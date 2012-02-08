360 Riders Bar﻿ — место, где собираются серферы и кайтсерферы, сноубордисты и скейтеры. Здесь проводят тематические мероприятия, pre-party соревнований и выездов, показы одежды, презентации видео.﻿ 360 Riders Bar на Лиговском проспекте открыли серфер Дмитрий Вознюк и сноубордист Влад Козляковский. У них есть еще два заведения под тем же названием: в горнолыжном центре Коробицыно и на Игоре. ﻿Все сотрудники катаются сами и базовый трюк райдеров «360º» —﻿ поворот вокруг своей оси — исполняют без труда. Придя в бар, всегда можно узнать о ближайших групповых поездках, акциях авиакомпаний, новом снаряжении.

От бара «Дружба» новому заведению достались оба этажа, барная стойка и звук. Интерьер частично переделали, чтобы больше походило на серферский бар. На стенах висят доски и фотографии с тропических пляжей, на потолке — светильники в индийских абажурах. На второй этаж сшили подушки из коровьих шкур. Барные стулья, сделанные из сидений для газонокосилок, купили в антикварном магазине. ﻿

В меню базовый набор алкоголя и десяток коктейлей. В основном это классические рецепты, но с серферскими названиями. Например, коктейль Boody Vlad — та же «Кровавая Мэри», только с хреновухой — назван в честь владельца заведения.﻿ ﻿Шот-сеты придумывают на ходу по индивидуальным потребностям. В тестовом режиме ввели кальяны разных сортов с названиями популярных мест катания. В меню скоро появятся сэндвичи, десерты, домашние настойки: хреновуха, кедровая, с березовым соком.

К марту, когда основная масса городских райдеров вернется из жарких стран, полноценно заработают оба этажа и бар наверху. Тогда же появится летняя терраса, начнутся выездные вечеринки на Финском заливе и откроется еще одна площадка 360 Riders Bar.



АНАСТАСИЯ КОТОВА Арт-директор бара

« Раньше райдеры Петербурга встречалась в баре ХХХХ на Ждановской набережной, пока он не переквалифицировался в коммерческий сетевой проект. ﻿Так что мы открыли место встреч, которого в городе не доставало. Вторая часть тусовки, которая к нам приходит, — люди, которые ценят хорошую электронную музыку, например deep house﻿. По выходным у нас вечеринки, pre-party поездок. Скоро будет вечеринка в честь поездки на фестиваль „Русская волна“ в Египте. По будням играют диджеи и проходят мероприятия. На втором этаже делаем выставки, но без сильного уклона в арт. Летом откроем террасу, а так как владелец заведения увлекается еще и мотоциклами, то, наверное, к нам и байкеры будут заглядывать. Надеюсь, не слишком брутальные ».



Выдержки из меню:

Виски Jameson — 250 рублей

Ром El Dorado — 200 рублей

Текила El Amor — 250 рублей

Бренди «Арарат» 3* — 180 рублей

Водка «Ладога» — 100 рублей

Водка Absolut — 200 рублей

Джин Beefeater — 250 рублей

Ликер Malibu — 250 рублей

Пиво «Титж Бланш» — 250 рублей за 0,5 литра

Вино красное — 200 рублей за бокал, 1 100 рублей за бутылку

Jagermeister — 200 рублей

Фруктовый крюшон — 300 рублей за 250 мл, 900 рублей за 750 мл

«Боярский» — 150 рублей

Шот Barbariska — 150 рублей

Коктейль «Джулеп» — 300 рублей

Коктейль Kiev — 300 рублей

Коктейль Bloody Vlad — 300 рублей

Чай «Английский завтрак» — 200 рублей за чайник

Бар 360 Riders Bar

Лиговский пр., 39

Вс.-Чт.: 11:00–23:00

Пт.-Сб.: 11:00–06:00