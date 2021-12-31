К столу «Подано» Новый сервис доставки ресторанных блюд от сети «Мадьяр»
В Краснодаре появился онлайн-ресторан от лидера индустрии — сеть «Мадьяр» пополнила свою коллекцию заведением в новом формате дарк-китчен. Концепция дарк-китчен — это ресторан без столиков и официантов — только кухня, повара и курьеры. А вместо меню — удобное мобильное приложение. Благодаря новому сервису, ресторанные блюда теперь можно попробовать не выходя из дома. Редакция The Village Юг узнала, какой путь проходит блюдо из онлайн-ресторана «Подано» на этапах от закупки продуктов до попадания к вам на стол.
01
Закупка продуктов
Гостю любого ресторана или пользователю службы доставки хоть раз в жизни приходил в голову вопрос, из каких продуктов в ресторане готовят блюда, насколько они свежие и откуда привезены. В «Подано» порядка 20-25 контрагентов по поставщикам. Есть продукты, которые закупают в стандартных магазинах — это всем известный «Восток-Запад» и «Амаюг». Некоторые продукты везут из Москвы, потому что на данный момент их производства в Краснодаре нет. В летний период наиболее популярны закупки овощей и фруктов на рыночных прилавках. Огромное внимание уделяется рыбе, сыру и рису. Это самая основная продукция, дающая блюду максимальный вкус.
Все продукты, прежде, чем их примут на кухню, проходят тщательную проверку шеф-повара. Он дегустирует и отбирает то, что качественно. Поэтому жёсткий и зеленый авокадо в ассортименте доставки не найти. Контроль качества закупок ведётся добросовестно и на высшем уровне.
02
Где готовят
Цеха находятся на улице Айвазовского, 115 и на Архитектора Ишунина 2. На Айвазовского открытая кухня. В зоне отдачи можно наблюдать, как повара в специальной брендированной форме готовят заказ. Цех стандартный, 80 квадратных метров, из которых 40 квадратов — кухонная зона, 20 квадратов — стафф и 20 квадратов — зона хранения.
03
Что готовят
Привязки к определенной кухне нет. В «Подано» готовят только то, что нравится гостям, а предпочитают гости, как правило, паназиатскую кухню: супы, коробочки вок, роллы «Калифорния» с крабом, десерты, и на этом линейка стандартов «Подано» не заканчивается. В скором времени меню расширится благодаря таким позициям, как уха и пицца. Отвечает за разработку и обновление меню бренд-шеф Дмитрий Ким.
04
Доставка
Доставка и все, что с ней связано, — абсолютно растущий рынок. На это влияет смена и прогресс поколений, а также новые реалии. У «Мадьяра» уже давно существует своя курьерская служба, которая теперь значительно выросла за счёт сервиса «Подано».
После того, как блюда на кухне цеха приготовят, за дело приступает упаковщик. Он наклеивает стикеры на упаковки, в которых уже лежит готовая еда, берет приборы и передает эстафету курьеру. Тот, в свою очередь, в зону кухни не заходит, забирает заказ у менеджера в зоне выдачи. Важно отметить, что курьер не принимает участие ни в сборке, ни в комплектации блюд. Этого человека всегда легко узнать – он одет в специализированную форму, а в руках у него — термосумка для еды. По времени доставка занимает ровно столько, сколько ехать до пункта назначения. В зимнее время года курьеры ездят на автомобилях, летом же — на скутерах и велосипедах. Но каждый заказ, как и каждый гость «Подано», очень индивидуален, поэтому на велосипеде, конечно, курьера в долгий путь не отправят.
05
Концепция
и цены
«Подано» — это полноценный ресторанный уровень. Единственное, что выдает его за доставку, — упаковка. Но к сожалению, в красивой посуде доставить блюда на домашний стол невозможно. Тем не менее, упаковка у «Мадьяра» отличалась всегда: тщательная бережная фасовка, крафтовый дизайн и стильные наклейки.
У «Подано» есть свое приложение, скачав которое гости получают роллы в подарок. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. При каждом новом заказе гостей ждут интересные стикеры, комплементы и другие приятные бонусы.
Основная задача заведения — доставить блюда для приятных моментов, будь то романтический ужин, день рождения, корпоратив, семейные сборы и просто хороший отдых, чтобы не надо было заботится о готовке. «Подано» позаботится об этом за вас. В перспективе у сервиса — улучшить свою работу, открыв по всему городу семь точек, чтобы максимально быстро доставлять людям их вкусные блюда, и выйти на новый уровень — за пределы Краснодара.
Если задаться вопросом, для кого был открыт онлайн-ресторан, то ответ — для всех, кто ценит качество и готов платить чуть дороже среднестатистической цены по городу. Но за счёт оптимизации расходов на зарплаты официантов и аренду большого зала, цены здесь несколько ниже, чем в остальных ресторанах сети «Мадьяр». Средний чек — 2500 рублей за пять позиций. То есть одна средняя позиция стоит 500 рублей. Даже если вы хотите заказать только одно блюдо, при минимальном заказе от 500 рублей доставка по всему городу будет бесплатной.
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