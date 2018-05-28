В Гостином дворе заработал гастропаб «100 ярдов» Поп-ап-бар занимает террасу универмага от Думской до Садовой улицы и вмещает до 500 человек
В здании Большого Гостиного двора заработал гастропаб «100 ярдов». Идеологом гигантского футбольного бара, занимающего террасу на втором этаже универмага от Думской до Садовой улицы, выступил Игорь Лядов — совладелец рюмочной «О, спорт!». Заведение задумано как летний поп-ап-проект и проработает до середины августа.
«100 ярдов»
Адрес: Невский пр-т., 35
Время работы: 12:00–02:00
Средний чек: 500 рублей
Идея: В гастропабе установили 140-метровую барную стойку, за которой работает 48 пивных кранов, причем акцент сделан на российском крафте. Закуски можно купить в одном из 12 корнеров, представляющих заметные петербургские рестораны и кафе: рыбное заведение Port, «Таверну Сиртаки», стритфуд-бары «Движок», SB Burger и другие заведения.
Интерьер: Бар рассчитан на 500 человек. В «100 ярдов» установили 24 монитора для трансляции матчей, а к началу чемпионата мира здесь появится экспозиция Государственного музея спорта с футбольными раритетами. Также запланированы футбольные трансляции с живыми комментариями от спортивного обозревателя телеканала «78» Рената Хурамшина.