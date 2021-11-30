День рождения Double Grill & Bar и новый ресторан Grain в «Макаровском»

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🍷 В прошлую пятницу подвели итоги четвертой независимой всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards. Самый высший балл — три звезды. В Екатеринбурге их получили за лучшее предложение по рислингам винные бары Sekta Organic Wine Bar и «Био Шмио». Лучшая винная карта пиццерии с тремя звездами досталась ресторанам Pinzeria by Bontempi, Carbonara и Norra Rök, а лучшая оригинальная карта с тремя звездами — у Norra Rök, Sekta Organic Wine Bar и «Био Шмио».

👨🏼‍🍳 Кухню ресторана «Гады» покинул шеф-повар Владимир Олькиницкий. По городу уже пошли слухи: кто-то слышал, что он улетит в Америку, а другие, что уйдет в новый проект братьев Борисихиных в Екатеринбурге. Нам же шеф сказал, что он «просто ушел».

🍽 Новый проект братьев Борисихиных будет называться Grain. Место откроется на втором этаже ЖК «Макаровский» над магазином «Пятерочка» в следующем году.

🍹 1 декабря перезапустят «Хачапури для Пушкина» — открытие в обновленном формате состоится в 18:00, а 2 декабря пройдет вечеринка с традиционными танцами во дворе — его как раз украсят к зимнему сезону. В пространстве появилась барная стойка, добавилось количество столов, а само заведение теперь позиционирует себя как грузинское бистро. Тут можно будет заказать авторские коктейли от бармена проекта «Аутентичная Уральская Кухня» Назара Козубекова, от пихтового джин-тоника до тархунового сауэра, а с 11 утра съесть блюда из меню бранчей, которые раньше готовили только по выходным. А еще каждую неделю обещают удивлять тайным блюдом, которого не будет в меню.

🥟 Создатель азиатского бистро Dong Po Евгений Урюпин запускает фабрику еды по приготовлению натуральных колбас, азиатской лапши и пельменей. Азиатские блюда и мясные деликатесы можно будет заказать онлайн. Сейчас команда Урюпина работает над созданием приложения.

🍽 Компания «Реста Менеджмент» откроет весной 11-й ресторан в Екатеринбурге, на этот раз в клубном доме «Ривьера». Название и концепт не раскрывают, но говорят, что это будет «стильный и современный проект про гастрономию и осознанное потребление с одной из самых больших в городе винных карт».