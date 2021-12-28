Дегустация шампанского в «Био Шмио» и кофе за 100 рублей в Mammas

В этом выпуске «Новостей ресторанов» The Village Екатеринбург расскажет о рождественском подарочном боксе со сладостями от кафе Breadway, дегустационном сете из пяти вин в Sekta, гостросете из семи блюд в «Гадах» и даже о новом «Макдоналдсе».

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*Автор этого текста пишет его с бокалом игристого и поздравляет вас с наступающим Новым годом! И очень, очень ждет новых открытий в 2022.