп «Минестроне» — 230 рублей

Спагетти «Карбонара» — 380 рублей

Ризотто с белыми грибами — 490 рублей

Шатобриан из мяса черного бычка породы ангус с картофельным ратте и соусом деми-гляс — 1 050 рублей

Спайси-суши лосось — 80 рублей

Спайси-суши осьминог — 120 рублей

Роллы «Филадельфия» — 390 рублей

Ролл «Дракон» — 810 рублей

Сливочный суп с угрем и соусом унаги — 300 рублей

Сорбет — 80 рублей

Эстерхази-ролл с желе из лайма — 230 рублей

Птифуры из безе с запеченными бананами с белым шоколадом — 180 рублей

Лимонад «Тархун» — 250 рублей за 400 мл

Горячий малиновый напиток с имбирем — 200 рублей

Коктейль «Айриш Пай» — 350 рублей

Коктейль «Доктор Хаус» — 350 рублей

Коктейль «Бич он зе бич» — 350 рублей

Вино белое Пино Гриджио — 250 рублей за бокал

Вино белое Гави ди Гави 2010 — 5 300 рублей за бутылку

Вино красное Кьянти — 350 рублей

Вино красное Альмавива Мутон-Ротшильд 2007 — 11 500 рублей за бутылку