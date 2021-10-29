Главные кофейные тренды мира в 2022 году

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Эксперименты и даже перфомансы

Наташа: Говоря про тренды, могу сказать, что сейчас все завязывается на экспериментах. Для меня это третий или четвертый «ПИР», поэтому глаза уже не разбегались, как в первый раз, и я прицельно посещала стенды, которые мне интересны, чтобы оценить рост и развитие крупных брендов, ведь им надо как-то отличиться от предыдущего года, и тут начинается настоящее творчество.

Таким кейсом в этом году стал стенд «Сварщицы Екатерины» (The Welder Catherine). Ребята презентовали новый авторский напиток «бочки-пузыречки» (barrels & bubbles). Это газированный холодный кофейный напиток, сделанный на основе эспрессо из ферментированного в бочке зерна и впоследствии газированного. Получилось очень интересно, немногие компании могут позволить себе такие эксперименты. Но «Сварщица» пробует новое, и это их отличительная черта. Например, в прошлом году они презентовали галараствор — это растворимый спешалти кофе, они были первые в России, кто это сделал.

Очень много компаний видоизменяются и показывают это именно на «ПИР». Например, в этом году было интересно встретиться с компанией Roasting Brew — это топовые обжарщики, которые представили концепцию ребрендинга на этой выставке. Совсем скоро они станут Submarine. Ребята честно рассказали о том, что в какой-то момент поняли, что на их пачках слишком много информации — как правило, люди хотят пить кофе, а не читать. Сейчас они переходят на более инфографичный стиль, более мультипликационный.

«ПИР» — это не только стенды и презентации брендов, но и выступления, чемпионаты и соревнования. На соревновании по латте-арту я увидела интересный перфоманс моих друзей — ребят из Кутята Coffee shop. Они привязали свое выступление к Библейскому сюжету и «превратили воду в вино», а затем заварили дрипы с винными нотами. Это было больше, чем презентация необычного напитка, это было целое представление.

Еще на выставке мне встретился напиток кортадо. Он готовится на эспрессо, с последующим добавлением горячего молока, в пропорциях 1:1. Напиток хороший — его не много по объему и он не такой крепкий, молоко не перекрывает ноты кофе, а букет вкуса, который можно почувствовать в эспрессо, вы найдете и в напитке. Идеальный вариант для тех, кто не очень любит молоко, а эспрессо воспринимает как слишком крепкий напиток.