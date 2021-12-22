Праздничный обед в «Большом грузинском» и вечеринка Momo в филармонии А также новый дроп бара «Коллектив» в стиле 1990-х
В этом выпуске «Новостей ресторанов» The Village Екатеринбург расскажет о рождественском ужине в кафе Breadway, вечере в стиле Клана Сопрано в винном баре «Био Шмио», обновленном меню «Морская/10» и других новостях заведений Екатеринбурга.
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Новое в меню
Ресторан «Большой грузинский»
Адрес
Олимпийская набережная, 7
Ресторан «Большой грузинский» запустил доставку сетов «Праздничный грузинский обед», рассчитанных на компанию из четырех-шести гостей. Заказать их на сайте и в ресторане теперь можно с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00. В меню: голые помидоры с джонджоли и кахетинским маслом; пхали из медовой тыквы и свеклы; лобио из фасоли; бадриджани с грецким орехом; большой хачапури мегрули с двойным сыром; чурчхела; шоколадная колбаса и домашний вишневый компот. На горячее можно выбрать ассорти из 20 хинкали или большую тарелку шашлыков и кебабы со свежими овощами. Стоимость обеда с хинкали — 5 500 рублей, с шашлыками — 6 500 рублей. Ресторан обещает доставку в течение 50 минут.
Ресторан Donna Olivia
Адрес
ул. 8 Марта, 41
В ресторане Donna Olivia запустили спецпредложение «Зима вкуснее осени». В специальном меню: салат с прошутто, вяленой свеклой и фенхелем; дорада в соусе помодоро; равиоли с уткой; пицца болоньезе; десерт «Маковый флай»; малиновый глинтвейн с брусникой и чай с фейхоа и айвой.
Кофейни Simple Coffee
Адрес
пр-т Ленина, 46, ул. Луначарского, 139, пр-т Ленина, 10, ул. 8 Марта, 32, ул. Куйбышева, 41, ул. Хохрякова, 23, ул. 8 Марта, 51, пр-т Ленина, 99
В кофейнях Simple Coffee запустили меню зимних напитков. Можно заказать арахисовое какао на бельгийском шоколаде, раф с белым шоколадом и вафельной посыпкой или яркий новогодний манго-чай с брусникой, медом и апельсином.
Бистро «Морская/10»
Адрес
пер. Банковский, 10
В бистро «Морская/10» уже с понедельника можно заказать новики от шеф-повара Виктора Клюева: сет «Сашими» из лосося, тунца, угря и гребешка; страчателлу с красной икрой и бэби-картофелем; палтуса на подушке из обожженного авокадо или морепродукты на двоих — на гриле в азиатском стиле или со сливками и горгонзолой. На следующей неделе здесь обещают еще и новые коктейли.
Кафе «Варвара»
Адрес
ул. Мамина-Сибиряка, 52
В конце прошлой недели в безглютеновом кафе «Варвара» обновили меню от шеф-повара Юрия Самоделкина. Среди новинок: безглютеновый бургер с нутовой котлетой; лосось со стейком из красной капусты; бифштекс из цыпленка с картофелем и грибами и «Птичье молоко».
Кафе Breadway
С 20 декабря по 14 января в кафе Breadway запустили рождественский сет с блюдами от бренд-шефа Рустама Гимадутдинова. В меню: крем-брюле из фуа-гра с вареньем из мандаринов с фирменной бриошью; тарталетка с лососем, маринованным яблоком, муссом из свеклы и красной икрой; оливье с крабом, печеным картофелем и языком и перепелка в сопровождении ризотто из булгура с тыквой и хурмой. Стоимость сета на двоих — 2 600 рублей, винный сет из четырех напитков из Германии, Франции и Аргентины стоит 2 500 рублей.
Бар «Коллектив»
В баре «Коллектив» запустили новый лимитированный дроп. В этот раз ребята передали эстетику американских магазинов Bodega и вкус популярных продуктов 90-х. Коктейлей четыре: холодный персиковый чай с лимоном, газированный в бутылке со вкусом баббл гам (250 мл), сливочный с медовыми хлопьями и кислый «Яблочный тини» — каждый стоит по 400 рублей.
Ресторан Pinzeria by Bontempi
Адрес
ул. Бориса Ельцина, 3, Верх-Исетский бул., 9
В ресторанах Pinzeria by Bontempi в «Синара Центре» и Ельцин Центре запустили акцию на предновогодние ужины на четверых. Салат из спелых томатов; пинца «Пеперончино»; филе индейки под соусом тоннато из тунца и каперсов; паста каждому на выбор — карбонара или тальятелле со шпинатом и мясным соусом; а также трубочки канноли и бутылка игристого стоят 4400 рублей. Вместо игристого можно взять лимонад — тогда цена упадет до 3 600 рублей.
Мероприятия
Ресторан Momo pan asian kitchen
Адрес
ул. Карла Либкнехта, 38а
В честь пятого дня рождения в ресторане Momo pan asian kitchen 24 декабря пройдет праздничная вечеринка с живой музыкой и новыми блюдами от шеф-повара Романа Калинина, которые он лично будет подавать за барной стойкой. Из ресторана в 21:30 гости перейдут в большой зал филармонии, где их будет ждать башня из бокалов с игристым и большой праздничный торт.
Винный бар «Био Шмио»
Адрес
ул. Малышева, 61
25 декабря в винном баре «Био Шмио» состоится большой рождественский ужин в традициях семьи Сопрано. В программе вечера четыре итальянских вина и артишоковый биттер; а также пять блюд, среди которых салат с фенхелем апельсином и креветками; пармиджана из баклажанов с хлебными крошками и сыром пекорино и забайоне с просекко и ягодами. Стоимость участия — 3 500 рублей с персоны, начало в 18:00.
Другие новости
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Фотографии: обложка, 3 — «Морская/10», 1 — «Большой грузинский», 2 — Donna Olivia, 4 — Breadway, 5 — Pinzeria by Bontempi, 6 — «Био Шмио»