Ставки сделаны

Илья, работа ресторанов на территории игорной зоны «Красная Поляна» наверняка сильно отличается от других проектов с которыми вам приходилось сотрудничать. В чем ее специфика?

Работа в ресторане на территории казино несет в себе множество неочевидных нюансов. Первое на что я обратил внимание — гости часто заказывают блюда прямо к игровым столам, так как не хотят прерывать партию. Поэтому любое блюдо из меню должно быть удобно есть даже одной рукой, чтобы второй можно было продолжать делать ставки. Для комфорта гостей мы разрабатываем по каждому курсу особую подачу по «правилу одной руки» и проводим тестирования эргономичности сервировки. Еще одной спецификой работы является то, что казино работает круглосуточно и часто гости не чувствуют времени. Об этом много говорится, что у нас якобы нет окон, часов, зеркал. В случае «Казино Сочи» это не совсем так, здесь есть даже открытая терраса с прекрасным видом на горы.

Однако общее настроение все же сбивает привычный для людей график и, как следствие, влияет и на распорядок работы ресторана. В отличие от остальных мы не разделяем меню на завтраки и основную карту, потому что гость казино может в полночь захотеть сырников, а ранним утром — борщ или стейк и, конечно, мы подадим ему все, что он пожелает. Дополнительные требования выставляются также и к ресторанному сервису. Наш персонал должен быть особенно стрессоустойчив и высококвалифицирован, поскольку гости здесь находятся в процессе игры и могут позволить себе быть эмоциональными и особенно требовательными. Наша задача удовлетворить любой запрос, любой каприз гостя, поэтому и бизнес-процессы в казино выстраиваются с гораздо большей тщательностью. Мы обеспечиваем исключительный порядок во всем, чтобы гости чувствовали заботу о себе в каждой детали.