В воскресенье, 23 июня, редакция The Village приготовит бранч в «Доме культур».

Главным блюдом станет яйцо пашот. Его выбрали, так как материал «5 способов приготовить яйца пашот» стал самым популярным на сайте The Village за всю его историю. Также гостям предложат коктейли на основе игристого вина.

Начнется мероприятие в 12:00. Посетить его можно бесплатно, по предварительной регистрации.