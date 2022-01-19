Тирамису-икра в новом ресторане The Dom в ЖК «Макаровский» А также лекция про «Черный квадрат» и другие новости ресторанов
В «Открытиях недели» мы расскажем о новом проекте в ЖК «Макаровский» — ресторане The Dom, где подают тирамису в виде банки черной икры и куриный паштет в форме желтых утят. А еще про то, как можно провести вечер: лекция об искусстве в Gavi, винный ужин в Carbonara или ужин в Sekta от шеф-повара сочинского проекта Red Fox Юрия Косторева. В конце ответ на вопрос — что появилось в баре «Мелодия» за стойкой диджея?
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Открытия
Ресторан The Dom
Адрес
Олимпийская набережная, 9/2
Режим работы
с воскресенья по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00
Телефон
+7(343)271-01-17
В прошедшее воскресенье в ЖК «Макаровский» в техническом режиме открылся ресторан The Dom. Возможно, создатели проекта хотели создать место, где каждый почувствует себя как дома, поэтому же и официанты ходят в черных пижамах. Но, скорее всего, была и другая идея. К сожалению, о концепции места никто из представителей заведения не рассказал.
Ресторан The Dom двухуровневый — на втором есть зоны для курения кальянов, но пахнет ими и в туалете на первом этаже. Вообще место рассчитано на семейный визит, поэтому на нижнем уровне есть небольшая детская зона слева от входа. Также в ресторане организованы залы для банкетов.
Кухню The Dom возглавил шеф-повар Егор Наумов. Когда-то он работал в панорамном ресторане Kitchen, а до этого — в ресторане пятизвездочного отеля в Черногории Oak Leaf Residences. В меню есть пицца, паста, пирог с лечо и специалитеты с вау-подачей. Исходя из названия места и из того, что заведение находится в жилом доме, ждешь чего-то простого и домашнего, но сложно назвать блюда такими. Например, тар-тар из форели выносят в половинке авокадо, которое выложено в тарелке на льду; куриный паштет — в форме двух желтых утят на яблочной пене, и кажется, что они плавают в ванной; пасту украшают живыми цветами; а десерт тирамису, как и в московском ресторане «Сахалин», подают в банке из-под черной икры, которую имитирует кофейная.
Со временем в The Dom появятся завтраки и детское меню. Пока что ресторан работает с 12:00. Новое место явно выделяется в Екатеринбурге вау-подачей блюд, но для столичных проектов паштет в форме утенка уже не вызывает удивление, ведь, например, в Aq Kitchen его так подают с 2015 года. Но в нашем городе такую идею реализовали только сейчас.
Цитаты из меню
Утиный паштет с творожным сыром и соусом хойсин — 520 рублей
Лангустины, запеченные в тархуне, с кремом из фенхеля и маринованным яблоком — 460 рублей
Паста пакери с томатами, базиликом и страчателлой — 420 рублей
Пицца «Маргарита» с рассольной моцареллой — 390 рублей
Малиновый мусс с конфи из инжира — 330 рублей
Новости ресторанов
Кофейня Papa Carlo
Адрес
ул. Малышева, 47а
Теперь по будням кофейня Papa Carlo в «Бруснике» работает с 7:00. А к любому заказанному до 11:00 блюду в подарок подадут чай, капучино или черный кофе. Такая же акция действует и в Ельцин Центре, правда, там завтраки по будням начинаются с 8:00. У кофейни новый шеф — Юрий Самоделкин, который также работает в безглютеновом кафе «Варвара». Уже в эти выходные возобновятся бранчи — будут готовить пасту орзо с белыми грибами, ромовую бабу и напиток-сюрприз.
Ресторан Gavi
19 января в ресторане Gavi состоится вечерний лекторий «Ключ к разгадке „Черного квадрата“». Лектор — Зябликова-Исакова Ирина Владимировна, эксперт Министерства культуры РФ, член международной ассоциации искусствоведов (АИС). Стоимость участия — 1 000 рублей с персоны, в эту сумму входит чай или кофе с домашними кантуччи.
