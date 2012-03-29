На Итальянской улице, напротив театра Комиссаржевской, в марте открылась небольшая траттория Little Italy. Владелец Мирко Дзанини 13 лет проработал в гостиничной сфере, а теперь стал развивать собственный ресторанный бизнес в Петербурге. В мае он откроет еще один итальянский ресторан, Romeo, неподалеку от Никольского собора. В траттории можно не только поесть средиземноморской домашней еды, но и освоить базовый уровень итальянского и научиться готовить пиццу: по утрам здесь занимаются языковые группы и проходят кулинарные мастер-классы.

В Little Italy на открытой кухне готовят незатейливую итальянскую еду. Гастрономической составляющей владелец занимался вместе с шеф-поваром Филиппо Ренци, который руководил кухнями ресторанов в Италии и Греции. В меню отмечены вегетарианские позиции, а для детей предусмотрели небольшие порции пасты, пиццы и лазаньи. К концу мая, когда заработает собственный кондитерский цех, появится больше десертов. В будние дни с 13:00 до 16:00 здесь предлагают бизнес-ланчи, поэтому в тратторию часто ходят завтракать и обедать актеры из ближайших театров и итальянцы, работающие неподалеку.

Оформлением кафе, стилизованного под венецианскую улочку, занимались художники из студии «Атака». По собственным эскизам они сделали полки, витрины, стойку и ставни. Из деревянных листов вырезали декорации: фасады домов и персонажей венецианского карнавала; на стенах нарисовали узнаваемые архитектурные элементы и указатели к популярным местам Венеции. Из Италии привезли маски, картины и другие элементы декора.



ИРИНА ФРОЛОВА

PR-директор

 

«Мы очень рады, что нашли место в доме, который построил итальянский архитектор Росси. И вообще Итальянская улица — очень туристическое и оживленное место. Поблизости несколько театров: Комиссаржевской, Михайловский, филармония. К нам часто заходят перед спектаклями, с 17 до 19 бывает не протолкнуться. Актеры тоже приходят перекусить. Итальянцы обычно сразу начинают фотографироваться на фоне наших венецианских декораций. Кстати, связки баранок, которые висят у нас на ставнях, — это типично итальянское украшение. На Адриатике так развешивают в домах тараллини — аналог русских сушек».


Выдержки из меню:

  • Помидоры и моцарелла капрезе — 250 рублей
  • Копченый лосось — 290 рублей
  • Спагетти со свежими томатами и базиликом — 250 рублей
  • Спагетти с морепродуктами — 350 рублей
  • Пенне с креветками и водочным соусом — 320 рублей
  • Лазанья — 320 рублей
  • Ризотто с креветками и цукини — 290 рублей
  • Овощной суп «Минестроне» — 160 рублей
  • Гамбургер — 190 рублей
  • Лосось с овощами — 390 рублей
  • Овощи гриль — 150 рублей
  • Запеченный картофель с розмарином — 90 рублей
  • Фокачча — 90 рублей
  • Пицца «Четыре сезона» — 340 рублей
  • Пицца вегетарианская — 290 рублей
  • Пицца с тунцом и луком — 360 рублей
  • Тирамису — 220 рублей
  • Лимонный сорбет — 140 рублей
  • Шоколадный торт — 200 рублей
  • Чай Эрл Грей — 140 рублей 
  • Эспрессо — 95 рублей
  • Капучино — 150 рублей
  • Свежевыжатый сок — 200 рублей
  • Горячий шоколад — 150 рублей
  • Пиво Heineken — 180 рублей за 0,5 литра
  • Вино белое Пино Гриджио 2010 — 220 рублей за бокал
  • Вино красное Тини Неро д'Авола Сицилия — 190 рублей за бокал
  • Коктейль «Б-52» — 250 рублей 

 

Траттория Little Italy
Итальянская ул., 10
Вс.-Чт.: 11:00–23:00
Пт.-Сб.: 11:00–06:00
Тел.: 571-23-50

Фотографии: Дмитрий Цыренщиков