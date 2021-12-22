Праздничный обед в «Большом грузинском» и вечеринка Momo в филармонии

Другие новости

🍝 Шеф-повар ресторана Dolce Vita Витторио Соверина запустил авторский онлайн-курс по итальянской кухне, который доступен на сайте ресторана. В программе обучения — 16 видеоуроков с 19 авторскими рецептами, от закусок до десертов. Есть два варианта онлайн-обучения: самостоятельный за 6 500 рублей и персональный за 10 500 рублей. Второй — с обратной связью от шефа и четырьмя авторскими вебинарами.

🍤 Новое морское бистро группы ресторанов Asado Group будет называться Skuba. Рыбный «Старбакс» появится в следующем году на месте первого ресторана Asado, в цоколе «Тихвина».

🍽 В здании Симановской мельницы, на Олимпийской набережной, 7, справа от ресторана «Большой грузинский» открылось нео-бистро от команды Кирилла Шлаена под названием Most. Скоро мы подробно расскажем о проекте в рубрике «Место».

🍱 В Clever Park начало работу азиатское бистро Goji — место запустили шеф-повара Михаил Аракелов и Иван Орлов, а также их партнер Станислав Заманов.