Французскую кондитерскую, вечерний ресторан и булочную на первом этаже гостиницы «Октябрьская» открыли Леонид и Александр Затуливетровы и Антон Мухин — управляющие сети заведений «Лапша», «Мариус Паб», ресторана «Бухарин» и греческой таверны «Олива». Гостиница, которая раньше находилась на этом месте, в доме коллежского советника графа Эссен-Стенбок-Фермора на Лиговском пр., 41, в начале XIX века называлась «Северная», или Du Nord: по аналогии с одноименным Северным вокзалом Парижа. В 1834 году, когда Огюст Ладюри открыл при отеле первую кондитерскую, Московский вокзал действительно был самым северным в Российской империи.

Пирожные, хлеб, домашний мармелад и паштеты круглосуточно готовят на цокольном этаже ресторана. Здесь работает мини-пекарня, оборудование для которой поставляет французская компания с 300-летней историей. Пекут не только французский хлеб, но и традиционную ленинградскую городскую булку и халу (маковую плетенку). Кроме сэндвичей, сладостей и других готовых блюд, в Du Nord есть небольшое меню с классикой французской кухни: луковым супом, лягушачьими лапками, пате и утиным риетом. Его разработал шеф-повар Дмитрий Щербаков, который трудится во всех заведениях, открытых владельцами Du Nord. Каждое утро в ресторане проводят 5 тематических завтраков одновременно: «Москва», «Париж», «Лондон», «Стокгольм» и «Вена».

За стилистическую основу Du Nord взяли кондитерскую легендарной сети Laduree в городе Лилль. Дизайн мебели и барной стойки-прилавка с мраморной столешницей и каруселью для выпечки полностью воспроизводит французский оригинал. Оформлением интерьера занималась бельгийская дизайн-студия Marius De Boer Ideen en Decoratie﻿.



АНТОН МУХИН Совладелец ресторана

« Мы хотели создать условную атмосферу условной кондитерской, которая была на этом месте в начале XIX века. Архивных данных о том, как она выглядела, нет, да это и не важно. Мы представляли себе, каким должен быть интерьер классической европейской кондитерской. Все они, будь то Вена, Лондон, Антверпен или Париж, похожи друг на друга. Например, нам казалось, что должна быть печка во всю стену и окна в стиле ар-деко. В интерьере ориентировались на легендарную Laduree в Лилле. В первую очередь мы сделали кондитерскую для тех, кому не интересно ходить в сетевые кофейни или кондитерские, которые хотят более творческого подхода. Мысль, которую хотелось донести, — пора жить по-европейски, для этого есть все условия ».

Выдержки из меню:

Завтрак «Москва»: апельсиновый сок, пшенная каша с тыквой и сливками, городская булка с докторской колбасой и сыром, рулет с маком, кофе без ограничений — 390 рублей

Завтрак «Париж»: апельсиновый сок, горячий шоколад, круассан, фиссель с джемом и медом, яичница на пшеничном тосте с сыром и томатами, кофе без ограничений — 390 рублей

Petits Plateau de Fromage — маленькая сырная тарелка: камамбер, бри и шевр с домашним луковым мармеладом — 290 рублей

Pate de Poisson — паштет из лосося и судака с фисташками и шафраном, запеченный в слоеном тесте — 230 рублей

Salade Magret de Canard, Fromage bleu et Poire — cалат с утиным магре, рокфором и теплой карамелизированной грушей — 280 рублей

Soupe a l`Oignon Gratinee — луковый суп с сырной гренкой — 230 рублей

Cuisse de Canard Confit — утиная ножка конфи с печёным яблоком и вишнёво-клюквенным соусом — 340 рублей

Grenouilles Saute — соте из лягушачьих лапок с мини-овощами и луговыми опятами — 320 рублей

Сэндвич с жареной куриной грудкой — 110 рублей

Сэндвич с овощным жульеном и говядиной — 110 рублей

Капкейк апельсиновый с маком — 80 рублей

Марципановый рогалик — 50 рублей

Эклер ванильный — 70 рублей

Чизкейк с клубникой — 90 рублей

Макарони — 30 рублей

Трюфель — 110 рублей

Багет деревенский — 50 рублей

Хлеб ржаной — 50 рублей

Хала — 40 рублей

Капучино — 150 рублей

Эспрессо — 90 рублей

Чай — 180 рублей

Ликер «Бейлис» — 300 рублей

Джин «Гордонс» — 200 рублей

Пиво «Кроненбург 1664» — 160 рублей

Вино белое домашнее — 160 рублей

Ресторан-кондитерская Du Nord 1834

Лиговский пр., 41

Пн.-Вс.: круглосуточно

Тел.: 615-11-36