Вегетарианскую кофейню «Фрида» на улице Чайковского, 57 открыли владельцы индийского кафе «Кашмир» и сети «Чайный дом» Сергей Аврамов и Анжелика и Владимир Хамзаевы. В новом заведении, в отличие от предыдущих трех, акцент сделали на кофе и быструю, но здоровую еду.﻿ Во «Фриде» есть комбозавтраки, ланчи, а также сэндвичи, буррито, салаты и напитки с собой. От сети «Чайный дом» заведению достались несколько видов кофе на песке, самые популярные чаи и чайные напитки, некоторые индийские блюда. Их разрабатывал шеф-повар сети Навин в соответствии с ведическими принципами: определенные сочетания продуктов, специй и вкусов. Из нового в меню «Фриды» украинские, грузинские и мексиканские позиции, например буррито, суп харчо и шашлыки из соевого мяса. Как и в остальных кафе, здесь несколько видов кальяна.

Интерьер владельцы заведения придумали сами, а ремонтом и отделкой занимались вместе с сотрудниками, не привлекая сторонних дизайнеров. Ротанговую мебель привезли из Индонезии, предметы декора нашли в индийских магазинах и во время путешествий по Азии, украшения на стенах сделали своими руками. Повсюду репродукции картин Фриды Кало, а официантки одеты в платья, похожие на те, что носила мексиканская художница. Хоть вегетарианкой она не была, создателей заведения вдохновили ее стойкость и оптимистичное отношение к жизни.

С четверга по воскресенье во «Фриде» играет живая музыка, до 17:00 по будним дням действует 10%-я скидка на всё меню, а обедать здесь можно почти весь день: ланчи действуют с 10:00 до 17:00.

МИЛАЛИКА ВИЛЮКОВА Администатор кафе

«Вегетарианцу в городе некуда зайти и быстро перекусить или взять здоровую еду с собой. Так как владельцы „Фриды“ и большая часть сотрудников не едят мяса, мы сами чувствовали необходимость в подобном формате. При этом в нашем кафе можно очень размеренно проводить время: сидеть часами с чаем и книгами или кальяном. Мы совершенно не будем возражать. Кофе — важная составляющая концепции. У нас есть механическая кофемашина 1961 года, в которой можно приготовить напиток с очень тонким вкусом. Около 10 видов кофе мы варим на песке. З десь всё более динамично и ярко, чем в „Чайных домах“. И Фрида с ее подходом к жизни нам очень импонирует. Она стала для нас источником вдохновения при открытии нового места. Кстати, сеть будет расширяться, планируем открывать не меньше одного заведения в год. Возможно, скоро появится винотека».

Выдержки из меню:

Овсянка — 80 рублей

Буррито с омлетом — 160 рублей

Папиа (рисовая каша с молоком и тыквой) — 80 рублей

Комбинированный завтрак (сэндвич на выбор + кофе или чай) — 180 рублей

Мексиканский ланч (гаспачо по-андалузски и буррито) — 260 рублей

Грузинский ланч (суп харчо, лепешка с горячим молочным сыром, салат, котлетки из брокколи, имбирный напиток) — 280 рублей

Буррито «Кабальерос» — 230 рублей

Сэндвич с соевой котлеткой — 120 рублей

Сэндвич с вешенкой — 140 рублей

Самосы — 210 рублей

«Панир парахта» — 230 рублей

Украинский борщ — 210 рублей

Мисо-суп — 210 рублей

Шашлык «Раджа Кашмира» — 680 рублей

«Махатма Гималаев» (восьмислойный овощной салат) — 450 рублей

Пулао (индийский плов) — 410 рублей

Горшочек «Розалинда» (запеченные овощи с чеддером и соевым мясом по-мексикански) — 210 рублей

Мате классический — 260 рублей

Мате с травами — 290 рублей

Катуаба с яблоком и изюмом — 360 рублей

Пуэр императорский — 360 рублей

Чай «Дарджилинг» — 290 рублей

Кофе по-колумбийски — 310 рублей

Кофе по-восточному — 240 рублей

Пиво «Бланш Натюр» — 210 рублей за 0,33 литра

Портвейн красный — 160 рублей за 50 мл

Виски «Дюарс» 12 лет — 490 рублей за 50 мл

Кофейня «Фрида»

Ул. Чайковского, 57

Пн.-Вс.: 10:00–23:00

Тел: 272-68-16

www.chainiydom.ru