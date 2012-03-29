Новое место (Петербург): Little Italy Траттория с простой кухней, мастер-классами по приготовлению пиццы и клубом любителей Италии.
На Итальянской улице, напротив театра Комиссаржевской, в марте открылась небольшая траттория Little Italy. Владелец Мирко Дзанини 13 лет проработал в гостиничной сфере, а теперь стал развивать собственный ресторанный бизнес в Петербурге. В мае он откроет еще один итальянский ресторан, Romeo, неподалеку от Никольского собора. В траттории можно не только поесть средиземноморской домашней еды, но и освоить базовый уровень итальянского и научиться готовить пиццу: по утрам здесь занимаются языковые группы и проходят кулинарные мастер-классы.
В Little Italy на открытой кухне готовят незатейливую итальянскую еду. Гастрономической составляющей владелец занимался вместе с шеф-поваром Филиппо Ренци, который руководил кухнями ресторанов в Италии и Греции. В меню отмечены вегетарианские позиции, а для детей предусмотрели небольшие порции пасты, пиццы и лазаньи. К концу мая, когда заработает собственный кондитерский цех, появится больше десертов. В будние дни с 13:00 до 16:00 здесь предлагают бизнес-ланчи, поэтому в тратторию часто ходят завтракать и обедать актеры из ближайших театров и итальянцы, работающие неподалеку.
Оформлением кафе, стилизованного под венецианскую улочку, занимались художники из студии «Атака». По собственным эскизам они сделали полки, витрины, стойку и ставни. Из деревянных листов вырезали декорации: фасады домов и персонажей венецианского карнавала; на стенах нарисовали узнаваемые архитектурные элементы и указатели к популярным местам Венеции. Из Италии привезли маски, картины и другие элементы декора.
PR-директор
Выдержки из меню:
- Помидоры и моцарелла капрезе — 250 рублей
- Копченый лосось — 290 рублей
- Спагетти со свежими томатами и базиликом — 250 рублей
- Спагетти с морепродуктами — 350 рублей
- Пенне с креветками и водочным соусом — 320 рублей
- Лазанья — 320 рублей
- Ризотто с креветками и цукини — 290 рублей
- Овощной суп «Минестроне» — 160 рублей
- Гамбургер — 190 рублей
- Лосось с овощами — 390 рублей
- Овощи гриль — 150 рублей
- Запеченный картофель с розмарином — 90 рублей
- Фокачча — 90 рублей
- Пицца «Четыре сезона» — 340 рублей
- Пицца вегетарианская — 290 рублей
- Пицца с тунцом и луком — 360 рублей
- Тирамису — 220 рублей
- Лимонный сорбет — 140 рублей
- Шоколадный торт — 200 рублей
- Чай Эрл Грей — 140 рублей
- Эспрессо — 95 рублей
- Капучино — 150 рублей
- Свежевыжатый сок — 200 рублей
- Горячий шоколад — 150 рублей
- Пиво Heineken — 180 рублей за 0,5 литра
- Вино белое Пино Гриджио 2010 — 220 рублей за бокал
- Вино красное Тини Неро д'Авола Сицилия — 190 рублей за бокал
- Коктейль «Б-52» — 250 рублей
Комментарии
Всё весьма посредственно. И оформление и еда.
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