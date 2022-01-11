Всемирный день Beatles в «Био Шмио» и Dog Friendly Day в бистро «Такие истории»

В этом выпуске «Новостей ресторанов» The Village Екатеринбург расскажет о первом сезонном спецпредложении от нового шеф-повара ресторана Carbonara Михаила Аракелова, новинках кафе Redis, гастросете с хитами «Сойки» и винном ужине от проекта Norra Rok.

Чтобы в The Village Екатеринбург узнали о вашем проекте или новостях, отправьте письмо с описанием, ссылками и фото на почту ekb@the-village.ru.