Новое место (Петербург): Ресторан-кондитерская Du Nord 1834 Ресторан-кондитерская в стиле модерн напротив Московского вокзала, на первом этаже исторического здания гостиницы «Октябрьская».
Французскую кондитерскую, вечерний ресторан и булочную на первом этаже гостиницы «Октябрьская» открыли Леонид и Александр Затуливетровы и Антон Мухин — управляющие сети заведений «Лапша», «Мариус Паб», ресторана «Бухарин» и греческой таверны «Олива». Гостиница, которая раньше находилась на этом месте, в доме коллежского советника графа Эссен-Стенбок-Фермора на Лиговском пр., 41, в начале XIX века называлась «Северная», или Du Nord: по аналогии с одноименным Северным вокзалом Парижа. В 1834 году, когда Огюст Ладюри открыл при отеле первую кондитерскую, Московский вокзал действительно был самым северным в Российской империи.
Пирожные, хлеб, домашний мармелад и паштеты круглосуточно готовят на цокольном этаже ресторана. Здесь работает мини-пекарня, оборудование для которой поставляет французская компания с 300-летней историей. Пекут не только французский хлеб, но и традиционную ленинградскую городскую булку и халу (маковую плетенку). Кроме сэндвичей, сладостей и других готовых блюд, в Du Nord есть небольшое меню с классикой французской кухни: луковым супом, лягушачьими лапками, пате и утиным риетом. Его разработал шеф-повар Дмитрий Щербаков, который трудится во всех заведениях, открытых владельцами Du Nord. Каждое утро в ресторане проводят 5 тематических завтраков одновременно: «Москва», «Париж», «Лондон», «Стокгольм» и «Вена».
За стилистическую основу Du Nord взяли кондитерскую легендарной сети Laduree в городе Лилль. Дизайн мебели и барной стойки-прилавка с мраморной столешницей и каруселью для выпечки полностью воспроизводит французский оригинал. Оформлением интерьера занималась бельгийская дизайн-студия Marius De Boer Ideen en Decoratie.
Выдержки из меню:
- Завтрак «Москва»: апельсиновый сок, пшенная каша с тыквой и сливками, городская булка с докторской колбасой и сыром, рулет с маком, кофе без ограничений — 390 рублей
- Завтрак «Париж»: апельсиновый сок, горячий шоколад, круассан, фиссель с джемом и медом, яичница на пшеничном тосте с сыром и томатами, кофе без ограничений — 390 рублей
- Petits Plateau de Fromage — маленькая сырная тарелка: камамбер, бри и шевр с домашним луковым мармеладом — 290 рублей
- Pate de Poisson — паштет из лосося и судака с фисташками и шафраном, запеченный в слоеном тесте — 230 рублей
- Salade Magret de Canard, Fromage bleu et Poire — cалат с утиным магре, рокфором и теплой карамелизированной грушей — 280 рублей
- Soupe a l`Oignon Gratinee — луковый суп с сырной гренкой — 230 рублей
- Cuisse de Canard Confit — утиная ножка конфи с печёным яблоком и вишнёво-клюквенным соусом — 340 рублей
- Grenouilles Saute — соте из лягушачьих лапок с мини-овощами и луговыми опятами — 320 рублей
- Сэндвич с жареной куриной грудкой — 110 рублей
- Сэндвич с овощным жульеном и говядиной — 110 рублей
- Капкейк апельсиновый с маком — 80 рублей
- Марципановый рогалик — 50 рублей
- Эклер ванильный — 70 рублей
- Чизкейк с клубникой — 90 рублей
- Макарони — 30 рублей
- Трюфель — 110 рублей
- Багет деревенский — 50 рублей
- Хлеб ржаной — 50 рублей
- Хала — 40 рублей
- Капучино — 150 рублей
- Эспрессо — 90 рублей
- Чай — 180 рублей
- Ликер «Бейлис» — 300 рублей
- Джин «Гордонс» — 200 рублей
- Пиво «Кроненбург 1664» — 160 рублей
- Вино белое домашнее — 160 рублей
Комментарии
В одной из бесед, в ближайшие дни я разговаривала с милой на вид, интеллигентной, средних лет женщиной и...........
Вот этим разговором и своими мыслями я хочу с вами поделится
Это был вторник, приблизительно 18 часов. Наступал вечер. На город опускались сумерки
В центре города, в маленьком уютном французском " Кафе на Лиговском" я сидела у окна, пила вкусный, ароматный кофе и любовалась городом. Я видела, как люди спешат с работы домой, спешат на вокзал чтобы уехать куда то далеко, далеко. В окно из кафе я видела здание Московского вокзала. По его стенам и большим окнам виден был отблеск солнца уходившего за горизонт. На душе было приятно и тепло.
