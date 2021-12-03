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Открытия недели3 декабря 2021

Царство тунца в Thunnus и берлинский стрит-фуд-бар Kiki

Thunnus

Адрес

ул. Восстания, 33

Часы работы

13:00–23:00

Средний чек

2000 рублей

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На улице Восстания открылся ресторан Thunnus — кажется, первое в России заведение, которое специализируется на тунце сухого вызревания. За особую технологию, заимствованную из арсенала мясников, отвечает шеф-повар Александр Маслов (Ginza Project): он отправляет рыбу (не только тунца, но и, например, лосось) в специальную камеру, где она вызревает в течение нескольких недель. После этого ее готовят десятками разных способов: превращают в тартары и террины, добавляют в роскошный буйабес, запекают в тесте на манер говядины Веллингтон и даже подают в виде стейка томагавк на кости. Остальное меню тоже выглядит весьма занятно: есть, например, голубцы с креветками и раковыми шейками, салат с каракатицей и фланк-стейк с брокколи и соусом чимичурри.

Дизайн ресторана разработали создательница и идеолог проекта Елизавета и ее дизайн-студия Mobiliz Design & Decor. В ресторане один просторный и минималистично оформленный зал с изображением огромного тунца на одной из стен, нарядной люстрой с кристаллами и дизайнерскими столами из старинного спила дерева, выловленного в одной из рек Республики Марий Эл.

Kiki

Адрес

Тележная ул., 8–10

Часы работы

12:00–23:00

Средний чек

500 рублей

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На Тележной улице заработало Kiki — проберлинское кафе meat free, которое специализируется на популярной уличной еде со всего света, но в авторских версиях. Например, здесь делают «нео-денер» с сыром халлуми, мак-н-чиз с вялеными томатами и чеддером, кленовый фиш-н-чипс, стейк из капусты с соусом из балтийских шпрот, ньокки с картофельным пате, белыми грибами и трюфельной пастой, креветки под соусом «Бэнг-бэнг» и израильский хумус, который подают с соленьями и турецкой лепешкой рамадан. В баре предлагают коктейли в африканском стиле, фермерские вина, органические лимонады и крепкий алкоголь (прямо или косвенно связанный с Африкой и Ближним Востоком). Устроители называют Kiki культурно-гастрономическим пространством и обещают музыкальную программу по вечерам.

Гастрономические новости

Новый шеф в «‎Сыроварне»‎

В ресторане «Сыроварня» теперь‎ новый шеф-повар — Антон Чеботарев, прежде работавший в итальянской сети Bona Capona и авторском ресторане Eclipse в Репино. Кроме того, Антон прошел обучение в престижной кулинарной академии Cuisine в Италии и стажировался в ресторане Butterfly в Тоскане, отмеченном звездой «Мишлен». Ждем обновления меню.

Юбилейный сет в ресторане «Мариус»

Пивной ресторан «Мариус» на улице Марата запустил особый дегустационный сет из семи перемен — с лучшими за 20 лет работы заведения блюдами (и, разумеется пивным сопровождением). Например, на закуску подают батат фри с халапеньо и пармезаном и тартар из говядины со свежеиспеченным черным хлебом, хрустящие баклажаны с бакинскими томатами и крабовый шарик с манговым чатни, а в качестве основного блюда — мини-чебурек с сальсой.

Фотографии: обложка, 2 — Kiki, 1 — Thunnus

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