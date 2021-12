На ВДНХ открылось сразу четыре кофейни сети Coffee and the City. Об этом

The Village рассказали представители заведения.

Две кофейни находятся на правой и левой стороне аллеи, что у главного входа ВДНХ, одна кофейня расположена возле фонтана «Дружба народов», и ещё одна — рядом с павильоном «Белоруссия». Все они работают ежедневно с 10:00 до 22:00. Посадочных мест в заведениях нет, поэтому еду и напитки можно взять только навынос.

Фото: Coffee and the City

Купить в киосках можно донаты (77–118 рублей), сэндвичи (198 рублей), тосты (143 рубля) и роллы (198 рублей). Из напитков — лимонады (178 рублей), кофейные коктейли (132–198 рублей), кофе (79–219 рублей), холодные напитки (73–194 рубля) и горячие напитки, например чай, какао или горячий шоколад (98–198 рублей).