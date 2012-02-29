Вегетарианскую кофейню «Фрида» на улице Чайковского, 57 открыли владельцы индийского кафе «Кашмир» и сети «Чайный дом» Сергей Аврамов и Анжелика и Владимир Хамзаевы. В новом заведении, в отличие от предыдущих трех, акцент сделали на кофе и быструю, но здоровую еду.﻿ Во «Фриде» есть комбозавтраки, ланчи, а также сэндвичи, буррито, салаты и напитки с собой. От сети «Чайный дом» заведению достались несколько видов кофе на песке, самые популярные чаи и чайные напитки, некоторые индийские блюда. Их разрабатывал шеф-повар сети Навин в соответствии с ведическими принципами: определенные сочетания продуктов, специй и вкусов. Из нового в меню «Фриды» украинские, грузинские и мексиканские позиции, например буррито, суп харчо и шашлыки из соевого мяса. Как и в остальных кафе, здесь несколько видов кальяна.

Интерьер владельцы заведения придумали сами, а ремонтом и отделкой занимались вместе с сотрудниками, не привлекая сторонних дизайнеров. Ротанговую мебель привезли из Индонезии, предметы декора нашли в индийских магазинах и во время путешествий по Азии, украшения на стенах сделали своими руками. Повсюду репродукции картин Фриды Кало, а официантки одеты в платья, похожие на те, что носила мексиканская художница. Хоть вегетарианкой она не была, создателей заведения вдохновили ее стойкость и оптимистичное отношение к жизни.

С четверга по воскресенье во «Фриде» играет живая музыка, до 17:00 по будним дням действует 10%-я скидка на всё меню, а обедать здесь можно почти весь день: ланчи действуют с 10:00 до 17:00.

МИЛАЛИКА ВИЛЮКОВА

 Администатор кафе
 

«Вегетарианцу в городе некуда зайти и быстро перекусить или взять здоровую еду с собой. Так как владельцы „Фриды“ и большая часть сотрудников не едят мяса, мы сами чувствовали необходимость в подобном формате. При этом в нашем кафе можно очень размеренно проводить время: сидеть часами с чаем и книгами или кальяном. Мы совершенно не будем возражать. Кофе — важная составляющая концепции. У нас есть механическая кофемашина 1961 года, в которой можно приготовить напиток с очень тонким вкусом. Около 10 видов кофе мы варим на песке. Здесь всё более динамично и ярко, чем в „Чайных домах“. И Фрида с ее подходом к жизни нам очень импонирует. Она стала для нас источником вдохновения при открытии нового места. Кстати, сеть будет расширяться, планируем открывать не меньше одного заведения в год. Возможно, скоро появится винотека».

Выдержки из меню:

  • Овсянка — 80 рублей
  • Буррито с омлетом — 160 рублей
  • Папиа (рисовая каша с молоком и тыквой) — 80 рублей
  • Комбинированный завтрак (сэндвич на выбор + кофе или чай) — 180 рублей
  • Мексиканский ланч (гаспачо по-андалузски и буррито) — 260 рублей
  • Грузинский ланч (суп харчо, лепешка с горячим молочным сыром, салат, котлетки из брокколи, имбирный напиток) — 280 рублей
  • Буррито «Кабальерос» — 230 рублей
  • Сэндвич с соевой котлеткой — 120 рублей
  • Сэндвич с вешенкой — 140 рублей
  • Самосы — 210 рублей
  • «Панир парахта» — 230 рублей
  • Украинский борщ — 210 рублей
  • Мисо-суп — 210 рублей
  • Шашлык «Раджа Кашмира» — 680 рублей
  • «Махатма Гималаев» (восьмислойный овощной салат) — 450 рублей
  • Пулао (индийский плов) — 410 рублей
  • Горшочек «Розалинда» (запеченные овощи с чеддером и соевым мясом по-мексикански) — 210 рублей
  • Мате классический — 260 рублей
  • Мате с травами — 290 рублей
  • Катуаба с яблоком и изюмом — 360 рублей
  • Пуэр императорский — 360 рублей
  • Чай «Дарджилинг» — 290 рублей
  • Кофе по-колумбийски — 310 рублей
  • Кофе по-восточному — 240 рублей
  • Пиво «Бланш Натюр» — 210 рублей за 0,33 литра
  • Портвейн красный — 160 рублей за 50 мл
  • Виски «Дюарс» 12 лет — 490 рублей за 50 мл

Кофейня «Фрида»
Ул. Чайковского, 57
Пн.-Вс.: 10:00–23:00
Тел: 272-68-16
www.chainiydom.ru 

Фотографии: Дмитрий Цыренщиков