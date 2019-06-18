Новости18 июня 2019
The Village приготовит яйца пашот в «Доме культур» Также гостям предложат коктейли на основе игристого вина
В воскресенье, 23 июня, редакция The Village приготовит бранч в «Доме культур».
Главным блюдом станет яйцо пашот. Его выбрали, так как материал «5 способов приготовить яйца пашот» стал самым популярным на сайте The Village за всю его историю. Также гостям предложат коктейли на основе игристого вина.
Начнется мероприятие в 12:00. Посетить его можно бесплатно, по предварительной регистрации.
Когда
23 июня
Где
«Дом культур»
Стоимость
Бесплатно, по регистрации
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