Всемирный день Beatles в «Био Шмио» и Dog Friendly Day в бистро «Такие истории» А также молочный шейк Very Peri от Papa Carlo
В этом выпуске «Новостей ресторанов» The Village Екатеринбург расскажет о первом сезонном спецпредложении от нового шеф-повара ресторана Carbonara Михаила Аракелова, новинках кафе Redis, гастросете с хитами «Сойки» и винном ужине от проекта Norra Rok.
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Новое в меню
Ресторан Carbonara
Со среды, 12 января, в ресторане Carbonara появится сезонное спецпредложение от шеф-повара Михаила Аракелова. В меню шесть блюд: зеленый салат с хумусом из брокколи, печеным баклажаном и страчателлой (390 рублей); тар-тар из тунца с трюфельным кремом (590 рублей); печеные томаты со страчателлой и злаками (490 рублей); салат с креветкой, томатами и сыром фета (475 рублей); стейк мачете с кремом из сельдерея, трюфельным соусом и белыми грибами (890 рублей) и куриная ножка конфи с пюре из тыквы, муссом из пармезана (570 рублей).
Ресторан «Сойка»
В ресторане «Сойка» появился гастросет из хитов меню за 2 490 рублей. В нем семь блюд от шеф-повара Глеба Михеева: суши с лососем, тунцом блюфин и гребешком; татаки из маринованной говядины; дим самы с говядиной и трюфелем; шашлычки кушияки из куриного бедра и крылышек; гребешок с карри, бао с заварным кремом и манговый сорбет.
Кофейни Papa Carlo
Адрес
ул. Малышева, 47а, ул. Бориса Ельцина, 3
В кофейне появился новый напиток под названием Very Peri — это цвет 2022 года по мнению института Pantone. Он продается в бутылочках, на которых написано «Ванильный, смородиновый, модный». Такой молочный шейк на соевом молоке со смородиной и ванилью стоит 240 рублей.
Кафе Redis
В меню кафе Redis добавили три новых блюда от шеф-повара Вячеслава Бондина: оладушки из тыквы с облепиховой сметаной (300 рублей); пасту с рагу из телячьей вырезки и муссом из пармезана; филе палтуса с фетучини из цуккини. Появились и три новых смузи: «Гринпис» со стеблем сельдерея, грушей, зеленым яблоком, матчей, семенами конопли и медом; «Ред Фокс» с манго, облепихой и апельсиновым соком и «Ягодный бум» с клюквой, ананасом, бананом и свежей мятой.
Мероприятия
Ресторан Choclo
Адрес
ул. Гоголя, 18
13 января в ресторане Choclo пройдет битва сомелье Семена Соловьева и Станислава Пристенского. Гости попробуют 8 вин и 4 блюда: гуакамоле с кукурузным хлебом; шашлычки антикучос из куриного бедра; тиратидо и говяжью щечку с печеным бататом. А вместе с ними попробуют: испанские альбориньо; новозеландский и юарский рислинги; пино нуар из Франции и ЮАР; французкое вино из гренаша, сиры и мурведра и юарский бленд из сиры, каберне совиньона, гренаша, сенсо и вионье. Начало в 19:30. Стоимость — 3 700 рублей.
Винотека и гастробар Bar.olO
В четверг, 13 января, в винотеке Bar.olO пройдет ужин с игристым под названием «От Шампани до пет-натов»: будет пять вин, к которым подадут сыры, мясные деликатесы и гриссини. Начало в 19:30. Стоимость участия — 2 800 рублей с персоны.
Ресторан Norra Rok
13 января в ресторане Norra Rok состоится первый в этом году винный ужин. В меню: командорский кальмар со страчателлой и узбекскими томатами и австрийским совиньон бланом; подкопченный эсколар на тартине с манго чили и печеной паприкой с немецким мюллер-катуаром; пицца с хамоном и люксембургским гевюрцтраминером и мраморная говяжья грудинка с картофельными ньокки с итальянским санджовезе. Начало в 19:30. Стоимость участия — 3 500 рублей с персоны.
Бистро «Такие истории»
Адрес
ул. Горького, 69/1
15 января, в субботу, с 14:00 до 18:00 в бистро «Такие истории» анонсировали Dog Friendly Day. Каждый гость заведения с домашним питомцем сможет получить портрет своего любимца от художника Екатерины Тетеневой.
Винный бар «Био Шмио»
Адрес
ул. Малышева, 61
15 января, во всемирный день Beatles, в винном баре «Био Шмио» пройдет вечеринка в стиле Англии 60-х. Будут крутить виниловые пластинки, смотреть клипы и устроят конкурс на самый оригинальный пиджак. Можно будет попробовать специальный сет блюд от бренд-шефа Романа Сергеева с четырьмя винами и коктейлем. В нем: треска с картофельным паве, домашним кетчупом и соусом тар-тар; теплый салат с ростбифом и йоркширским пудингом; рубленный бифштекс с хашбрауном, яйцом пашот и трюфельным соусом и десерт «Желтая подводная лодка». Стоимость участия — 3 000 рублей. Начало в 19:00.
Другие новости
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Фотографии: обложка, 4 — Redis, 1 — Carbonara, 2 — «Сойка», 3 — Papa Carlo, 5–8 — Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург, 9 — «Био Шмио», 10 — Gavi