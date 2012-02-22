Первый ресторан будущей сети пельменных открыл Вадим Кондратенко, владелец кинотеатра Jam Hall, кафе Movie Pub и Jam. «Пельмения» появилась как альтернатива заведениям с расплывчатым форматом, где при любом национальном уклоне меню не обходится без салата «Цезарь». Избегая аналогий с советскими пельменными, владельцы ориентируются на европейские заведения с качественной кухней, лаконичным интерьером и быстрым обслуживанием.

Здесь готовят блюда разных стран: украинские вареники, японские гёдза, итальянские равиоли, грузинские хинкали. Пока в меню 6 блюд с разными начинками и тремя размерами порций: S, M, L. Пельмени лепит шеф-повар Саид Сайтмуратов из Ташкента. Меню будут расширять, так как почти в каждой национальной кухне есть своя вариация блюда. После получения лицензии в кафе появится алкоголь. Пока его можно принести из соседнего магазина — сотрудники «Пельмении» возражать не будут. Уже сейчас все позиции можно взять навынос, скоро у сети появятся коробки в фирменном стиле.

В помещении с кирпичными сводами, где раньше находился продовольственный магазин, сделали ремонт: покрасили стены, заказали мебель из светлого дерева с металлическими деталями. Петербургский скульптор и график Федор Крушельницкий отлил статую мифической Пельмении и сделал офорты для украшения стен. Такой же интерьер будет во всех кафе сети.

Через две недели появится еще одна «Пельмения» — в «Миллер-центре» на Комендантском проспекте. А всего в течение года заработают около 10 заведений этого формата.



ВАДИМ КОНДРАТЕНКО Владелец кафе « Идея монокухни родилась как протест против развесистой эклектики в большинстве ресторанов города. Захотелось концентрированного формата, без примесей. Так родилась пельменная тема. Оказалось, что каждая позиция из меню — вполне самодостаточное блюдо. Чтобы насладиться хинкали, нужен только правильный напиток, но никак не суши в меню. Кухню сделали очень выверенной, ориентируясь на высокое качество ингредиентов. Все-таки мы хотим избежать аналогий с советской пельменной, которая тоже по-своему обаятельна, но не отвечает современным запросам. Сеть „Пельмений“ будем развивать достаточно активно в ближайшие год-два. Скоро открываем заведение на Комендантском, потом планируем еще 2 точки на Кирочной и улице Марата ».



Выдержки из меню:

Пельмени русские — 120 рублей за 10 штук, 180 рублей за 15 штук, 240 рублей за 20 штук

Манты с говядиной и бараниной — 150 рублей за 3 штуки, 250 рублей за 5 штук, 350 рублей за 7 штук

Манты с тыквой и морковью — 90 рублей за 3 штуки, 150 рублей за 5 штук, 210 рублей за 7 штук

Хинкали горские — 150 рублей за 3 штуки, 250 рублей за 5 штук, 350 рублей за 7 штук

Вареники с картофелем и грибами — 120 рублей за 5 штук, 160 рублей за 7 штук, 220 рублей за 9 штук

Вареники с вишней — 120 рублей за 5 штук, 160 рублей за 7 штук, 220 рублей за 9 штук

Равиоли с лососем и сыром маскарпоне — 220 рублей за 5 штук, 300 рублей за 7 штук, 380 рублей за 9 штук

Равиоли с белыми грибами и сыром таледжио — 220 рублей за 5 штук, 300 рублей за 7 штук, 380 рублей за 9 штук

Яки гёдза с креветками — 100 рублей за 5 штук, 140 рублей за 7 штук, 180 рублей за 9 штук

Яки гёдза с яблоками — 100 рублей за 5 штук, 140 рублей за 7 штук, 180 рублей за 9 штук

Овощное ассорти — 80 рублей

Соленья — 50 рублей

Американо — 100 рублей

Французское капучино — 150 рублей

Чай в чайнике — 120 рублей

Пиво разливное «Карлсберг» — 180 рублей за 0,5 литра

Морс (брусника, клюква, малина) — 50 рублей

Сок свежевыжатый морковный — 150 рублей

Сок свежевыжатый апельсиновый — 170 рублей