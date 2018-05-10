Сеть бургерных Black Star Burger, принадлежащих рэперу Тимати и бизнесмену Юрию Левитасу, откроет несколько кафе в Петербурге. Первое из них заработает в июле в ТРК «Галерея» на Лиговском проспекте.

Как сообщает издание «Деловой Петербург», в Петербурге сеть будет работать по франшизе. Первая бургерная займет помещение площадью 300 квадратных метров на четвертом этаже торгового центра, где прежде располагалась заведение «Мясорубка». Кафе рассчитано на 70 посадочных мест.

В настоящее время сеть Black Star Burger насчитывает восемь точек — они работают в Москве, Уфе, Нижнем Новгороде и Грозном.

Первое заведение сети открылось в 2016 году на Новом Арбате в Москве. Тогда для раскрутки места команда использовала огромный охват лейбла Black Star в соцсетях, а Тимати сам готовил бургеры и бесплатно раздавал их всем желающим. В результате маркетинговой компании перед входом в кафе выстраивались многочасовые очереди.

The Village подробно писал о феномене успеха предприятия.