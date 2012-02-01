На месте ресторана «Москва», на последнем этаже бизнес-центра «Сити-центр», заработал новый коктейль-бар «Москва City». Открыли заведение совладелец баров ХХХХ и ресторана «Восадули» Дмитрий Соколов и бизнесмен Константин Звонник. В будние дни «Москва City» работает как ресторан, а по выходным превращается в коктейль-бар с приглашенными музыкантами, играющими джазовые каверы, и сдержанным караоке: без шансона и российской эстрады, зато с Ниной Симон и Фрэнком Синатрой. Один из совладельцев, Владимир Кристовский из группы «Уматурман», отвечает за музыкальную составляющую. 

Кухня паназиатская, японская и европейская, меню разработал Максим Крылов, бывший шеф-повар ресторана «Палкин». Большинство позиций — универсальная адаптация национальных блюд: привычные суши, роллы и сашими соседствуют с карпаччо, пастами и салатом «Цезарь». В паназиатское меню не включили слишком экзотические блюда, это скорее европейская кухня, но с паназиатским уклоном: с обилием кисло-сладкого соуса, кориандра и тигровых креветок. Винную и коктейльную карты составлял Александр Костянников, некогда сомелье ресторанов Ginza, «Царь» и Tiffani.

Интерьер создан коллективными усилиями владельцев заведения; его хотели сделать фактурным, но не тяжеловесным. Использовали много дерева, обработанного и нет, зелени, пустых винных бутылок, преломляющих свет. Барную стойку из выдвижных винных ящиков сконструировали по собственным эскизам. В каминном зале вместо открытого огня — плазменная панель, зато дровница самая настоящая. Стулья заказали у британской компании Andrew Martin, которая в 90-х годах учредила в Великобритании ежегодную интерьерную премию. Летом откроется веранда, и количество посадочных мест увеличится почти вдвое.



ДАРЬЯ КРАТНОВА

 PR-директор ресторана
 

«Мы хотели создать такую обстановку, как будто приходишь на день рождения или в гости к друзьям. Ориентировались на людей 25–40 лет, которые обращают внимание не только на еду, но и на антураж. Мы поощряем активное участие гостей в пятничных и субботних мероприятиях. Не хотелось бы, чтобы начинали петь шансон, поэтому можно исполнять только наш репертуар, хотя он и весьма широк: от Фрэнка Синатры до старых добрых советских песен. Раз в месяц у нас будут ударные мероприятия с приглашенными звездами. А по четвергам, тоже раз в месяц, собираемся проводить творческие вечера в различных интерпретациях».



Выдержки из меню:

  • Кисло-сладкий суп с овощами, курицей и кориандром — 190 рублей
  • Морепродукты по-вьетнамски в соусе из копченой паприки и кориандра — 620 рублей
  • Филе говядины с баклажанами и цукини в чесночно-соевом соусе — 380 рублей
  • Гречневая лапша с овощами, шимиджи и белыми грибами — 310 рублей
  • Салат «Цезарь» классический — 360 рублей
  • Карпаччо из говядины — 460 рублей
  • Винегрет с ломтиками копченого лосося — 210 рублей
  • Овощной суп «Минестроне» — 230 рублей
  • Спагетти «Карбонара» — 380 рублей
  • Ризотто с белыми грибами — 490 рублей
  • Шатобриан из мяса черного бычка породы ангус с картофельным ратте и соусом деми-гляс — 1 050 рублей
  • Спайси-суши лосось — 80 рублей
  • Спайси-суши осьминог — 120 рублей
  • Роллы «Филадельфия» — 390 рублей
  • Ролл «Дракон» — 810 рублей
  • Сливочный суп с угрем и соусом унаги — 300 рублей
  • Сорбет — 80 рублей
  • Эстерхази-ролл с желе из лайма — 230 рублей
  • Птифуры из безе с запеченными бананами с белым шоколадом — 180 рублей
  • Лимонад «Тархун» — 250 рублей за 400 мл
  • Горячий малиновый напиток с имбирем — 200 рублей
  • Коктейль «Айриш Пай» — 350 рублей
  • Коктейль «Доктор Хаус» — 350 рублей
  • Коктейль «Бич он зе бич» — 350 рублей
  • Вино белое Пино Гриджио — 250 рублей за бокал
  • Вино белое Гави ди Гави 2010 — 5 300 рублей за бутылку
  • Вино красное Кьянти — 350 рублей
  • Вино красное Альмавива Мутон-Ротшильд 2007 — 11 500 рублей за бутылку

 

Ресторан «Москва City»
Петроградская наб., 18, бизнес-центр «Сити-центр», 6-й этаж
Пн-Вс: с 11:00 до последнего посетителя
Тел.: 925-59-59

Фотографии: Дмитрий Цыренщиков