Мои мечтания и размышления прервал голос, который спросил:" Простите, у вас не занято, могу я присесть?" Я посмотрела вокруг и увидела много свободных столиков и взглядом показала удивление. Возникла секундная пауза. Женщина поняла моё замешательство и не дожидаясь моего вопроса или ответа сказала:" За вашим столиком очень красивый вид и я захотела присоединиться к вам.."
Я разрешила, хотя и понимала, что моё уединение теперь нарушено и пора уходить домой. Немного расстроившись я стала собираться домой. Простите еще раз, что потревожила вас, меня зовут Лена, я приехала в гости к маме, вернее к себе домой, но так как я уже 3 года живу во Франции, то приезд в Питер для меня теперь под статусом побывать в гостях.
Наталья Николаевна, представилась я и увидела в этой Елене себя, только 40 лет назад. Она своей непосредственностью простотой и лёгкостью в общении напоминала меня.
Тогда, в семидесятые годы, моим новым домом, где я живу со своей семьёй стал Ленинград, а мой родной, дорогой, маленький городишка стал гостевым.
Я спросила Елену, почему именно это кафе и почему здесь, на Лиговском? Она не удивилась моему вопросу. Всё очень просто, кафе действительно очень напоминает французское кафе своим дизайном и простотой, а вид из окна напоминает мне о том, что я в Питере. Вот и получается, что для меня это место соединения моей новой жизни во Франции, и моей прошлой в центре Питера.
А чем вам понравилось это кафе?- спросила она.
В этот момент я задумалась, действительно, а что же меня привлекает в этом кафе? Я ещё раз стала всматриваться в окно кафе. Мимо окон по Лиговскому проспекту проходил трамвай № 16 , лучи заходящего солнца освещали стены Московского вокзала.
Вдруг эти маленькие, привычные детали, к которым я привыкла и не придавала значения, обрели особый смысл.
Оказывается, именно это место очень важно и значимо для меня. Я вспомнила и стала рассказывать Елене, как в августе 1972 года, я не сдав экзамены в ЛМИ, гуляла по этому проспекту и плакала. Я не знала, что мне делать. Я очень полюбила Ленинград и хотела в нём остаться. Но как? Для меня Лиговский стал границей между прошлым и будущим.
Я смотрела в окно и видела, Московский вокзал, который напоминал мне о моих переживаниях в юности, о моих метаниях и поиске решения вопроса:" Как остаться в Ленинграде?
Что нужно сделать чтобы не возвращаться назад, домой?"
В какой то момент, когда я устала и замёрзла, я села в трамвай № 16 и стала кататься от кольца до кольца. Я сидела в тёплом трамвае и плакала. Проезжая мимо вокзала я молилась и просила у Бога: " Господи помоги мне устроиться в Ленинграде." Уезжая вглубь города я мысленно просила у мамы прощение, за то что не хочу возвращаться домой и она останется одна. Я знала только одно, что к концу дня мне нужно либо уехать, либо найти возможность остаться.
Так прошло 3 часа. Видя моё состояние и смятение ко мне подошла кондуктор и спросила, что со мной? Я рассказала ей о своём стремлении остаться в Ленинграде. Я была признательна ей за участие и сопереживание, поблагодарила её, что не выгнала меня из вагона. Подъезжая, в очередной раз, к Московскому вокзалу, я уже чётко понимала, что моя мечта сейчас несбыточна и приготовилась выходить. Но, кондуктор сказала, что есть шанс, если я не боюсь тяжёлой и сложной работы. Она рассказала, что в центре города, около ст.метро Чернышевская есть больница, где принимают на работу санитарок, дают лимитную прописку и служебное жильё. Удивлённая и радостная, вдохновлённая и изумлённая, я поблагодарила за совет и выскочила из вагона. Из плачущей девчонки я превратилась в светящуюся полную сил.
Передо мной открывалась новая жизнь. И всё это произошло здесь на Лиговском проспекте, рядом с Московским вокзалом. Лена поблагодарила меня за время проведённое вместе, за участие и теплую беседу и ушла. А я осталась со своими воспоминаниями и радостным чувством сколько много добрых и интересных людей вокруг.
Спасибо тебе " Кафе на Лиговском" за то, что в тебе, как в сказке, соединяется прошлое, настоящее и будущее. За тёплую атмосферу и уют.
C уважением Наталья Николаевна ./семейный психолог/
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