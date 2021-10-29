Главные кофейные тренды мира в 2022 году Рассказывают бариста кофейни Mola Mola Coffee
PIR — международная профессиональная выставка в сфере гостеприимства, общепита и гастрономии. Все, кто с этими сферами связан, стараются эту выставку посетить, так как это возможность познакомиться на одной площадке с самыми крупными игроками рынка. Отдельным направлением, достойным внимания, является «ПИР-Кофе» — ведущая выставка для профессионалов индустрии кофе и чая, где каждый посетитель может взглянуть на новый рынок и на свою роль в нем.
The Village Нижний Новгород поговорили с ребятами из кофейни Mola Mola, открывшейся этим летом на Алексеевской 6/16, которые побывали на выставке, о главных трендах и «фишках», актуальных для любителей кофе в течение ближайшего года.
PIR — международная профессиональная выставка в сфере гостеприимства, общепита и гастрономии. Все, кто с этими сферами связан, стараются эту выставку посетить, так как это возможность познакомиться на одной площадке с самыми крупными игроками рынка. Отдельным направлением, достойным внимания является «ПИР-Кофе» — ведущая выставка для профессионалов индустрии кофе и чая, где каждый посетитель может взглянуть на новый рынок и на свою роль в нем.
The Village Нижний Новгород поговорили с ребятами из кофейни Mola Mola, открывшейся этим летом на Алексеевской 6/16, которые побывали на выставке, о главных трендах и «фишках» актуальных для любителей кофе в течение ближайшего года.
Настя Кант
бариста Mola Mola Specialty Coffee
Леша Климов
управляющий Mola Mola Specialty Coffee
Наташа Куликова
бариста Mola Mola Specialty Coffee
Дима Носов
бариста Mola Mola Specialty Coffee
01
Технологичные тренды
Настя: Обжарщики Verle Coffee Roasters презентовали свою кофемашину. Вы только представьте, ребята-обжарщики сами заколлаборировались с заводом и собрали свою «тачку»! Они сами решили, сколько рабочих групп в ней будет, какие параметры в настройках важны для работы и так далее. Получается, кастомизация в мире кофе выходит на принципиально новый уровень, и Verle своим примером показывают, что все можно сделать «под себя» — красиво и со вкусом, а не только брать готовые решения.
Еще можно отметить тренд на минимизацию человеческого фактора среди профессиональных производителей кофемашин. Например, новую модель кофемолок представили La Marzocco — итальянская классика кофейного мира. Бренд представил кофемолку с встроенным выравниванием кофейной таблетки: бариста остается ответственным лишь за темперовку, но и с этим процессом давно справляется автоматический PUQ PRESS.
Ну, и еще, после карантина появился большой спрос на домашнее заваривание — гейзер, воронка, фильтр — это уже многие освоили. И профессиональный мир кофе дал новое решение в виде домашних кофемашин. Мы были на огромном стенде De’Longhi, они давали гостям попробовать приготовить кофе на их «тачках».
Для меня, человека с опытом за баром, было очень интересно попробовать поработать за профессиональным домашним оборудованием.
02
Вкусовые тренды
Настя: Тут все неоднозначно — с одной стороны, есть безусловная потребность в чистоте чашки, очевидная охота за ярким вкусом без каких-либо примесей. С другой стороны, есть огромный тренд на ферментированный кофе — это когда, например, на этапе обработки кофейные зерна вымачиваются с чем-то, что придает дополнительный вкус. Например, в кофе могут добавить лактобактерию, и тогда напиток приобретает сливочный вкус.
На выставке были ребята, которые буквально ферментируют все, что мы едим. У них был кофе с шиповником, черной смородиной, лимонником. Они экспериментируют, не боятся новых вкусов, и это находит отклик у потребителей, ведь людям хочется пробовать что-то новое, расширять свой вкусовой опыт.
03
Экологичность
Настя: Ну, и как и во всем мире, в кофейной индустрии зарождается тренд на экологичность, и тут он развивается своим уникальным очень классным образом.
