Новое место (Петербург): Вегетарианская кофейня «Фрида» Вегетарианская кофейня с индийским меню, 10 сортами кофе на песке и буррито навынос.
Вегетарианскую кофейню «Фрида» на улице Чайковского, 57 открыли владельцы индийского кафе «Кашмир» и сети «Чайный дом» Сергей Аврамов и Анжелика и Владимир Хамзаевы. В новом заведении, в отличие от предыдущих трех, акцент сделали на кофе и быструю, но здоровую еду. Во «Фриде» есть комбозавтраки, ланчи, а также сэндвичи, буррито, салаты и напитки с собой. От сети «Чайный дом» заведению достались несколько видов кофе на песке, самые популярные чаи и чайные напитки, некоторые индийские блюда. Их разрабатывал шеф-повар сети Навин в соответствии с ведическими принципами: определенные сочетания продуктов, специй и вкусов. Из нового в меню «Фриды» украинские, грузинские и мексиканские позиции, например буррито, суп харчо и шашлыки из соевого мяса. Как и в остальных кафе, здесь несколько видов кальяна.
Интерьер владельцы заведения придумали сами, а ремонтом и отделкой занимались вместе с сотрудниками, не привлекая сторонних дизайнеров. Ротанговую мебель привезли из Индонезии, предметы декора нашли в индийских магазинах и во время путешествий по Азии, украшения на стенах сделали своими руками. Повсюду репродукции картин Фриды Кало, а официантки одеты в платья, похожие на те, что носила мексиканская художница. Хоть вегетарианкой она не была, создателей заведения вдохновили ее стойкость и оптимистичное отношение к жизни.
С четверга по воскресенье во «Фриде» играет живая музыка, до 17:00 по будним дням действует 10%-я скидка на всё меню, а обедать здесь можно почти весь день: ланчи действуют с 10:00 до 17:00.
МИЛАЛИКА ВИЛЮКОВА
Администатор кафе
Выдержки из меню:
- Овсянка — 80 рублей
- Буррито с омлетом — 160 рублей
- Папиа (рисовая каша с молоком и тыквой) — 80 рублей
- Комбинированный завтрак (сэндвич на выбор + кофе или чай) — 180 рублей
- Мексиканский ланч (гаспачо по-андалузски и буррито) — 260 рублей
- Грузинский ланч (суп харчо, лепешка с горячим молочным сыром, салат, котлетки из брокколи, имбирный напиток) — 280 рублей
- Буррито «Кабальерос» — 230 рублей
- Сэндвич с соевой котлеткой — 120 рублей
- Сэндвич с вешенкой — 140 рублей
- Самосы — 210 рублей
- «Панир парахта» — 230 рублей
- Украинский борщ — 210 рублей
- Мисо-суп — 210 рублей
- Шашлык «Раджа Кашмира» — 680 рублей
- «Махатма Гималаев» (восьмислойный овощной салат) — 450 рублей
- Пулао (индийский плов) — 410 рублей
- Горшочек «Розалинда» (запеченные овощи с чеддером и соевым мясом по-мексикански) — 210 рублей
- Мате классический — 260 рублей
- Мате с травами — 290 рублей
- Катуаба с яблоком и изюмом — 360 рублей
- Пуэр императорский — 360 рублей
- Чай «Дарджилинг» — 290 рублей
- Кофе по-колумбийски — 310 рублей
- Кофе по-восточному — 240 рублей
- Пиво «Бланш Натюр» — 210 рублей за 0,33 литра
- Портвейн красный — 160 рублей за 50 мл
- Виски «Дюарс» 12 лет — 490 рублей за 50 мл
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