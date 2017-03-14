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Новости ресторанов14 марта 2017

Ресторатор Аркадий Новиков откроет в Петербурге ресторан «Сыроварня» Заведение будет расположено в Ковенском переулке

РедакторСаша Иорданов

Известный московский ресторатор Аркадий Новиков планирует этим летом открыть в Петербурге ресторан «Сыроварня». Об этом сообщает газета «Деловой Петербург» со ссылкой на свои источники. Официального подтверждения от компании Novikov Group изданию получить не удалось.

В настоящий момент в Москве работают два ресторана «Сыроварня». Заведения, как и следует из названия, специализируются на сырах. На их территории запущено производство популярных итальянских сортов: моцареллы, бурраты, рикотты, страчателлы и качотты. В основном меню представлены преимущественно блюда итальянской кухни, в том числе мясо и рыба на гриле, паста и пицца.

В Петербурге сейчас работает только одно заведение, учредителем которого является Novikov Group, — это ресторан Francesco, запущенный в 2008 году совместно с компанией Ginza Project. Ранее в 2006 году Новиков запускал в городе ресторан Market, который располагался в ТРК «Варшавский экспресс», но довольно быстро закрылся из-за нерентабельности.

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