В Месте: Бар «Клава»

Редактор Алина Котлячкова Бар «Клава» — совместный проект галериста, режиссера и ресторатора Евгения Митты и Игоря Витошинского, совладельца сети «Академия». Заведение очень маленькое — барная стойка, один крошечный зал на несколько столов и выход в огороженный дворик. Бар находится в нежилом здании, поэтому веселые и очень шумные вечеринки здесь проводят практически каждый день. Алкогольная карта компактная, но не скучная. Помимо привычных «Лонг-Айлендов» и Cuba Libre, предлагают алкоголь редких сортов, коктейли на основе фруктовых миксов и авторские шоты. Кухня в баре смешанная, а порции еды стандартных объемов редкость, поэтому гамбургеры и хот-доги здесь «мини», а хамон и хумус соседствуют с гуакамоле. Вся обстановка располагает к тому, чтобы больше выпивать и дольше танцевать. Название бара отсылает к культовому художественному объединению в перестроечные годы «Клубу Авангардистов». Это клуб по интересам, в котором состояли знаменитые современные художники, с которыми дружит владелец Евгений Митта и работами которых он имеет обыкновение украшать свои заведения. «Клава» — маленький бар, в нем могут поместиться сто человек. Посадочных мест не много: пять столиков, пара диванов и барные стулья. Из-за размеров помещения атмосферу веселья создает даже самая маленькая компания. В баре выставляют работы Юрия Альберта, Дмитрия Гутова, Бориса Матросова и Юли Заставы. А интерьер — соединение неоклассики и иронии: длинная, насколько позволяют габариты 80-метрового помещения, барная стойка, светильники в барочном стиле, кожаные диваны, круглые барные стулья и картины современных художников. На месте «Клавы» должно было открыться третье по счету кафе сети IL Giorno, но, поразмыслив над расположением, команда решила сделать что-то более уникальное.  За алкоголь в баре сейчас отвечает Дмитрий Миловидов, в прошлом бар-менеджер Imperia Lounge, «Зима» и «Лето». Больше всего здесь популярны легкие фруктовые и ягодные коктейли, замешанные на натуральной основе. Бизнес-ланчей в «Клаве» нет, это вечернее питейное заведение. К тому же сейчас бар работает только с 17 часов до 6 утра. Роль барного меню — стимулировать процесс потребления алкоголя, поэтому в основном оно состоит из легких закусок. Но для особо голодных готовят супы, куриные крылышки и салаты. Помимо набора стандартных десертов вроде тирамису и чизкейка, есть «Наполеон» и торт «Захер». С четверга по воскресенье в баре устраивают шумные вечеринки, на которых играют диджеи Денис Смагин, Таня Даргужас и создатель одних из самых веселых вечеринок города Love Boat — Виталий Козак. «Клава» находится в помещении бывшего продуктового магазина, в нежилом здании, принадлежащем студии «Тритэ» Никиты Михалкова, поэтому шуметь здесь можно семь дней в неделю до самого утра. В баре есть выход в огороженный уютный дворик, где до сих пор стоит наряженная живая елка. А летом по воскресеньям здесь устраивают барбекю. НОВОЕ МЕСТО:

