День рождения Double Grill & Bar и новый ресторан Grain в «Макаровском» А также перезапуск «Хачапури для Пушкина» и бычьи яйца в «Дружбе»
В очередном выпуске рубрики «Новости ресторанов» The Village Екатеринбург рассказывает об интересных новинках. В ресторане «Гастроли» — новые блюда от бренд-шефа Эдуарда Архипова, в винотеке Bar.olO пройдет израильский ужин, а в Bukowski Grill дарят бургер за заказ доставки.
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Новое в меню
Ресторан Vasabi
Адрес
ул. Малышева, 74
В ресторане Vasabi представили обновленное меню. Во время визита в ресторан или на сайте можно заказать роллы с опаленным лососем, сибаса в цитрусовом соусе, морских гребешков с пюре из цветной капусты с креветочным соусом, а также различные шашлычки кушияки — с говядиной, цыпленком или свининой.
Кофейня Papa Carlo
Адрес
ул. Малышева, 47а
До конца рабочей недели в кофейнях Papa Carlo готовят спешл — жюльен в заварном кольце с пармезаном и ромовую бабу. Также в заведении до сих пор действует акция: два стандартных капучино или черных кофе продают по цене одного.
Ресторан «Гастроли»
Адрес
ул. 8 Марта, 4
В конце прошлой недели в ресторане «Гастроли» презентовали новинки от бренд-шефа Эдуарда Архипова: паштет из печени индейки с мини бриошью, паве из картофеля с вяленой уткой и щучьей икрой, спагетти с мидиями и белым вином, а на десерт предлагают крем из иранских фисташек с розовой водой и домашним пломбиром.
Ресторан Cibo
В ресторане Cibo появилось семь новых коктейлей от бармена Ивана Кондратьева. Среди новинок: банановый «Беллини», коктейль с черникой, пихтой и ройбушем, а также напиток с грушей, лаймом и эстрагоном.
Ресторан «Дружба»
Адрес
ул. Красноармейская, 66
В меню китайского ресторана «Дружба» добавили аутентичные блюда из субпродуктов: говяжьи почки по-сычуаньски и бычьи яйца с молодым картофелем. Среди новинок также можно попробовать сычуаньский салат с говядиной, чили и мятой, булочки бао с хрустящей креветкой с гуакамоле и сибаса под соусом мисо.
Кафе «На куски»
В конце прошлой недели в бургерной «На куски» появились новинки от шеф-повара Дмитрия Стволкова. Теперь здесь можно попробовать салат с печеной свеклой и сыром, мозговые косточки с салатом из петрушки и хлебом, пряные домашние колбаски с острым томатным соусом, картофелем и зеленой фасолью и другие блюда.
Мероприятия
Бар Double Grill & Bar
4 декабря Double Grill & Bar празднует восьмой день рождения. Ребята придумали вечеринку в стиле фильма «Матрица» — на нее прилетит из Санкт-Петербурга бармен Гоша Кучеренко, который когда-то стоял за стойкой бара. Партнером праздника стал купажированный шотландский виски, а значит, весь вечер будут готовить коктейли на его основе. Вечеринка пройдет с 18:00 до 23:00.
Винотека и гастробар Bar.olO
4 декабря в винотеке Bar.olO пройдет израильский гастроужин с вином. Шеф-повар проекта Екатерина Сандина и шеф Дор Амитай из нового проекта Meyer Street, который откроется в Екатеринбурге, вместе приготовят ужин с традиционными блюдами. На стол подадут табуле, фалафель, салат с печеной курицей, шакшуку, хумус с бараниной, малаби на розовой воде с иранскими фисташками. Начало ужина в 19:00, стоимость участия — 3 500 рублей с персоны.
Акции
Ресторан Bukowski Grill
Адрес
ул. Карла Либкнехта, 32
При заказе доставки в ресторане Bukowski Grill от 1 000 рублей в заказ кладут купон на бургер «1984», названный в честь произведения Чарльза Буковски. Этот классический бургер с говяжьей котлетой и соусом ранч можно получить по купону при посещении ресторана.
Другие новости
🍷 В прошлую пятницу подвели итоги четвертой независимой всероссийской премии винных карт Russian Wine Awards. Самый высший балл — три звезды. В Екатеринбурге их получили за лучшее предложение по рислингам винные бары Sekta Organic Wine Bar и «Био Шмио». Лучшая винная карта пиццерии с тремя звездами досталась ресторанам Pinzeria by Bontempi, Carbonara и Norra Rök, а лучшая оригинальная карта с тремя звездами — у Norra Rök, Sekta Organic Wine Bar и «Био Шмио».
👨🏼🍳 Кухню ресторана «Гады» покинул шеф-повар Владимир Олькиницкий. По городу уже пошли слухи: кто-то слышал, что он улетит в Америку, а другие, что уйдет в новый проект братьев Борисихиных в Екатеринбурге. Нам же шеф сказал, что он «просто ушел».
🍽 Новый проект братьев Борисихиных будет называться Grain. Место откроется на втором этаже ЖК «Макаровский» над магазином «Пятерочка» в следующем году.
🍹 1 декабря перезапустят «Хачапури для Пушкина» — открытие в обновленном формате состоится в 18:00, а 2 декабря пройдет вечеринка с традиционными танцами во дворе — его как раз украсят к зимнему сезону. В пространстве появилась барная стойка, добавилось количество столов, а само заведение теперь позиционирует себя как грузинское бистро. Тут можно будет заказать авторские коктейли от бармена проекта «Аутентичная Уральская Кухня» Назара Козубекова, от пихтового джин-тоника до тархунового сауэра, а с 11 утра съесть блюда из меню бранчей, которые раньше готовили только по выходным. А еще каждую неделю обещают удивлять тайным блюдом, которого не будет в меню.
🥟 Создатель азиатского бистро Dong Po Евгений Урюпин запускает фабрику еды по приготовлению натуральных колбас, азиатской лапши и пельменей. Азиатские блюда и мясные деликатесы можно будет заказать онлайн. Сейчас команда Урюпина работает над созданием приложения.
🍽 Компания «Реста Менеджмент» откроет весной 11-й ресторан в Екатеринбурге, на этот раз в клубном доме «Ривьера». Название и концепт не раскрывают, но говорят, что это будет «стильный и современный проект про гастрономию и осознанное потребление с одной из самых больших в городе винных карт».
Фотографии: обложка, 6 — «На куски», 1 — Vasabi, 2 — Papa Carlo, 3 — «Гастроли», 4 — Cibo, 5 — «Дружба», 7 — Bukowski Grill