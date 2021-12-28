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Новости ресторанов28 декабря 2021

Дегустация шампанского в «Био Шмио» и кофе за 100 рублей в Mammas А еще коллаборация с уличными художниками в «Леонардо дай пиццы»

Дегустация шампанского в «Био Шмио» и кофе за 100 рублей в Mammas
АвторЛилия Низамова

В этом выпуске «Новостей ресторанов» The Village Екатеринбург расскажет о рождественском подарочном боксе со сладостями от кафе Breadway, дегустационном сете из пяти вин в Sekta, гостросете из семи блюд в «Гадах» и даже о новом «Макдоналдсе».

Чтобы в The Village Екатеринбург узнали о вашем проекте или новостях, отправьте письмо с описанием, ссылками и фото на почту ekb@the-village.ru.

*Автор этого текста пишет его с бокалом игристого и поздравляет вас с наступающим Новым годом! И очень, очень ждет новых открытий в 2022.

Новое в меню

Винный бар Sekta Organic Wine Bar

Адрес

Верх-Исетский бул., 15

Sekta
Instagram

В меню винного бара Sekta появился Fullhouse set за 1 900 рублей. В нем пять вин по 75 мл: итальянский петнат, белое из Италии, испанский оранж, красное португальское и красное испанское. Сомелье Сергей Черепанов рассказал, что сет составили из вин, которые в баре любят сами, к тому же у каждого интересная история. Например, биодинамическое вино из редкого португальского красного сорта виньяо делает в прошлом известный архитектор Васко Крофт, которого на вино подсадил буддистский монах. Он ферментирует его в амфорах, а на зиму запечатывает их оливковым маслом.

Ресторан Gege

Адрес

пер. Химиков, 3

Instagram

С 28 декабря по 9 января ресторан Gege работает с 13:00 и теперь ежедневно до 18:00 тут можно заказать грузинский или израильский полдник. В израильском — зеленая шакшука из шпината и лука порея; лосось домашнего посола; сливочный сыр; пряные томаты; деревенский салат и теплая пита, а в грузинском — чирбули из помидоров и красного перца с базиликом и шафраном; ростбиф; легкий листовой салат; мацони; жареный сулугуни и теплый шоти. Среди новинок меню — сливочный суп с лососем в медовой заправке; хинкали с ягнятиной в сливочном соусе карри; мидии с имеретинским шафраном в белом вине из Кахетии и другие блюда.

Кафе Breadway

Адрес

ул. Бориса Ельцина, 6, первый этаж

Breadway
Instagram

В меню кафе Breadway появился The Christmas Box за 1 500 рублей. В подарочной коробке самые разные сладости: два классических круассана; печенье; десерт «Красный бархат» со сливочно-мятным кремом; миндальные чипсы; шоколадный «Брауни»; малина в шоколаде и ириски из какао и сгущенного молока с кокосовой стружкой.

Ресторан «Гады, крабы и вино»

Адрес

ул. Хохрякова, 23

Gady
Instagram

В ресторане «Гады» до 10 января можно заказать гастросет из семи блюд. В нем устрица «Святой Патрик»; карпаччо из лосося; тар-тар из гребешка; паштет из печени трески с маринованной хурмой и бриошью; брюссельская капуста с соусом вителло тоннато; черное ризотто с гребешками и десерт «Черный куб». Стоимость сета — 3 500 рублей.

Ресторан «Леонардо дай пиццы»

Адрес

ул. Хохрякова 48

Leodaipizza
Instagram

Во-первых, здесь появились бранчи, которые теперь ежедневно готовят с 12:00 до 17:00. В них: блюда с яйцами; каши; небольшие пиццы; панини и паста. Во-вторых, в меню добавили пять десертов, которые выпустили в коллаборации с уличными художниками Ильей Мозги и Ромой Инк.

Бургерная «На куски»

Адрес

ул. Колмогорова, 73/2

Накуски
Instagram

В меню бургерной «На куски» добавили согревающие напитки: «Заводной апельсин» на основе апельсинового сока с клубничным пюре и пряным ромом; «Таежный глинтвейн» на красном вине и коньяке с ягодами можжевельника, свежим розмарином и черным перцем; а также «Рождественское чудо» на белом вине и роме со специями.

Мероприятия

Ресторан Kitchen at Pine Creek Golf Resort

Адрес

с. Кашино, мкр. Лесной ручей​, ул. Сосновая, 3

Kitchengolf
Instagram

29 декабря в загородном ресторане Kitchen пройдет гастрономический ужин от шеф-повара Владимира Ахмадеева. В меню: чир с маринованным сельдереем и йогуртом; гравад из говядины с муссом из свеклы; рагу из топинамбура с прошутто; утиная ножка в грушевой глазури с лисичками и желе из шампанского с маринованным в кардамоне яблоком. Стоимость — 3 500 рублей с персоны. Начало в 19:30.

Винный бар «Био Шмио»

Адрес

ул. Малышева, 61

Bioshmiobar
Instagram

29 декабря в винном баре «Био Шмио» пройдет дегустация пяти шампанских под названием Old but gold. Каждая бутылка провела в погребе не менее 50 месяцев на осадке. В меню ужина: «Сельдь под шубой»; бешбармак-лазанья и салат с хурмой, жареным сыром, мандарином и орехами. Начало в 20:00. Стоимость участия — 7 500 рублей.

Акции

Кафе Mammas

Адрес

пр-т Ленина, 26

Mammas
Instagram

В Mammas с 1 января действует акция на кофе в кафе и с собой — американо, капучино и латте стоят 100 рублей за чашку.

Другие новости

🍝 В Veer Mall на проспекте Космонавтов, 108д, открылся итальянский ресторан Donna Olivia, третий по счету: два других работают в Дендропарке и ТЦ «Мега».

🍔 На улице Викулова, 38а, открылся «Макдоналдс» с «МакАвто», также одноименный ресторан быстрого питания заработал и в Veer Mall.

🌮 За ТЦ «Пассаж», по адресу Театральный переулок, 5, открылось мексиканское заведение La Guera. В место можно попасть только по брони в директ.

🍷2 января на улице Радищева, 24, в жилом комплексе Forum City откроется винный бар «Невинные люди». Если хотите зайти на бокал вина в каникулы, лучше уже сейчас бронировать столик.

Фотографии: обложка, 3 — Breadway, 1 — Sekta Organic Wine Bar, 2 — Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург, 4 — «Гады, крабы и вино», 5 — «Леонардо дай пиццы», 6 — Kitchen at Pine Creek Golf Resort, 7 — Mammas

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