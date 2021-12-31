Не только шампанское: выбираем идеальное вино для новогоднего стола на любой вкус
Весь декабрь пролетел перед нашими глазами за приятными хлопотами — наряжанием елки, выбором нарядов, которые затмят самую яркую праздничную иллюминацию, и покупкой подарков для близких. По новогоднему меню обычно проблем не возникает — бутерброды с икрой и оливье всегда будут кстати, но как поступить с напитками, если среди ваших друзей нет сомелье, а кота в мешке покупать не хочется?
The Village Нижний Новгород вместе с сомелье винного бара Vins Викторией Маркевич рассказывает, какое вино подойдет для любого новогоднего сценария: к традиционным салатам, мясному пиру или если душа требует праздничного шика.
Весь декабрь пролетел перед нашими глазами за приятными хлопотами — наряжанием елки, выбором нарядов, которые затмят самую яркую праздничную иллюминацию, и покупкой подарков для близких. По новогоднему меню обычно проблем не возникает — бутерброды с икрой и оливье всегда будут кстати, но как поступить с напитками, если среди ваших друзей нет сомелье, а кота в мешке покупать не хочется?
The Village Нижний Новгород вместе с сомелье винного бара Vins Викторией Маркевич рассказывает, какое вино подойдет для любого новогоднего сценария: к традиционным салатам, мясному пиру или если душа требует праздничного шика.
Новогодний канон
Если для вас Новый год — настоящий ритуал, где не обойтись без ароматной елки и звучащего на фоне голоса Жени Лукашина, пока вы нарезаете все нужные ингредиенты для оливье, то лучше запастись традиционным винным набором. Для настроения и на аперитив подойдет просекко — легкое, цветочно-минеральное, в идеале, от продвинутого семейного производителя с пометкой organic.
Под стать снежной сказке за окном выбираем белое вино для закусок и салатов. Выдержанное на осадке мюскаде, свежее и легкое альбариньо или верментино из Лигурии с цветочным ароматом за счет кислотности и выраженной минеральности легко сочетаются с салатами из большого количества ярких ингредиентов и дружат с соусами на сливочной или яичной основе.
Жизнь в розовом цвете
Третий кит, на котором стоит российский новогодний стол — это «селедка под шубой». Монохром продолжает быть в тренде, поэтому достойным кавалером рыбной королеве вечера станет розе. Свекла всем своим видом намекает на розе: не откажите себе в удовольствии сопроводить культовую «шубу» бокалом розового из Луары на основе каберне франа или австрийского цвайгельта. Кислотность и соль — лучшая гастрономическая пара, а сладость овощей и пряные нюансы в аромате вин добавят новых ощущений во вкусе.
Классика в новом прочтении
Даже стандартный праздничный стол может удивить гостей, если выбрать к новогодней классике авангардные вина. Аккомпанементом к соленым огурцам в оливье и пряной селедке станет петнат — натуральное игристое, которое подтверждает, что «все новое — это хорошо забытое старое». Помним, что оранж — это хит сезона, поэтому заменяем им розе. Если аутентичность и локальность для вас не пустой звук, то выбираем нерелло москалезе с вулканических склонов Этны или мальбек с юго-запада Франции — их сочный вкус добавит новых смысловых нот к мясу.
Настоящая удача, если повезет встретить вино с выдержкой в амфоре: глина и формы этого сосуда придают винам открытый, щедрый и многогранный вкус, а вас они словно перенесут на древние праздники — Дионисии в честь покровителя виноделия. Игривое настроение до боя курантов создаем с помощью шампанского от модного рекольтана — небольшого хозяйства, которое самостоятельно производит вино только из своего винограда.
Охотничий трофей
Если в меню есть нежирная вырезка или молодой ягненок с травами, то можно вспомнить об итальянских винах: вальполичелле или санжовезе — тосканской гордости с пряным фруктово-ягодным ароматом.
При выборе сочетаемости вина полезно учитывать степень прожарки, будь то, например, рибай или грудинка. К блюдам пожирнее: бараньей ноге или характерному стейку нужны вина поярче — смело обращайтесь к напиткам с заметным содержанием танинов — с терпким, вяжущим вкусом. Мясную текстурность и полноту вкуса отлично раскроют мощный и ароматный чилийский карменер, выдержанное в бочке испанское темпранильо или эталонное французское бордо.
Гастрономический гедонизм
Для винных гурманов, которые уже определились с питейными фаворитами, можно составить сет из вин. Любимый вкус заиграет новыми красками, если сгруппировать вино на основе одного региона, винодельни или сорта. Например, разнообразие стилей шардоне или пино нуар — великих сортов Бургундии впечатляет даже опытных сомелье, сет можно создать по градации: от легкого к насыщенному вкусу.
Загадывать желание нужно под шампанское: настоящее «белое золото» — блан де блан подойдет для любителей шардоне, блан де нуар — для почитателей пино нуара. С аристократическим рислингом ошибиться невозможно. Правда, рислинг не выращивают в Шампани, но легкие и изящные немецкие зекты — его достойная альтернатива.
Total bubbles!
Признаемся, что Новый год уже немыслим без игристого вина — а если пузырьки приводят вас в состояние эйфории, зачем себя ограничивать? К тому же, игристые вина очень гастрономичны, как и тихие вина — те, что в противовес игристым, почти не содержат углекислый газ.
Пусть фейерверкам за окном составит компанию игристое по классическому методу, в идеале — шампанское. Особенно празднично смотрятся в бокале вина от шампанских домов высшей лиги, например, Луи Редерер (Louis Roederer) или Поль Роже (Pol Roge).
Когда баловать себя роскошным ужином, если не на праздники? Поэтому для легких закусок из морепродуктов и к устрицам выбираем тонкий блан де блан, а к сложным салатам — классический ассамбляж, для изготовления которого используют микс вин из разных сортов винограда, виноградников и разных лет сбора урожая.
Шампанское — не единственное игристое, которое создается традиционным способом, и к нему есть не менее интересные альтернативы со всего света: французские креманы, испанская кава, итальянская франчакорта, немецкие и австрийские зекты.
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