Кофейная индустрия, к сожалению, очень эко-затратная, но сейчас многие крупные игроки делают маленькие шаги по уменьшению эко-следа, и за этим интересно наблюдать. Например, обжарщики Tasty Coffee собирают свои пачки по всей России и шьют из них стильные шопперы. Ребята из Ботаника Сoffee (этот обжарщик был представлен в Mola Mola в сентябре и октябре) делают картхолдеры из всех пачек, что собираются в кофейне или из тех, что им приносят. Лимонады, тоники и кофейные напитки собственного производства Verle упаковывают в стеклянные и жестяные банки из моно-материала, который потом легко можно сдать на переработку или переиспользовать. Ну, то есть, делая лимонад, они еще и подумали о том, что разлить его надо в такую тару, с которой конечному потребителю не придется думать о вариантах сдачи в переработку.
Мерч делают буквально все — это определенный выход за пределы кофейни, а «выйти за пределы себя» важно, чтобы люди хотели ходить, например, со значками заведения. Но именно сейчас зарождается тренд на этичный мерч. И вот ты уже не просто привозишь мерч с выставки, а думаешь о том, какую философию он несет.
04
Эксперименты и даже перфомансы
Наташа: Говоря про тренды, могу сказать, что сейчас все завязывается на экспериментах. Для меня это третий или четвертый «ПИР», поэтому глаза уже не разбегались, как в первый раз, и я прицельно посещала стенды, которые мне интересны, чтобы оценить рост и развитие крупных брендов, ведь им надо как-то отличиться от предыдущего года, и тут начинается настоящее творчество.
Таким кейсом в этом году стал стенд «Сварщицы Екатерины» (The Welder Catherine). Ребята презентовали новый авторский напиток «бочки-пузыречки» (barrels & bubbles). Это газированный холодный кофейный напиток, сделанный на основе эспрессо из ферментированного в бочке зерна и впоследствии газированного. Получилось очень интересно, немногие компании могут позволить себе такие эксперименты. Но «Сварщица» пробует новое, и это их отличительная черта. Например, в прошлом году они презентовали галараствор — это растворимый спешалти кофе, они были первые в России, кто это сделал.
Очень много компаний видоизменяются и показывают это именно на «ПИР». Например, в этом году было интересно встретиться с компанией Roasting Brew — это топовые обжарщики, которые представили концепцию ребрендинга на этой выставке. Совсем скоро они станут Submarine. Ребята честно рассказали о том, что в какой-то момент поняли, что на их пачках слишком много информации — как правило, люди хотят пить кофе, а не читать. Сейчас они переходят на более инфографичный стиль, более мультипликационный.
«ПИР» — это не только стенды и презентации брендов, но и выступления, чемпионаты и соревнования. На соревновании по латте-арту я увидела интересный перфоманс моих друзей — ребят из Кутята Coffee shop. Они привязали свое выступление к Библейскому сюжету и «превратили воду в вино», а затем заварили дрипы с винными нотами. Это было больше, чем презентация необычного напитка, это было целое представление.
Еще на выставке мне встретился напиток кортадо. Он готовится на эспрессо, с последующим добавлением горячего молока, в пропорциях 1:1. Напиток хороший — его не много по объему и он не такой крепкий, молоко не перекрывает ноты кофе, а букет вкуса, который можно почувствовать в эспрессо, вы найдете и в напитке. Идеальный вариант для тех, кто не очень любит молоко, а эспрессо воспринимает как слишком крепкий напиток.
05
Новые имена в обжарке
Леша: Обычно выставка длится три дня, но в этом году ее решили расширить до 4-х дневного события, с обширной программой — презентацией лучших брендов индустрии, чемпионатом бариста, лекциями, мастер-классами и, конечно, самой выставкой.
Там я много общался с обжарщиками, искал не очень масштабных, локальных ребят, которые еще никогда не были представлены в Нижнем Новгороде. Мы в Mola Mola поддерживаем маленькие бренды и хотим постоянно знакомить город с новыми вкусами. Могу отметить таких ребят, как Кутята кофе, QQ Coffee, Чебоко, TAB coffee, Ingresso Coffee и многих других. Рекомендую посмотреть аккаунты этих обжарщиков — очень интересные. Всех этих ребят мы будем постепенно привозить в Молу, с ними можно будет познакомиться у нас.
