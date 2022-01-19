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Открытия недели19 января 2022

Тирамису-икра в новом ресторане The Dom в ЖК «Макаровский» А также лекция про «Черный квадрат» и другие новости ресторанов

Тирамису-икра в новом ресторане The Dom в ЖК «Макаровский»
АвторЛилия Низамова

В «Открытиях недели» мы расскажем о новом проекте в ЖК «Макаровский» — ресторане The Dom, где подают тирамису в виде банки черной икры и куриный паштет в форме желтых утят. А еще про то, как можно провести вечер: лекция об искусстве в Gavi, винный ужин в Carbonara или ужин в Sekta от шеф-повара сочинского проекта Red Fox Юрия Косторева. В конце ответ на вопрос — что появилось в баре «Мелодия» за стойкой диджея?

Чтобы в The Village Екатеринбург узнали о вашем проекте или новостях, отправьте письмо с описанием, ссылками и фото на почту ekb@the-village.ru.

Открытия

Ресторан The Dom

Адрес

Олимпийская набережная, 9/2

Режим работы

с воскресенья по четверг с 12:00 до 24:00, в пятницу и субботу с 12:00 до 02:00

Телефон

+7(343)271-01-17

TheDom
Instagram

В прошедшее воскресенье в ЖК «Макаровский» в техническом режиме открылся ресторан The Dom. Возможно, создатели проекта хотели создать место, где каждый почувствует себя как дома, поэтому же и официанты ходят в черных пижамах. Но, скорее всего, была и другая идея. К сожалению, о концепции места никто из представителей заведения не рассказал.

Ресторан The Dom двухуровневый — на втором есть зоны для курения кальянов, но пахнет ими и в туалете на первом этаже. Вообще место рассчитано на семейный визит, поэтому на нижнем уровне есть небольшая детская зона слева от входа. Также в ресторане организованы залы для банкетов.

Кухню The Dom возглавил шеф-повар Егор Наумов. Когда-то он работал в панорамном ресторане Kitchen, а до этого — в ресторане пятизвездочного отеля в Черногории Oak Leaf Residences. В меню есть пицца, паста, пирог с лечо и специалитеты с вау-подачей. Исходя из названия места и из того, что заведение находится в жилом доме, ждешь чего-то простого и домашнего, но сложно назвать блюда такими. Например, тар-тар из форели выносят в половинке авокадо, которое выложено в тарелке на льду; куриный паштет — в форме двух желтых утят на яблочной пене, и кажется, что они плавают в ванной; пасту украшают живыми цветами; а десерт тирамису, как и в московском ресторане «Сахалин», подают в банке из-под черной икры, которую имитирует кофейная.

Со временем в The Dom появятся завтраки и детское меню. Пока что ресторан работает с 12:00. Новое место явно выделяется в Екатеринбурге вау-подачей блюд, но для столичных проектов паштет в форме утенка уже не вызывает удивление, ведь, например, в Aq Kitchen его так подают с 2015 года. Но в нашем городе такую идею реализовали только сейчас.

Цитаты из меню

Утиный паштет с творожным сыром и соусом хойсин — 520 рублей

Лангустины, запеченные в тархуне, с кремом из фенхеля и маринованным яблоком — 460 рублей

Паста пакери с томатами, базиликом и страчателлой — 420 рублей

Пицца «Маргарита» с рассольной моцареллой — 390 рублей

Малиновый мусс с конфи из инжира — 330 рублей

Новости ресторанов

Кофейня Papa Carlo

Адрес

ул. Малышева, 47а

Papacarlo.coffee
Instagram

Теперь по будням кофейня Papa Carlo в «Бруснике» работает с 7:00. А к любому заказанному до 11:00 блюду в подарок подадут чай, капучино или черный кофе. Такая же акция действует и в Ельцин Центре, правда, там завтраки по будням начинаются с 8:00. У кофейни новый шеф — Юрий Самоделкин, который также работает в безглютеновом кафе «Варвара». Уже в эти выходные возобновятся бранчи — будут готовить пасту орзо с белыми грибами, ромовую бабу и напиток-сюрприз.

Ресторан Gavi

Адрес

ул. Горького, 26

Gavi
Instagram

19 января в ресторане Gavi состоится вечерний лекторий «Ключ к разгадке „Черного квадрата“». Лектор — Зябликова-Исакова Ирина Владимировна, эксперт Министерства культуры РФ, член международной ассоциации искусствоведов (АИС). Стоимость участия — 1 000 рублей с персоны, в эту сумму входит чай или кофе с домашними кантуччи.

