Царство тунца в Thunnus и берлинский стрит-фуд-бар Kiki

Thunnus

Адрес ул. Восстания, 33 Часы работы 13:00–23:00 Средний чек 2000 рублей Подробнее

На улице Восстания открылся ресторан Thunnus — кажется, первое в России заведение, которое специализируется на тунце сухого вызревания. За особую технологию, заимствованную из арсенала мясников, отвечает шеф-повар Александр Маслов (Ginza Project): он отправляет рыбу (не только тунца, но и, например, лосось) в специальную камеру, где она вызревает в течение нескольких недель. После этого ее готовят десятками разных способов: превращают в тартары и террины, добавляют в роскошный буйабес, запекают в тесте на манер говядины Веллингтон и даже подают в виде стейка томагавк на кости. Остальное меню тоже выглядит весьма занятно: есть, например, голубцы с креветками и раковыми шейками, салат с каракатицей и фланк-стейк с брокколи и соусом чимичурри.

Дизайн ресторана разработали создательница и идеолог проекта Елизавета и ее дизайн-студия Mobiliz Design & Decor. В ресторане один просторный и минималистично оформленный зал с изображением огромного тунца на одной из стен, нарядной люстрой с кристаллами и дизайнерскими столами из старинного спила дерева, выловленного в одной из рек Республики Марий Эл.