Не могу обойти вниманием новость, которая потрясла кофейный мир и наверняка удивит знающих нижегородцев — обжарщики «Сварщица Екатерина» — настоящие мастодонты мира кофе, которые всегда были представлены на выставке и собирали толпы возле своего стенда, заявили о том, что этот «ПИР» станет для них последним. «Устали, больше не хотим» — сказали они. Основатель компании, Дима Бородай прочитал последнюю часть лекции «Жизнь бариста после 30» на «ПИР», у которой вышло всего 4 части. Он ежегодно делился своим опытом, рассказывал о том, куда двигаться и как развиваться в сфере кофе. Эти выступления сейчас можно посмотреть в записи. Даже интересно, каким будет «ПИР» 2022 без «Сварщицы».
06
Сервис
Леша: Мне удалось побывать на лекции Иры Шариповой, q-грейдера (это профессиональный дегустатор кофе, который присваивает баллы зерну), тренера кофейной ассоциации SCA, в общем очень авторитетного человека в мире кофе. Мы говорили о том, как популяризировать альтернативу, и вот несколько идей на этот счет:
- Очень простой способ, которым мало кто пользуется — когда гость заказывает американо, ему можно предложить попробовать фильтр и рассказать об альтернативном методе заваривания. Люди иногда просто стесняются спросить про что-то новое.
- Если гость затрудняется сделать выбор, стоит проявить инициативу и предложить что-то на свой вкус, сопроводив свой выбор обоснованием и подробностями. Чаще всего лучше предложить сет из двух напитков — фильтр + кофе на том же зерне, но с альтернативным методом заваривания, чтобы гость сравнил эти два вкуса.
- Кофе для многих гостей — напиток непонятный, поэтому варить надо «в открытую», ведь заваривание зерна — та же магия, это очень красиво.
- Стоить всегда давать гостю что-то попробовать. Например, можно дать фильтр и на его примере объяснить, что воронка имеет более легкий и сладкий вкус, а аэропресс — плотный и кислотный.
- Не стоит загружать меню альтернативными методами заваривания, их легче предложить искушенным устно, а в меню представить базу.
- Важно добиться в кофейне стабильности в приготовлении, чтобы более опытные сотрудники постоянно оценивали и тренировали остальных.
- Ну, и главное, надо постоянно предлагать новинки и тенденции, давать понять гостю, что именно у вас он может получить то, чего нет нигде.
07
Мастерство
Дима: Когда попадаешь на «ПИР», сразу встречаешь всех из мира кофе, на кого ты подписан в инсте, за чьим развитием следишь. Это очень благоприятная и насыщенная профессиональная среда.
На выставке я встретил Сергея Степанчука — фронтмена Underground coffee project. Он, кстати, выпускает воронку собственного производства Octo Storm. Это восьмиугольная воронка, в центре которой расположена пирамида с четырьмя широкими равноудалеенными отверстиями. Такая форма дает возможность получить более плотный, чистый и яркий вкус.
Я посмотрел несколько чемпионатов, когда был на выставке: чемпионат по классике, латте-арт и соревнования между кофейнями. И во всех этих чемпионатах мне запомнилось одно — сервис, то, как участники общались с судьями и рассказывали о зерне и своих кофейнях. Это говорит о том, что культура кофе выходит за рамки приготовления напитка. Людям важен не только вкус, но и идея, философия напитка и места, где они его пробуют. И бариста, получается, не только человек, который готовит кофе, но и тот, кто способен про этот напиток рассказать. Умение презентовать становится такой же важной частью нашей профессии.
На самих чемпионатах всегда запоминается концепция выступления. Так, в этом году бариста из одной кофейной команды показали выступление с идеей «Кофе — это магия». Они стилизовали приготовление кофе под фокусы, добавили спецэффекты, получилось здорово. Магия же!
Но наравне с яркой подачей есть и другие качества бариста, которые помогают ему выделяться и запоминаться. Это искренность, уверенность в себе, умение превратить приготовление напитка в увлекательный процесс и подкрепить это историями. Если гость хочет их послушать, то всегда нужно использовать возможность рассказать интересные подробности о кофе и зерне.
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