Винный бар Sekta Organic Wine Bar

Адрес

Верх-Исетский бульвар, 15

Sekta
Instagram

В воскресенье, 23 января, в винном баре Sekta пройдет ужин шеф-повара сочинского проекта Red Fox из семейства White Rabbit Family Юрия Косторева. В меню вечера один напиток — коктейль «Мухоморы и деревянные конфеты» и пять блюд, среди которых: аджика, тыква, икра и тыквенное молочко; стерлядь, фейхоа и щавель; перепелка с пастэ и облепихой; хурма, мороженое из ряженки. Начало ужина в 19:00. Стоимость участия — 5 000 рублей с персоны. Купить билет можно на сайте винного бара.

Ресторан Carbonara

Адрес

пр-т Ленина, 25, 3 этаж ТЦ «Европа»

Carbonara
Instagram

27 января в ресторане Carbonara пройдет винный ужин. В меню от шефа Михаила Аракелова: хурма с фейхоа; тунец с сальсой из оливок и цедрой апельсина; фетучини в соусе из паприки и арахисовой пасты с томатами и горгонзолой; стейк турнедо с креветкой и биском. Напитки вечера представит винный эксперт из компании DP-Trade Дмитрий Красильников. Начало в 20:00. Стоимость участия — 3 000 рублей.

Остерия Jazzy Sorriso

Адрес

ул. Попова, 25

Instagram

27 января в остерии Jazzy Sorriso запланирован винный ужин в коллаборации с винотекой Win-Win, посвященный итальянскому региону Венето. В меню: сет брускетт из поленты с вином гарганега-шардоне; паста тальятелле с рагу из оленя с вальполичеллой; мясо «Боллито кон Пеара» с амароне и торт «Путана» с темными ягодами и речото. Начало в 20:00. Стоимость участия — 3 000 рублей с персоны. Все участники получат сертификат на 1 000 рублей в винотеку Win-Win.

Ресторан Vasabi

Адрес

ул. Малышева, 74

Vasabi-rest
Instagram

27 января в ресторане Vasabi состоится гастроужин от шеф-повара Андрея Берсенева. В меню: ролл с мясом краба, страчателлой, вареньем из томатов черри и копченые сливки; креветки в лепестках миндаля, с хурмой, кремом из васаби и томатами в соусе ким чи и лосось с икрой, мисо-соусом и маринованным желтком. Начало в 19:00, стоимость участия — 1 900 рублей с персоны.

Ресторан «Хинкали Котэ»

Адрес

ул. 8 Марта, 46, Estory

Instagram

В корнере «Хинкали Котэ» на Estory появились новинки: люля-кебаб с курицей и с бараниной; шашлыки из телятины; джамбо-чебуреки с курицей и хинкали с картофелем и грибами.

Другие новости

🙌🏻 Ресторан «Большой грузинский» в выходные запустил благотворительную доставку блюд. Все деньги с заказов на сайте или в приложении будут отправлены в помощь грузинскому мальчику с СМА Марку Угрехелидзе, которого курирует «Фонд Ройзмана».

🥙 Израильское бистро Meyer Street, которое появится на Малышева, 27, запустило доставку. Можно заказать блюда в приложениях «Яндекс.Еда» или Delivery club. В меню: домашний куриный паштет; салат табуле; классический хумус; пита с фалафелем и другие блюда.

💸 Бистро «Фартук»» на Вильгельма де Геннина, 34, от команды Kitchen Family продается. Проект стоит 6,5 миллионов рублей. Если вы заинтересовались, то напишите в директ ресторатору Николе Павловичу.

❌ На фудмаркете Estory закрылся корнер кафе осознанного питания «Мы есть». Теперь за матчей, смузи и зелеными салатами можно зайти в одноименное кафе на втором этаже пятой очереди «Гринвича».

🌆 В баре «Мелодия» у стойки диджея появилась мозаика с изображением перекрестка Первомайской-Луначарского с Городком чекистов и трамвайной линией. Автор пано — дизайнер Анастасия Москвина.

Фотографии: обложка, 7 — «Хинкали Котэ», 1 — The Dom, 2 — Papa Carlo, 3 — Gavi, 4 — Sekta Organic Wine Bar, 5 — Carbonara, 6 — Сергей Потеряев / The Village Екатеринбург

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