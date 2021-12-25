«Мы хотим стать рестораном, в котором просто хорошо безотносительно времени дня и состава компании»

Создавая меню, вы решили не усложнять и не уходить в гастрономические изыски. Почему?

Мы хотим, чтобы наша кухня была интересной, вкусной , но понятной. Перед нами не стоит задачи тренировать вкусовые рецепторы гостей, мы хотим создать для них уют и место, где они почувствуют искреннюю заботу и тепло. Гастрономические тенденции последних лет, нацеленные на изменение истинных качеств, текстур и вкусов продуктов, сильно изменили наше восприятие, мы как будто забыли, что мясо или рыба вкусны сами по себе, без дополнительных украшательств. Сейчас мир возвращается к гениальному минимализму, поэтому MONS будет удивлять гостеприимством, радушием и уверенной качественной кухней с акцентом на родные, чистые вкусы продуктов, а не соусы и приправы.