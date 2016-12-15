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Новости ресторанов15 декабря 2016

Ведущая «Ревизорро» Елена Летучая откроет в Москве сеть кафе Официально об этом должны объявить в марте 2017 года

РедакторАнастасия Андреева

Компания ведущей телепрограммы «Ревизорро» Елены Летучей «ЛЛ групп» откроет в Москве сеть городских кафе, которые будут назваться «Чисто кафе». Об этом пишет газета «Ведомости».

Презентация проекта размещена на сайте по продаже франшиз myfranch.ru. Как пишут »Ведомости», раньше в нем говорилось, что проект представят 1 марта 2017 года. Также сообщалось, что вместе с Летучей сетью кафе будет заниматься Карен Мелконян.

Потом текст изменился: теперь там не упоминается Мелконян, а владельцем франшизы вместо «ЛЛ Групп» называется BCA holding. Среди регионов развития, кроме России, указаны Белоруссия и Казахстан. Средний чек в заведениях сети должен составить 450 рублей. Первоначальную версию можно найти в кэше Google.

Половина «ЛЛ групп» принадлежит Елене Летучей, вторая половина — предпринимателю Акопу Айрапетяну, который вместе с Мелконяном занимается ресторанным холдингом «Бисиай». Летучая подтвердила, что является соучредителем компании, но отметила, что контракт с телеканалом «Пятница» запрещает ей работать в ресторанном бизнесе. По ее словам, сейчас «фирма не функционирует». Летучая отметила, что в будущем хотела бы заняться тем, «в чем разбирается лучше всего».

Генеральный директор «Пятницы» Николай Картозия, в свою очередь, сообщил, что текущий телесезон является для Летучей последним. Весной 2017 года «Ревизорро» в эфирной сетке сменит конкурс «Школа ревизорро», с помощью которого выберут нового ведущего.

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