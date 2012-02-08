Новое место (Петербург): 360 Riders Bar На месте «Дружбы» открылся бар для райдеров с тропическими коктейлями и электронной музыкой.
360 Riders Bar — место, где собираются серферы и кайтсерферы, сноубордисты и скейтеры. Здесь проводят тематические мероприятия, pre-party соревнований и выездов, показы одежды, презентации видео. 360 Riders Bar на Лиговском проспекте открыли серфер Дмитрий Вознюк и сноубордист Влад Козляковский. У них есть еще два заведения под тем же названием: в горнолыжном центре Коробицыно и на Игоре. Все сотрудники катаются сами и базовый трюк райдеров «360º» — поворот вокруг своей оси — исполняют без труда. Придя в бар, всегда можно узнать о ближайших групповых поездках, акциях авиакомпаний, новом снаряжении.
От бара «Дружба» новому заведению достались оба этажа, барная стойка и звук. Интерьер частично переделали, чтобы больше походило на серферский бар. На стенах висят доски и фотографии с тропических пляжей, на потолке — светильники в индийских абажурах. На второй этаж сшили подушки из коровьих шкур. Барные стулья, сделанные из сидений для газонокосилок, купили в антикварном магазине.
В меню базовый набор алкоголя и десяток коктейлей. В основном это классические рецепты, но с серферскими названиями. Например, коктейль Boody Vlad — та же «Кровавая Мэри», только с хреновухой — назван в честь владельца заведения. Шот-сеты придумывают на ходу по индивидуальным потребностям. В тестовом режиме ввели кальяны разных сортов с названиями популярных мест катания. В меню скоро появятся сэндвичи, десерты, домашние настойки: хреновуха, кедровая, с березовым соком.
К марту, когда основная масса городских райдеров вернется из жарких стран, полноценно заработают оба этажа и бар наверху. Тогда же появится летняя терраса, начнутся выездные вечеринки на Финском заливе и откроется еще одна площадка 360 Riders Bar.
Выдержки из меню:
- Виски Jameson — 250 рублей
- Ром El Dorado — 200 рублей
- Текила El Amor — 250 рублей
- Бренди «Арарат» 3* — 180 рублей
- Водка «Ладога» — 100 рублей
- Водка Absolut — 200 рублей
- Джин Beefeater — 250 рублей
- Ликер Malibu — 250 рублей
- Пиво «Титж Бланш» — 250 рублей за 0,5 литра
- Вино красное — 200 рублей за бокал, 1 100 рублей за бутылку
- Jagermeister — 200 рублей
- Фруктовый крюшон — 300 рублей за 250 мл, 900 рублей за 750 мл
- «Боярский» — 150 рублей
- Шот Barbariska — 150 рублей
- Коктейль «Джулеп» — 300 рублей
- Коктейль Kiev — 300 рублей
- Коктейль Bloody Vlad — 300 рублей
- Чай «Английский завтрак» — 200 рублей за чайник
Комментарии
И байкеры но не брутальные.
Зайду, к ним, закажу водку, но не крепкую.
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