На Итальянской улице, напротив театра Комиссаржевской, в марте открылась небольшая траттория Little Italy. Владелец Мирко Дзанини 13 лет проработал в гостиничной сфере, а теперь стал развивать собственный ресторанный бизнес в Петербурге. В мае он откроет еще один итальянский ресторан, Romeo, неподалеку от Никольского собора. В траттории можно не только поесть средиземноморской домашней еды, но и освоить базовый уровень итальянского и научиться готовить пиццу: по утрам здесь занимаются языковые группы и проходят кулинарные мастер-классы.

В Little Italy на открытой кухне готовят незатейливую итальянскую еду. Гастрономической составляющей владелец занимался вместе с шеф-поваром Филиппо Ренци, который руководил кухнями ресторанов в Италии и Греции. В меню отмечены вегетарианские позиции, а для детей предусмотрели небольшие порции пасты, пиццы и лазаньи. К концу мая, когда заработает собственный кондитерский цех, появится больше десертов. В будние дни с 13:00 до 16:00 здесь предлагают бизнес-ланчи, поэтому в тратторию часто ходят завтракать и обедать актеры из ближайших театров и итальянцы, работающие неподалеку.

Оформлением кафе, стилизованного под венецианскую улочку, занимались художники из студии «Атака». По собственным эскизам они сделали полки, витрины, стойку и ставни. Из деревянных листов вырезали декорации: фасады домов и персонажей венецианского карнавала; на стенах нарисовали узнаваемые архитектурные элементы и указатели к популярным местам Венеции. Из Италии привезли маски, картины и другие элементы декора.





ИРИНА ФРОЛОВА PR-директор



«Мы очень рады, что нашли место в доме, который построил итальянский архитектор Росси. И вообще Итальянская улица — очень туристическое и оживленное место. Поблизости несколько театров: Комиссаржевской, Михайловский, филармония. К нам часто заходят перед спектаклями, с 17 до 19 бывает не протолкнуться. Актеры тоже приходят перекусить. Итальянцы обычно сразу начинают фотографироваться на фоне наших венецианских декораций. Кстати, связки баранок, которые висят у нас на ставнях, — это типично итальянское украшение. На Адриатике так развешивают в домах тараллини — аналог русских сушек».



Выдержки из меню:

Помидоры и моцарелла капрезе — 250 рублей

Копченый лосось — 290 рублей

Спагетти со свежими томатами и базиликом — 250 рублей

Спагетти с морепродуктами — 350 рублей

Пенне с креветками и водочным соусом — 320 рублей

Лазанья — 320 рублей

Ризотто с креветками и цукини — 290 рублей

Овощной суп «Минестроне» — 160 рублей

Гамбургер — 190 рублей

Лосось с овощами — 390 рублей

Овощи гриль — 150 рублей

Запеченный картофель с розмарином — 90 рублей

Фокачча — 90 рублей

Пицца «Четыре сезона» — 340 рублей

Пицца вегетарианская — 290 рублей

Пицца с тунцом и луком — 360 рублей

Тирамису — 220 рублей

Лимонный сорбет — 140 рублей

Шоколадный торт — 200 рублей

Чай Эрл Грей — 140 рублей

Эспрессо — 95 рублей

Капучино — 150 рублей

Свежевыжатый сок — 200 рублей

Горячий шоколад — 150 рублей

Пиво Heineken — 180 рублей за 0,5 литра

Вино белое Пино Гриджио 2010 — 220 рублей за бокал

Вино красное Тини Неро д'Авола Сицилия — 190 рублей за бокал

Коктейль «Б-52» — 250 рублей