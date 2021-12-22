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Новости ресторанов22 декабря 2021

Праздничный обед в «Большом грузинском» и вечеринка Momo в филармонии А также новый дроп бара «Коллектив» в стиле 1990-х

Праздничный обед в «Большом грузинском» и вечеринка Momo в филармонии
АвторЛилия Низамова

В этом выпуске «Новостей ресторанов» The Village Екатеринбург расскажет о рождественском ужине в кафе Breadway, вечере в стиле Клана Сопрано в винном баре «Био Шмио», обновленном меню «Морская/10» и других новостях заведений Екатеринбурга.

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Новое в меню

Ресторан «Большой грузинский»

Адрес

Олимпийская набережная, 7

Bolshoy.rest
Instagram

Ресторан «Большой грузинский» запустил доставку сетов «Праздничный грузинский обед», рассчитанных на компанию из четырех-шести гостей. Заказать их на сайте и в ресторане теперь можно с понедельника по пятницу с 12:00 до 17:00. В меню: голые помидоры с джонджоли и кахетинским маслом; пхали из медовой тыквы и свеклы; лобио из фасоли; бадриджани с грецким орехом; большой хачапури мегрули с двойным сыром; чурчхела; шоколадная колбаса и домашний вишневый компот. На горячее можно выбрать ассорти из 20 хинкали или большую тарелку шашлыков и кебабы со свежими овощами. Стоимость обеда с хинкали — 5 500 рублей, с шашлыками — 6 500 рублей. Ресторан обещает доставку в течение 50 минут.

Ресторан Donna Olivia

Адрес

ул. 8 Марта, 41

Donnaolivia
Instagram

В ресторане Donna Olivia запустили спецпредложение «Зима вкуснее осени». В специальном меню: салат с прошутто, вяленой свеклой и фенхелем; дорада в соусе помодоро; равиоли с уткой; пицца болоньезе; десерт «Маковый флай»; малиновый глинтвейн с брусникой и чай с фейхоа и айвой.

Кофейни Simple Coffee

Адрес

пр-т Ленина, 46, ул. Луначарского, 139, пр-т Ленина, 10, ул. 8 Марта, 32, ул. Куйбышева, 41, ул. Хохрякова, 23, ул. 8 Марта, 51, пр-т Ленина, 99

Simplecoffee
Instagram

В кофейнях Simple Coffee запустили меню зимних напитков. Можно заказать арахисовое какао на бельгийском шоколаде, раф с белым шоколадом и вафельной посыпкой или яркий новогодний манго-чай с брусникой, медом и апельсином.

Бистро «Морская/10»

Адрес

пер. Банковский, 10

Morskaya10
Instagram

В бистро «Морская/10» уже с понедельника можно заказать новики от шеф-повара Виктора Клюева: сет «Сашими» из лосося, тунца, угря и гребешка; страчателлу с красной икрой и бэби-картофелем; палтуса на подушке из обожженного авокадо или морепродукты на двоих — на гриле в азиатском стиле или со сливками и горгонзолой. На следующей неделе здесь обещают еще и новые коктейли.

Кафе «Варвара»

Адрес

ул. Мамина-Сибиряка, 52

Instagram

В конце прошлой недели в безглютеновом кафе «Варвара» обновили меню от шеф-повара Юрия Самоделкина. Среди новинок: безглютеновый бургер с нутовой котлетой; лосось со стейком из красной капусты; бифштекс из цыпленка с картофелем и грибами и «Птичье молоко».

Кафе Breadway

Адрес

ул. Бориса Ельцина, 6, первый этаж

Breadway
Instagram

С 20 декабря по 14 января в кафе Breadway запустили рождественский сет с блюдами от бренд-шефа Рустама Гимадутдинова. В меню: крем-брюле из фуа-гра с вареньем из мандаринов с фирменной бриошью; тарталетка с лососем, маринованным яблоком, муссом из свеклы и красной икрой; оливье с крабом, печеным картофелем и языком и перепелка в сопровождении ризотто из булгура с тыквой и хурмой. Стоимость сета на двоих — 2 600 рублей, винный сет из четырех напитков из Германии, Франции и Аргентины стоит 2 500 рублей.

