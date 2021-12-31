К столу «Подано»

Доставка и все, что с ней связано, — абсолютно растущий рынок. На это влияет смена и прогресс поколений, а также новые реалии. У «Мадьяра» уже давно существует своя курьерская служба, которая теперь значительно выросла за счёт сервиса «Подано».

После того, как блюда на кухне цеха приготовят, за дело приступает упаковщик. Он наклеивает стикеры на упаковки, в которых уже лежит готовая еда, берет приборы и передает эстафету курьеру. Тот, в свою очередь, в зону кухни не заходит, забирает заказ у менеджера в зоне выдачи. Важно отметить, что курьер не принимает участие ни в сборке, ни в комплектации блюд. Этого человека всегда легко узнать – он одет в специализированную форму, а в руках у него — термосумка для еды. По времени доставка занимает ровно столько, сколько ехать до пункта назначения. В зимнее время года курьеры ездят на автомобилях, летом же — на скутерах и велосипедах. Но каждый заказ, как и каждый гость «Подано», очень индивидуален, поэтому на велосипеде, конечно, курьера в долгий путь не отправят.