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Открытия недели12 ноября 2021

Ресторан Muse на Большой Никитской, кофейня Energy Coffee на Энергетической улице, салат-шоп Dopamine на Усачевском

Ресторан Muse на Большой Никитской, кофейня Energy Coffee на Энергетической улице, салат-шоп Dopamine на Усачевском

Нарядный ресторан Londri в Дмитровском переулке и камерный Muse на Большой Никитской, салат-шоп на Усачевском рынке Dopamine, кофейня для энергичных Energy Coffee в Энергетическом переулке, гастроли Максима Любимова из Leo Wine & Kitchen в Pizza 22 cm, бранч с козленком в Barbosco, новые коктейли в Caffé Mandy’s и La Vie Aquatique и другие новости ресторанов этой недели.

Londri

Адрес

Дмитровский пер., 11

Часы работы

вс. — чт.: 12:00–00:00;

пт. — сб.: 12:00–02:00.

Средний чек

2 000 рублей

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Londri — новый проект холдинга Lucky Group в Дмитровском переулке, которым занимаются Иван Кукарских, Богдан Панченко и Глен Баллис. Шеф-поваром места стал Александр Штепа (Pinch, Ugolëk, KM20), который прежде стажировался в Италии. Упор в меню сделали на средиземноморскую классику в авторском прочтении.

Севиче из сибаса подают с соусом из крыжовника и масла кафрского лайма. Фритто мисто из креветок, осьминога и кальмара обжаривают в безглютеновой темпуре и сервируют соусом тартар. Лопатку, томленную с можжевеловыми ягодами и пряными травами, готовят с овощами в печи и подают с халапеньо, заготовленными на зиму. Вонголе обжаривают в классическом соусе АОР (Aglio, Olio e Peperoncino) с белым вином и тимьяном. В десертах — тарт татен из слоеного теста с яблоками и карамелью, тарт со сливочным кремом и свежей земляникой.

В коктейльной карте от команды шеф-бармена Lucky Group Максима Горелика и бар-менеджера Сергея Колохова собраны авторские ликеры и миксы, названные именами эпох и личностей: Al Papa на граппе с барбарисом или Josephine c шоколадным ликером и кафрским лаймом. В винной карте от шеф-сомелье Дмитрия Кипелкина большой выбор игристых вин по бокалам, автохтонных сортов и Старого Света.

Muse

Адрес

ул. Большая Никитская, 14/2, стр. 7

Часы работы

пн. — вс.: 12:00–23:30

Средний чек

2 000 рублей

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Светлый ресторан на Большой Никитской — новый проект ресторатора Александра Оганезова (Remy Kitchen bakery, Pino Restaurant Bar, Gentle, Cutfish), который возглавил шеф-повар Руслан Поляков.

Интерьером занималась дизайнер Женя Ужегова (Living Now Studio): в просторном помещении много света, открытая кухня, окруженная барной стойкой, светлая мебель с белыми скатертями и плетеными креслами.

В обширном меню найдется и раздел raw с морепродуктами и рыбой, и более привычные закуски и салаты в эффектной подаче, и горячие блюда вроде осьминога по-галийски, утиной ножки конфи с пюре, стейка Россини и лангета (ломтики говядины с тертым камамбером и желтком, которые перемешиваются перед подачей). Также есть паста и ризотто, вкладка с индийской кухней и десерты. Последние можно выбрать по меню или с нарядной тележки, которую привезут к столику.

В Muse обширная винная карта, в которой соседствуют дорогие и более бюджетные опции, классика и интересные варианты вроде петнатов или натуральных вин. В коктейльном меню — 12 вариантов low ABV от шеф-бармена Виталия Скрипчинского, которые представляют собой любопытные твисты на классику.

Mastersuit

Адрес

ул. Пречистенка, 13

Часы работы

10:00–22:00

Средний чек

1 500 рублей

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Московский бутик-ателье «Мастерская классического костюма» Mastersuit, который работает в Москве с 1997 года, открыл собственное fashion-кафе. Место расположено на Пречистенке и представляет собой мультипространство, которое работает как полноценное кафе, где проходят серии необычных ужинов, а также место, где можно купить готовый костюм или что-то еще из одежды.