Бар «Коллектив»

Адрес

ул. 8 Марта, 8г

Klktv91
Instagram

В баре «Коллектив» запустили новый лимитированный дроп. В этот раз ребята передали эстетику американских магазинов Bodega и вкус популярных продуктов 90-х. Коктейлей четыре: холодный персиковый чай с лимоном, газированный в бутылке со вкусом баббл гам (250 мл), сливочный с медовыми хлопьями и кислый «Яблочный тини» — каждый стоит по 400 рублей.

Ресторан Pinzeria by Bontempi

Адрес

ул. Бориса Ельцина, 3, Верх-Исетский бул., 9

Pinzeriaekb
Instagram

В ресторанах Pinzeria by Bontempi в «Синара Центре» и Ельцин Центре запустили акцию на предновогодние ужины на четверых. Салат из спелых томатов; пинца «Пеперончино»; филе индейки под соусом тоннато из тунца и каперсов; паста каждому на выбор — карбонара или тальятелле со шпинатом и мясным соусом; а также трубочки канноли и бутылка игристого стоят 4400 рублей. Вместо игристого можно взять лимонад — тогда цена упадет до 3 600 рублей.

Мероприятия

Ресторан Momo pan asian kitchen

Адрес

ул. Карла Либкнехта, 38а

Momokitchen
Instagram

В честь пятого дня рождения в ресторане Momo pan asian kitchen 24 декабря пройдет праздничная вечеринка с живой музыкой и новыми блюдами от шеф-повара Романа Калинина, которые он лично будет подавать за барной стойкой. Из ресторана в 21:30 гости перейдут в большой зал филармонии, где их будет ждать башня из бокалов с игристым и большой праздничный торт.

Винный бар «Био Шмио»

Адрес

ул. Малышева, 61

Bioshmiobar
Instagram

25 декабря в винном баре «Био Шмио» состоится большой рождественский ужин в традициях семьи Сопрано. В программе вечера четыре итальянских вина и артишоковый биттер; а также пять блюд, среди которых салат с фенхелем апельсином и креветками; пармиджана из баклажанов с хлебными крошками и сыром пекорино⁣⁣⁣⁣ и забайоне с просекко и ягодами. Стоимость участия — 3 500 рублей с персоны, начало в 18:00.

Другие новости

🍝 Шеф-повар ресторана Dolce Vita Витторио Соверина запустил авторский онлайн-курс по итальянской кухне, который доступен на сайте ресторана. В программе обучения — 16 видеоуроков с 19 авторскими рецептами, от закусок до десертов. Есть два варианта онлайн-обучения: самостоятельный за 6 500 рублей и персональный за 10 500 рублей. Второй — с обратной связью от шефа и четырьмя авторскими вебинарами.

🍤 Новое морское бистро группы ресторанов Asado Group будет называться Skuba. Рыбный «Старбакс» появится в следующем году на месте первого ресторана Asado, в цоколе «Тихвина».

🍽 В здании Симановской мельницы, на Олимпийской набережной, 7, справа от ресторана «Большой грузинский» открылось нео-бистро от команды Кирилла Шлаена под названием Most. Скоро мы подробно расскажем о проекте в рубрике «Место».

🍱 В Clever Park начало работу азиатское бистро Goji — место запустили шеф-повара Михаил Аракелов и Иван Орлов, а также их партнер Станислав Заманов.

Фотографии: обложка, 3 — «Морская/10», 1 — «Большой грузинский», 2 — Donna Olivia, 4 — Breadway, 5 — Pinzeria by Bontempi, 6 — «Био Шмио»

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