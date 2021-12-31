Не только шампанское: выбираем идеальное вино для новогоднего стола на любой вкус

Весь декабрь пролетел перед нашими глазами за приятными хлопотами — наряжанием елки, выбором нарядов, которые затмят самую яркую праздничную иллюминацию, и покупкой подарков для близких. По новогоднему меню обычно проблем не возникает — бутерброды с икрой и оливье всегда будут кстати, но как поступить с напитками, если среди ваших друзей нет сомелье, а кота в мешке покупать не хочется?

The Village Нижний Новгород вместе с сомелье винного бара Vins Викторией Маркевич рассказывает, какое вино подойдет для любого новогоднего сценария: к традиционным салатам, мясному пиру или если душа требует праздничного шика.

Весь декабрь пролетел перед нашими глазами за приятными хлопотами — наряжанием елки, выбором нарядов, которые затмят самую яркую праздничную иллюминацию, и покупкой подарков для близких. По новогоднему меню обычно проблем не возникает — бутерброды с икрой и оливье всегда будут кстати, но как поступить с напитками, если среди ваших друзей нет сомелье, а кота в мешке покупать не хочется?

The Village Нижний Новгород вместе с сомелье винного бара Vins Викторией Маркевич рассказывает, какое вино подойдет для любого новогоднего сценария: к традиционным салатам, мясному пиру или если душа требует праздничного шика.