В меню — comfort food и завтраки, которые подают весь день. Заказать можно ризотто с белыми грибами и трюфелем или говяжью вырезку со шпинатом и глазурью из кваса; страчателлу со сливой, карамелизированным орехом пекан или запеченный камамбер с мостардой. Есть также открытые равиоли с тигровыми креветками и эспумой из пармезана, карпаччо из цветной капусты с пармезаном и трюфелем и том-ям.

В разделе с завтраками акцент делают на яйца бенедикт. Представлены самые разные вариации этого блюда: с тамбовским окороком, с креветками, с авокадо, с лососем. Кроме бенедикт, есть скрэмбл с трюфелем, слайсами авокадо и салатом корн, нежные сырники из фермерского творога и несколько видов каш.

Заодно в Mastersuit café организуют мультисенсорные мероприятия. Ближайший («Ужин чувств») — 18 ноября, своеобразное исследование еды и нетрадиционная трапеза. Во время ужина настроение определяется человеческим взаимодействием и восприятием специального аудио- и видеоряда. Пища меняет формы и текстуры.

Dopamine salad shop

Адрес

Усачевский рынок, ул. Усачева, 26

Часы работы

10:00–22:00

Средний чек

800 рублей

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Dopamine — новый проект Ольги Никифоровой и Анны Прахт и шеф-повара, петербуржца Руслана Закирова (Kuznya House), который представляет собой свежий взгляд на ЗОЖ-культуру: разумный подход к здоровой еде без крайностей, но с заботой о себе.

В основе меню — оверсайз-салаты из необычных продуктов с запоминающимся вкусом. Блюда подходят для различных систем питания (500–600 граммов каждый): есть тотально зеленый с брокколи и авокадо (680 руб.), сытный с криспи-курицей (660 руб.), печеной тыквой и булгуром (560 руб.), с рыбой или креветками — всего 10 вариантов. Помимо салата, заказать можно врапы — твист на знакомую уличную еду и салаты в другой подаче, с использованием тонкого бездрожжевого лаваша. Также в меню есть супы.

Авторские заправки от Руслана Закирова можно купить и экспериментировать дома, в каждой из них более десяти ингредиентов: «Кокосовый тахини», «Ореховый крем», «Сладкий мисо», «Азия» и сладковатая заправка «Дижонский мед».

Energy Coffee

Адрес

ул. Энергетическая, 14, корп. 1

Часы работы

пн. — пт.: 08:00–20:00;

сб. — вс.: 09:00–21:00

Средний чек

1 000 рублей

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Новый проект в районе Лефортово от Насти Годуновой (кофейный бренд-шеф ресторанов Lucky Group, совладелица Lawanda Store, бывший Good Enough), который она делает с мужем Игорем и сооснователями Lawanda Store Ильей и Вандой. Место открылось на доставку во время «нерабочих дней», а с 8 ноября работает в полную силу.

Внутри небольшого пространства много белого, большие окна, мебель из светлого дерева и нарядная стойка для заказов.

В меню — кофейная классика и альтернатива, которой занимается Дмитрий Дагаев из Adept, плюс завтраки, сэндвичи и пухлые вафли. Заказать можно сэндвич гриль-чиз (370 руб.) или сэндвич с пастрами (500 руб.), поке с лососем, тунцом или цыпленком (390 руб.), суп дня и вафли (300 руб.): сладкие с муссом из сгущенки и ягодами или с муссом фета. К последним можно добавить пастрами, лосося, тамбовский окорок или яйцо пашот.

Завтраки подают с 08:00 до 12:00. В утреннем меню: шакшука (420 руб.) и запеканка (300 руб.), завтрак «Энергия» с круассаном, глазированным сырком и маленьким капучино (350 руб.), воздушный омлет с томатами и фетой (300 руб.) и другие сытные опции.

