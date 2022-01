Ставки сделаны

Расскажите о барной и винной картах ресторана, есть ли эксклюзивные позиции, которые сложно найти в других заведениях?

Винная карта сейчас насчитывает 635 этикеток, включая редкие и эксклюзивные вина. Карту Brunello оценило авторитетное издание Wine Spectator, удостоив награды Award of Excellence, а также три звезды от Russian Wine Awards за лучшую классическую карту. В новом году винная карта расширится в сторону редких вин более, чем вдвое. Для этого будет оборудована отдельная винная комната. Подобрать лучшее сопровождение к любому блюду гостям помогают наши опытные сомелье. Кстати, к нашей команде сейчас присоединилась в качестве шеф-сомелье Мария Сюкрина, которая была признана «Лучшим сомелье Юга России» по версии премии Where to Eat 2020 и 2021 года. Так что одна из наших амбиций — сделать лучшую винную карту России.

Собрание крепких напитков тоже уникальное — некоторые особо редкие экземпляры виски и коньяка покупаются на аукционах и присутствуют в России в единичных экземплярах.