Google запустил в России сервис бронирования в ресторанах через поисковик Ранее такую возможность предоставляли только в картах компании
Google запустил в России сервис бронирования столиков в ресторанах со страницы собственного поисковика. Ранее такая возможность была только в картах компании.
Основной конкурент Google в России — «Яндекс» — пока позволяет бронировать столики в ресторанах только через свои карты. По словам источника «Коммерсанта» на рынке бронирования, российская компания работает над собственной системой для бронирования столиков. В «Яндексе» эту информацию не комментируют.
Источник: «Коммерсантъ»
Читайте также:
Сделать бронирование столиков в ресторанах платным
Если поход в ресторан не состоится, то с карты клиента спишут деньги за резерв
Сделать бронирование столиков в ресторанах платным Если поход в ресторан не состоится, то с карты клиента спишут деньги за резерв
Платформа для путешествий без посредников от «Тинькофф»
Через нее можно купить авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать авто
Платформа для путешествий без посредников от «Тинькофф» Через нее можно купить авиа- и ж/д-билеты, туры, бронировать отели и арендовать авто
Бронирование приключений по всему миру от Airbnb
В разделе «Приключения» можно найти предложения местных проводников
Комментарии
Тэги
Сюжет
Бренды
Прочее