За эспрессо попросят 120 руб., за флэт уайт — 190 руб., за латте — 210 руб. Есть авторские напитки: латте «Орешек со сгущенкой», латте «Лимонный пирог» и раф «Лаванда», а еще матча и несколько видов чая.

Гастроли Максима Любимова из Leo Wine & Kitchen (Ростов-на-Дону) в Pizza 22 cm

В ноябре в ресторанах Pizza 22 cm в Москве и Санкт-Петербурге проект «Шефская пицца» продолжает Максим Любимов, шеф-повар и совладелец Leo Wine & Kitchen — выдающегося ресторана сезонной кухни юга России.

Максим предлагает гостям Pizza 22 cm пиццу с печеным баклажаном и мухаммарой. Также в состав этой пиццы добавляется моцарелла, шпинат, кинза, маринованный лук, грецкий орех, разные специи и острый соус шрирача (560 руб.).

Бранч с козленком в Barbosco

После недолгих «каникул» в Barbosco возвращаются еженедельные воскресные бранчи, которые каждый раз объединены общей темой. Ближайший пройдет 14 ноября (с 14:00 до 18:00) и будет посвящен мясу фермерского козленка.

Во время «Бранча с козленком» гостям представят три блюда. На закуску приготовят томленого на протяжении 12 часов козленка с баклажаном и пхали (780 руб.). Продолжить рекомендуют пастой паппарделле домашнего приготовления с рагу из козленка (750 руб.). Центральное место в меню занимает запеченная лопатка козленка с чили-сальсой (1 450 руб.). В качестве сопровождения к лопатке подадут теплую лепешку, а также предложат выбрать гарнир: томаты с ореховой заправкой, салатные листья или жареный беби-картофель.

Тема каждого бранча всегда продолжается и в напитках. Так, например, во время «Бранча с козленком» гости смогут попробовать грушевый Old Fashioned (750 руб.) из осенней карты Barbosco, а также заказать вина Cosaque и Galickii Galickii по бокалам (650 руб.). Бранч сопровождается музыкальным сетом от Эвы Вострокнутовой.

Новые блюда во Flâner

Бренд-шеф Flâner Эли Штейн добавил в меню несколько позиций с абсолютно разными корнями — от арабского стритфуда и персидского slow food до франко-перуанских мотивов.

Первая новинка — араис с ягненком. Это открытая пита гриль с томленым в течение 10 часов ягненком и густым йогуртом (680 руб.). Также появилась сирийская намазка мхаммара из обжаренных на гриле перцев рамиро, грецких орехов, гранатового сиропа и свежемолотых специй (690 руб.), долго томленые говяжьи щечки (1 050 руб.), молодая морковь, крем из сельдерея и соус из имбиря и гранатового сока.

А также целый (и огромный) морской сибас (4 800 руб.) на углях и с топленым пряным маслом; овощи на гриле с перцем рамиро, заатаром и кремовым миндально-чесночным соусом скордалья (360 руб.); утиная грудка, снятая с гриля и поданная с хумусом и турецким овощным салатом эзме (720 руб.); алиоли спагетини (650 руб.) с диким кальмаром, тапенадой из оливок и тартар «Табуле» (980 руб.) из дикой рыбы дорады с турецким булгуром и кремом из цветной капусты. Из Франции «пришел» креветочный биск в соусе к диким креветкам (1 400 руб.) — из белого вина, с азиатским араком, сливочным маслом и перцем чили.

Сезонный дроп в Sartoria Lamberti

В новом дропе шесть новинок: для адептов ЗОЖ, пескетарианцев, влюбленных в пасту и скучающих по Средиземноморью.

В качестве антре — карпаччо из артишока и тыквы (1 550 рублей), для которого артишоки обжаривают с мятой, а тыкву маринуют в кунжутном соусе. Добавить овощам изящности призваны сыр пекорино и трюфельное масло. В Raw-баре Sartoria Lamberti внушительный ассортимент карпаччо, севиче и тартаров, но появились и новые вариации: тартар из сибаса, фейхоа и базилик (1 150 руб.) и севиче из гребешка и кокосовый соус (790 руб.). Главная интрига тартара — сочетание рыбы и спелого фейхоа и кетчуп из сельдерея, а севиче стоит заказать, чтобы попробовать кокосовый мусс, которым заправляются морепродукты. Горячая закуска продолжает заявленную в прошлых меню тему пасты-обманки — это равиоли из сыра грюйер с фенхелем и тыквой, гребешок и фуа-гра (1 490 руб.).

