Ресторан Muse на Большой Никитской, кофейня Energy Coffee на Энергетической улице, салат-шоп Dopamine на Усачевском

Гастроли Максима Любимова из Leo Wine & Kitchen (Ростов-на-Дону) в Pizza 22 cm

В ноябре в ресторанах Pizza 22 cm в Москве и Санкт-Петербурге проект «Шефская пицца» продолжает Максим Любимов, шеф-повар и совладелец Leo Wine & Kitchen — выдающегося ресторана сезонной кухни юга России.

Максим предлагает гостям Pizza 22 cm пиццу с печеным баклажаном и мухаммарой. Также в состав этой пиццы добавляется моцарелла, шпинат, кинза, маринованный лук, грецкий орех, разные специи и острый соус шрирача (560 руб.).

Бранч с козленком в Barbosco

После недолгих «каникул» в Barbosco возвращаются еженедельные воскресные бранчи, которые каждый раз объединены общей темой. Ближайший пройдет 14 ноября (с 14:00 до 18:00) и будет посвящен мясу фермерского козленка.

Во время «Бранча с козленком» гостям представят три блюда. На закуску приготовят томленого на протяжении 12 часов козленка с баклажаном и пхали (780 руб.). Продолжить рекомендуют пастой паппарделле домашнего приготовления с рагу из козленка (750 руб.). Центральное место в меню занимает запеченная лопатка козленка с чили-сальсой (1 450 руб.). В качестве сопровождения к лопатке подадут теплую лепешку, а также предложат выбрать гарнир: томаты с ореховой заправкой, салатные листья или жареный беби-картофель.

Тема каждого бранча всегда продолжается и в напитках. Так, например, во время «Бранча с козленком» гости смогут попробовать грушевый Old Fashioned (750 руб.) из осенней карты Barbosco, а также заказать вина Cosaque и Galickii Galickii по бокалам (650 руб.). Бранч сопровождается музыкальным сетом от Эвы Вострокнутовой.

Новые блюда во Flâner

Бренд-шеф Flâner Эли Штейн добавил в меню несколько позиций с абсолютно разными корнями — от арабского стритфуда и персидского slow food до франко-перуанских мотивов.

Первая новинка — араис с ягненком. Это открытая пита гриль с томленым в течение 10 часов ягненком и густым йогуртом (680 руб.). Также появилась сирийская намазка мхаммара из обжаренных на гриле перцев рамиро, грецких орехов, гранатового сиропа и свежемолотых специй (690 руб.), долго томленые говяжьи щечки (1 050 руб.), молодая морковь, крем из сельдерея и соус из имбиря и гранатового сока.

А также целый (и огромный) морской сибас (4 800 руб.) на углях и с топленым пряным маслом; овощи на гриле с перцем рамиро, заатаром и кремовым миндально-чесночным соусом скордалья (360 руб.); утиная грудка, снятая с гриля и поданная с хумусом и турецким овощным салатом эзме (720 руб.); алиоли спагетини (650 руб.) с диким кальмаром, тапенадой из оливок и тартар «Табуле» (980 руб.) из дикой рыбы дорады с турецким булгуром и кремом из цветной капусты. Из Франции «пришел» креветочный биск в соусе к диким креветкам (1 400 руб.) — из белого вина, с азиатским араком, сливочным маслом и перцем чили.

Сезонный дроп в Sartoria Lamberti

В новом дропе шесть новинок: для адептов ЗОЖ, пескетарианцев, влюбленных в пасту и скучающих по Средиземноморью.

