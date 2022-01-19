Тирамису-икра в новом ресторане The Dom в ЖК «Макаровский»

Ресторан The Dom

Адрес Олимпийская набережная, 9/2 Режим работы с воскресенья по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00 Телефон +7(343)271-01-17 TheDom Instagram

В прошедшее воскресенье в ЖК «Макаровский» в техническом режиме открылся ресторан The Dom. Возможно, создатели проекта хотели создать место, где каждый почувствует себя как дома, поэтому же и официанты ходят в черных пижамах. Но, скорее всего, была и другая идея. К сожалению, о концепции места никто из представителей заведения не рассказал.

Ресторан The Dom двухуровневый — на втором есть зоны для курения кальянов, но пахнет ими и в туалете на первом этаже. Вообще место рассчитано на семейный визит, поэтому на нижнем уровне есть небольшая детская зона слева от входа. Также в ресторане организованы залы для банкетов.

Кухню The Dom возглавил шеф-повар Егор Наумов. Когда-то он работал в панорамном ресторане Kitchen, а до этого — в ресторане пятизвездочного отеля в Черногории Oak Leaf Residences. В меню есть пицца, паста, пирог с лечо и специалитеты с вау-подачей. Исходя из названия места и из того, что заведение находится в жилом доме, ждешь чего-то простого и домашнего, но сложно назвать блюда такими. Например, тар-тар из форели выносят в половинке авокадо, которое выложено в тарелке на льду; куриный паштет — в форме двух желтых утят на яблочной пене, и кажется, что они плавают в ванной; пасту украшают живыми цветами; а десерт тирамису, как и в московском ресторане «Сахалин», подают в банке из-под черной икры, которую имитирует кофейная.

Со временем в The Dom появятся завтраки и детское меню. Пока что ресторан работает с 12:00. Новое место явно выделяется в Екатеринбурге вау-подачей блюд, но для столичных проектов паштет в форме утенка уже не вызывает удивление, ведь, например, в Aq Kitchen его так подают с 2015 года. Но в нашем городе такую идею реализовали только сейчас.

Цитаты из меню

Утиный паштет с творожным сыром и соусом хойсин — 520 рублей

Лангустины, запеченные в тархуне, с кремом из фенхеля и маринованным яблоком — 460 рублей

Паста пакери с томатами, базиликом и страчателлой — 420 рублей

Пицца «Маргарита» с рассольной моцареллой — 390 рублей

Малиновый мусс с конфи из инжира — 330 рублей