Другие новинки — томатный суп с трюфелем (840 руб.) и мидии, палтус, картофель конфи, томаты и каперсы (1 350 руб.) в качестве горячего блюда.

Новые коктейли в Caffé Mandy’s

Шеф-бармен Caffé Mandy’s Геворг Егиян предлагает восемь новых коктейлей. Три из них — горячие алкогольные. The Mulled Is Wine — авторская вариация глинтвейна с добавлением имбиря и абрикосового бренди. Mandy’s Coffee — фирменный айриш-кофе, где место сливок занял крем намелака на основе белого шоколада. И The Big Apple — микс, в котором сошлись испанский сидр, пряный ром и специи.

Пара следующих новинок — холодные дринки. Коктейль Fall For You — это кальвадос, ликер и корица. Purple Rain — микс ярко-фиолетового цвета с настоянным на тайском синем чае джине, с алоэ и домашним кордиалом из лемонграсса.

Среди безалкогольных новинок — облепиховый, ягодный и тропический миксы.

Новая коктейльная карта в La Vie Aquatique

Этой осенью бренд-бармен сети Андрей Корнилов из 8 OZ разделил коктейльную карту, согласно классификации вин, на сладкие, сухие, розовые, органику, цветочные, фруктово-ягодные.

Первая новинка — Tropic Epic, в составе микса: просекко, маракуйя и пряный ром на жареном рисе. Другой коктейль на игристом — Punch de Plage. Здесь также присутствует пряный ром, а еще молоко и немного экзотики в виде свежего ананаса, листьев лайма и кокоса. Найти пузырьки также можно в Epici, содержащем еловый кордиал, вермут и кардамон. Или в миксе En Mer, в котором за свежесть моря отвечает дуэт рома и мяты.

На основе тихого вина в La Vie Aquatique готовят коктейль Botanical. В его составе — дистиллят орегано, руккола, мед и розе. Или Snack: в нем соединяются джин, лимончелло, грюнер и бенедиктин. К коктейлю в ракушке подают тартар из гребешка с цитрусовой заправкой. Последняя новинка — Dessert. В нем нет вина, зато есть джин, груша и розмарин. Напиток подается с пеной из сыра дорблю и грушевым печеньем собственного приготовления.

Новые завтраки в ресторане «Л.Е.С.»

Шеф-повар ресторана «Л.Е.С.», гастроботаник Андрей Колодяжный обновил меню ботанических завтраков, дополнив его блюдами с использованием дикоросов и сезонных продуктов.

Первая из новинок — тост с крабом, маринованной цветной капустой и трюфелем (1 350 руб.). Помимо него, в меню добавились вафли из кабачков с кремом с добавлением тархуна, лососем, брусникой и цветами (520 руб.) и френч-тост с хурмой, страчателлой и ростками льна (580 руб.).

Еще одно новое блюдо — кейк из креветки — Андрей сочетает с фенхелем и трюфельным маслом (780 руб.), а позиции из яиц пополнили скрэмбл с салатом из креветки и авокадо (680 руб.) и омлет с камамбером и эспумой из пармезана (580 руб.). Обновилась подача классических сырников — теперь шеф-повар сопровождает их соусом из диких ягод (460 руб.).

В утренней барной карте гостей ждет уже новогодний апдейт домашней комбучи, которую ферментируют прямо на кухне ресторана — теперь она настаивается вместе с облепихой и елью (350 руб.).

Завтраки в «Л.Е.С.» подают с 08:00 до 12:00 по будням и с 08:00 до 14:00 по выходным.

Фотографии: обложка, 2 – Muse, 1 – Londri, 3 – Mastersuit, 4 – Dopamine salad shop, 5 – Energy Coffee

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