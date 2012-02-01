Новое место (Петербург): Ресторан «Москва City» Панорамный коктейль-бар на Петроградской набережной с паназиатской и европейской кухней и видом на Неву.
На месте ресторана «Москва», на последнем этаже бизнес-центра «Сити-центр», заработал новый коктейль-бар «Москва City». Открыли заведение совладелец баров ХХХХ и ресторана «Восадули» Дмитрий Соколов и бизнесмен Константин Звонник. В будние дни «Москва City» работает как ресторан, а по выходным превращается в коктейль-бар с приглашенными музыкантами, играющими джазовые каверы, и сдержанным караоке: без шансона и российской эстрады, зато с Ниной Симон и Фрэнком Синатрой. Один из совладельцев, Владимир Кристовский из группы «Уматурман», отвечает за музыкальную составляющую.
Кухня паназиатская, японская и европейская, меню разработал Максим Крылов, бывший шеф-повар ресторана «Палкин». Большинство позиций — универсальная адаптация национальных блюд: привычные суши, роллы и сашими соседствуют с карпаччо, пастами и салатом «Цезарь». В паназиатское меню не включили слишком экзотические блюда, это скорее европейская кухня, но с паназиатским уклоном: с обилием кисло-сладкого соуса, кориандра и тигровых креветок. Винную и коктейльную карты составлял Александр Костянников, некогда сомелье ресторанов Ginza, «Царь» и Tiffani.
Интерьер создан коллективными усилиями владельцев заведения; его хотели сделать фактурным, но не тяжеловесным. Использовали много дерева, обработанного и нет, зелени, пустых винных бутылок, преломляющих свет. Барную стойку из выдвижных винных ящиков сконструировали по собственным эскизам. В каминном зале вместо открытого огня — плазменная панель, зато дровница самая настоящая. Стулья заказали у британской компании Andrew Martin, которая в 90-х годах учредила в Великобритании ежегодную интерьерную премию. Летом откроется веранда, и количество посадочных мест увеличится почти вдвое.
Выдержки из меню:
- Кисло-сладкий суп с овощами, курицей и кориандром — 190 рублей
- Морепродукты по-вьетнамски в соусе из копченой паприки и кориандра — 620 рублей
- Филе говядины с баклажанами и цукини в чесночно-соевом соусе — 380 рублей
- Гречневая лапша с овощами, шимиджи и белыми грибами — 310 рублей
- Салат «Цезарь» классический — 360 рублей
- Карпаччо из говядины — 460 рублей
- Винегрет с ломтиками копченого лосося — 210 рублей
- Овощной суп «Минестроне» — 230 рублей
- Спагетти «Карбонара» — 380 рублей
- Ризотто с белыми грибами — 490 рублей
- Шатобриан из мяса черного бычка породы ангус с картофельным ратте и соусом деми-гляс — 1 050 рублей
- Спайси-суши лосось — 80 рублей
- Спайси-суши осьминог — 120 рублей
- Роллы «Филадельфия» — 390 рублей
- Ролл «Дракон» — 810 рублей
- Сливочный суп с угрем и соусом унаги — 300 рублей
- Сорбет — 80 рублей
- Эстерхази-ролл с желе из лайма — 230 рублей
- Птифуры из безе с запеченными бананами с белым шоколадом — 180 рублей
- Лимонад «Тархун» — 250 рублей за 400 мл
- Горячий малиновый напиток с имбирем — 200 рублей
- Коктейль «Айриш Пай» — 350 рублей
- Коктейль «Доктор Хаус» — 350 рублей
- Коктейль «Бич он зе бич» — 350 рублей
- Вино белое Пино Гриджио — 250 рублей за бокал
- Вино белое Гави ди Гави 2010 — 5 300 рублей за бутылку
- Вино красное Кьянти — 350 рублей
- Вино красное Альмавива Мутон-Ротшильд 2007 — 11 500 рублей за бутылку
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Советуете любоваться видом, потягивая коктейль? :)
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