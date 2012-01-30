Московская сеть «Кофеин» решила не оставаться в стороне от политических событий и запустила свои выборы президента РФ. Акция называется «Голосуй и не проиграешь»: при заказе нужно всего лишь сказать официанту имя одного из пяти официальных кандидатов, и он внесет его в таблицу.

«В последние годы россияне отвыкли от необходимости выбирать, и „Кофеин“ предлагает освежить рефлексы, потренироваться, вспомнить, как это вообще делается», — сообщает пресс-служба сети. Каждому проголосовавшему посетителю выдадут флаер, который в день выборов 4 марта можно будет бесплатно обменять на чашку кофе. Акция будет проходить с 30 января по 2 марта. Всё это время результаты голосования в режиме реального времени будут транслировать на экранах в кофейнях, а также на специальном сайте акции. Каждую неделю сеть обещает подводить промежуточные итоги.

Также в феврале в меню появятся латте с изображением кандидатов в президенты на молочной пленке. Избиратели смогут заказать кофе с лицами Путина, Зюганова, Жириновского, Миронова или Прохорова. Рецепт всех латте будет одинаковым, но реального победителя обещают угостить лучшим кофе.