В качестве антре — карпаччо из артишока и тыквы (1 550 рублей), для которого артишоки обжаривают с мятой, а тыкву маринуют в кунжутном соусе. Добавить овощам изящности призваны сыр пекорино и трюфельное масло. В Raw-баре Sartoria Lamberti внушительный ассортимент карпаччо, севиче и тартаров, но появились и новые вариации: тартар из сибаса, фейхоа и базилик (1 150 руб.) и севиче из гребешка и кокосовый соус (790 руб.). Главная интрига тартара — сочетание рыбы и спелого фейхоа и кетчуп из сельдерея, а севиче стоит заказать, чтобы попробовать кокосовый мусс, которым заправляются морепродукты. Горячая закуска продолжает заявленную в прошлых меню тему пасты-обманки — это равиоли из сыра грюйер с фенхелем и тыквой, гребешок и фуа-гра (1 490 руб.).

Другие новинки — томатный суп с трюфелем (840 руб.) и мидии, палтус, картофель конфи, томаты и каперсы (1 350 руб.) в качестве горячего блюда.

Новые коктейли в Caffé Mandy’s

Шеф-бармен Caffé Mandy’s Геворг Егиян предлагает восемь новых коктейлей. Три из них — горячие алкогольные. The Mulled Is Wine — авторская вариация глинтвейна с добавлением имбиря и абрикосового бренди. Mandy’s Coffee — фирменный айриш-кофе, где место сливок занял крем намелака на основе белого шоколада. И The Big Apple — микс, в котором сошлись испанский сидр, пряный ром и специи.

Пара следующих новинок — холодные дринки. Коктейль Fall For You — это кальвадос, ликер и корица. Purple Rain — микс ярко-фиолетового цвета с настоянным на тайском синем чае джине, с алоэ и домашним кордиалом из лемонграсса.

Среди безалкогольных новинок — облепиховый, ягодный и тропический миксы.

Новая коктейльная карта в La Vie Aquatique

Этой осенью бренд-бармен сети Андрей Корнилов из 8 OZ разделил коктейльную карту, согласно классификации вин, на сладкие, сухие, розовые, органику, цветочные, фруктово-ягодные.

Первая новинка — Tropic Epic, в составе микса: просекко, маракуйя и пряный ром на жареном рисе. Другой коктейль на игристом — Punch de Plage. Здесь также присутствует пряный ром, а еще молоко и немного экзотики в виде свежего ананаса, листьев лайма и кокоса. Найти пузырьки также можно в Epici, содержащем еловый кордиал, вермут и кардамон. Или в миксе En Mer, в котором за свежесть моря отвечает дуэт рома и мяты.

На основе тихого вина в La Vie Aquatique готовят коктейль Botanical. В его составе — дистиллят орегано, руккола, мед и розе. Или Snack: в нем соединяются джин, лимончелло, грюнер и бенедиктин. К коктейлю в ракушке подают тартар из гребешка с цитрусовой заправкой. Последняя новинка — Dessert. В нем нет вина, зато есть джин, груша и розмарин. Напиток подается с пеной из сыра дорблю и грушевым печеньем собственного приготовления.

Новые завтраки в ресторане «Л.Е.С.»

Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.», гастроботаник Андрей Колодяжный обновил меню ботанических завтраков, дополнив его блюдами с использованием дикоросов и сезонных продуктов.

Первая из новинок — тост с крабом, маринованной цветной капустой и трюфелем (1 350 руб.). Помимо него, в меню добавились вафли из кабачков с кремом с добавлением тархуна, лососем, брусникой и цветами (520 руб.) и френч-тост с хурмой, страчателлой и ростками льна (580 руб.).

Еще одно новое блюдо — кейк из креветки — Андрей сочетает с фенхелем и трюфельным маслом (780 руб.), а позиции из яиц пополнили скрэмбл с салатом из креветки и авокадо (680 руб.) и омлет с камамбером и эспумой из пармезана (580 руб.). Обновилась подача классических сырников — теперь шеф-повар сопровождает их соусом из диких ягод (460 руб.).

В утренней барной карте гостей ждет уже новогодний апдейт домашней комбучи, которую ферментируют прямо на кухне ресторана — теперь она настаивается вместе с облепихой и елью (350 руб.).

Завтраки в «Л.Е.С.» подают с 08:00 до 12:00 по будням и с 08:00 до 14:00 по выходным.