Винный бар Sekta Organic Wine Bar
В воскресенье, 23 января, в винном баре Sekta пройдет ужин шеф-повара сочинского проекта Red Fox из семейства White Rabbit Family Юрия Косторева. В меню вечера один напиток — коктейль «Мухоморы и деревянные конфеты» и пять блюд, среди которых: аджика, тыква, икра и тыквенное молочко; стерлядь, фейхоа и щавель; перепелка с пастэ и облепихой; хурма, мороженое из ряженки. Начало ужина в 19:00. Стоимость участия — 5 000 рублей с персоны. Купить билет можно на сайте винного бара.
Ресторан Carbonara
27 января в ресторане Carbonara пройдет винный ужин. В меню от шефа Михаила Аракелова: хурма с фейхоа; тунец с сальсой из оливок и цедрой апельсина; фетучини в соусе из паприки и арахисовой пасты с томатами и горгонзолой; стейк турнедо с креветкой и биском. Напитки вечера представит винный эксперт из компании DP-Trade Дмитрий Красильников. Начало в 20:00. Стоимость участия — 3 000 рублей.
Остерия Jazzy Sorriso
Адрес
ул. Попова, 25
27 января в остерии Jazzy Sorriso запланирован винный ужин в коллаборации с винотекой Win-Win, посвященный итальянскому региону Венето. В меню: сет брускетт из поленты с вином гарганега-шардоне; паста тальятелле с рагу из оленя с вальполичеллой; мясо «Боллито кон Пеара» с амароне и торт «Путана» с темными ягодами и речото. Начало в 20:00. Стоимость участия — 3 000 рублей с персоны. Все участники получат сертификат на 1 000 рублей в винотеку Win-Win.
Ресторан Vasabi
Адрес
ул. Малышева, 74
27 января в ресторане Vasabi состоится гастроужин от шеф-повара Андрея Берсенева. В меню: ролл с мясом краба, страчателлой, вареньем из томатов черри и копченые сливки; креветки в лепестках миндаля, с хурмой, кремом из васаби и томатами в соусе ким чи и лосось с икрой, мисо-соусом и маринованным желтком. Начало в 19:00, стоимость участия — 1 900 рублей с персоны.
Ресторан «Хинкали Котэ»
Адрес
ул. 8 Марта, 46, Estory
В корнере «Хинкали Котэ» на Estory появились новинки: люля-кебаб с курицей и с бараниной; шашлыки из телятины; джамбо-чебуреки с курицей и хинкали с картофелем и грибами.
Другие новости
🙌🏻 Ресторан «Большой грузинский» в выходные запустил благотворительную доставку блюд. Все деньги с заказов на сайте или в приложении будут отправлены в помощь грузинскому мальчику с СМА Марку Угрехелидзе, которого курирует «Фонд Ройзмана».
🥙 Израильское бистро Meyer Street, которое появится на Малышева, 27, запустило доставку. Можно заказать блюда в приложениях «Яндекс.Еда» или Delivery club. В меню: домашний куриный паштет; салат табуле; классический хумус; пита с фалафелем и другие блюда.
💸 Бистро «Фартук»» на Вильгельма де Геннина, 34, от команды Kitchen Family продается. Проект стоит 6,5 миллионов рублей. Если вы заинтересовались, то напишите в директ ресторатору Николе Павловичу.
❌ На фудмаркете Estory закрылся корнер кафе осознанного питания «Мы есть». Теперь за матчей, смузи и зелеными салатами можно зайти в одноименное кафе на втором этаже пятой очереди «Гринвича».
🌆 В баре «Мелодия» у стойки диджея появилась мозаика с изображением перекрестка Первомайской-Луначарского с Городком чекистов и трамвайной линией. Автор пано — дизайнер Анастасия Москвина.
Фотографии: обложка, 7 — «Хинкали Котэ», 1 — The Dom, 2 — Papa Carlo, 3 — Gavi, 4 — Sekta Organic Wine Bar, 5 — Carbonara, 6 — Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург